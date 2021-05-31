РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4790 посетителей онлайн
Новости Общество
5 644 29
дороги (2498) Киевская область (3537) Укравтодор (661) Кубраков Александр (202) Большая стройка (722)

К созданию Киевской обходной дороги привлекут крупнейшую строительную компанию из США, - "Укравтодор"

Новости Цензор.НЕТ Общество

К созданию Киевской обходной дороги привлекут крупнейшую строительную компанию из США, -

Американская компания Bechtel Overseas Corporation станет участником создания Киевской обходной дороги.

Как передает Цензор.НЕТ, меморандум о сотрудничестве в рамках реализации Проекта строительства КОД подписали представители компании и "Укравтодора".

"Украинский дорожный рынок выходит на мировой уровень. У нас сложные масштабные проекты, нам доверяют международные партнеры. Реформы, прозрачные эффективные решения, новые топ-игроки - все это свидетельствует о том, что мы двигаемся в правильном направлении", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Компания Bechtel Overseas Corporation была основана в 1898 году и сейчас является крупнейшей строительной компанией в США, которая занимается проектами в 160 странах на семи континентах. Bechtel специализируется на инфраструктуре, сферах ядерной безопасности и экологии, оперирует на рынке нефти, металлургии, газа и химикатов.

Киевскую обходную дорогу строят в рамках президентской программы "Большая стройка". Так, согласно проекту, вокруг столицы построят полукольцо протяженностью около 150 км.

Отмечается, что эта дорога замкнет на себе основные трассы, ведущие в Киев: М-07 Киев - Ковель, М-06 Киев - Чоп, М-05 Киев - Одесса и Н-01 Киев - Знаменка, а также Н-08 Борисполь - Мариуполь и М-03 Киев - Харьков с обходом Броваров.

В конце прошлого года "Укравтодор" начал разработку проектной документации и землеотводов.

Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в этом году по программе Владимира Зеленского откроют первую очередь объездной Днепра - Южный обход, а также начнут создание второй части - Северного обхода.

Также читайте: На Донетчине в июне завершится восстановление разрушенного в ходе АТО путепровода между Бахмутом и Светлодарском

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
А в той "крупнейшей... из США" точно нет денег Игоря Валерьевича? К созданию Киевской обходной дороги привлекут крупнейшую строительную компанию из США, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 1591
показать весь комментарий
31.05.2021 12:37
+3
ничего не понимаю, не уж то все умы, инженеры, строители уже сбежали с Украины? печально однако... скоро улицы подметать из сша придется.... К созданию Киевской обходной дороги привлекут крупнейшую строительную компанию из США, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 2645
показать весь комментарий
31.05.2021 12:50
+2
автомобили по ней будут обходить?... или все же объезжать...
показать весь комментарий
31.05.2021 12:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
автомобили по ней будут обходить?... или все же объезжать...
показать весь комментарий
31.05.2021 12:26 Ответить
Будут обходить автомобили, которые будут объезжать. Счас в Киеве почти на всех перекрестках так.
показать весь комментарий
31.05.2021 13:26 Ответить
Ну звичайно-звичайно.
В нас же своїх будівельних компаній немає.
показать весь комментарий
31.05.2021 12:27 Ответить
Який буде відкат?
показать весь комментарий
31.05.2021 12:27 Ответить
Это хорошо.. Вот и сравним с "вылыким будивництвом зелени" по критерию - цена, качество... К созданию Киевской обходной дороги привлекут крупнейшую строительную компанию из США, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6190
показать весь комментарий
31.05.2021 12:28 Ответить
Отлично. Американцы отлично делают.
показать весь комментарий
31.05.2021 12:33 Ответить
Сомневаюсь, что американцы привезут сюда своих рабочих.
показать весь комментарий
31.05.2021 12:42 Ответить
а кто фирмой владеет.. К созданию Киевской обходной дороги привлекут крупнейшую строительную компанию из США, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 7591
показать весь комментарий
31.05.2021 12:34 Ответить
А в той "крупнейшей... из США" точно нет денег Игоря Валерьевича? К созданию Киевской обходной дороги привлекут крупнейшую строительную компанию из США, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 1591
показать весь комментарий
31.05.2021 12:37 Ответить
"Нормальные герои всегда идут в обход"

Почему дорога обходная, а не объездная?
(подумал, что аффтар засомневался в правописании слова объезд и решил заменить типа синонимом К созданию Киевской обходной дороги привлекут крупнейшую строительную компанию из США, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 5042 )
показать весь комментарий
31.05.2021 12:40 Ответить
Потому, что ее будут обходить пешком и она уже готова! Во-первых это дешево и не нужно ничего строить К созданию Киевской обходной дороги привлекут крупнейшую строительную компанию из США, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 5679
показать весь комментарий
31.05.2021 12:51 Ответить
В обход идти, понятно,
Не очень-то легко.
Не очень-то приятно,
И очень далеко!
(с) Айболит 66
показать весь комментарий
31.05.2021 13:15 Ответить
Меморандум?????какой по счету???на моей памяти это уже четвертый или пятый...муфта...
показать весь комментарий
31.05.2021 12:44 Ответить
І фірма авторитетна,і проект пріоритетний... Тільки от сума не озвучується.
показать весь комментарий
31.05.2021 12:44 Ответить
Без будівництва мостів через Дніпро до одного місця ця дорога.
показать весь комментарий
31.05.2021 12:46 Ответить
160 странах на семи континентах
Везде кроме Украины
Видать Украина на Марсе находится
показать весь комментарий
31.05.2021 12:47 Ответить
А кого привлекут, что бы воду горячую дали в городах страны?
показать весь комментарий
31.05.2021 12:48 Ответить
ничего не понимаю, не уж то все умы, инженеры, строители уже сбежали с Украины? печально однако... скоро улицы подметать из сша придется.... К созданию Киевской обходной дороги привлекут крупнейшую строительную компанию из США, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 2645
показать весь комментарий
31.05.2021 12:50 Ответить
все есть, менеджментокэрманычи гниловатовороватые картину портят
показать весь комментарий
31.05.2021 14:58 Ответить
да я то знаю, за державу обидно... полицаи не куют не мелят толком...вся беда в правоохранителях и судьях... пока там не поменяется так и будет вороватый менеджмент портить всю картину, загоняя страну, народ в опу!
показать весь комментарий
31.05.2021 15:01 Ответить
Американские гастарбайтеры в Украине?
Оригинальненько!
показать весь комментарий
31.05.2021 13:56 Ответить
Кілька топ менеджерів чи менеджерів сердньої ланки, які вестимуть рахунки і найматимуть робітників, переважно місцевих за копійки по типу Онура турецького, зате яка вивіска "американці будують дорогу" в Україні.
показать весь комментарий
31.05.2021 14:20 Ответить
До створення Київської обхідної дороги залучать найбільшу будівельну компанію зі США, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 824
показать весь комментарий
31.05.2021 13:57 Ответить
И снова даем рабочие места чужим, а не своим! А у своих что, руки из ж*пы выросли? Или они со своими семьями божьим духом питаются?!!
показать весь комментарий
31.05.2021 14:12 Ответить
Школьная программа по географии обошла аффтара стороной.Может даже по непостроенной пока обходной дороге.
показать весь комментарий
31.05.2021 14:22 Ответить
везде надо привлекать эту компанию...
показать весь комментарий
31.05.2021 15:05 Ответить
Ого як рвонула вперед наша економіка при Зеленському! Як добре, що за нього проголосував нарід. Подивіться лишень, що коїться - американці до нас гастербайтерами починають їздити... Ой лишенько, що ж це коїться на світі.
показать весь комментарий
31.05.2021 21:59 Ответить
 
 