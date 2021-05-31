К созданию Киевской обходной дороги привлекут крупнейшую строительную компанию из США, - "Укравтодор"
Новости Цензор.НЕТ Общество
Американская компания Bechtel Overseas Corporation станет участником создания Киевской обходной дороги.
Как передает Цензор.НЕТ, меморандум о сотрудничестве в рамках реализации Проекта строительства КОД подписали представители компании и "Укравтодора".
"Украинский дорожный рынок выходит на мировой уровень. У нас сложные масштабные проекты, нам доверяют международные партнеры. Реформы, прозрачные эффективные решения, новые топ-игроки - все это свидетельствует о том, что мы двигаемся в правильном направлении", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Компания Bechtel Overseas Corporation была основана в 1898 году и сейчас является крупнейшей строительной компанией в США, которая занимается проектами в 160 странах на семи континентах. Bechtel специализируется на инфраструктуре, сферах ядерной безопасности и экологии, оперирует на рынке нефти, металлургии, газа и химикатов.
Киевскую обходную дорогу строят в рамках президентской программы "Большая стройка". Так, согласно проекту, вокруг столицы построят полукольцо протяженностью около 150 км.
Отмечается, что эта дорога замкнет на себе основные трассы, ведущие в Киев: М-07 Киев - Ковель, М-06 Киев - Чоп, М-05 Киев - Одесса и Н-01 Киев - Знаменка, а также Н-08 Борисполь - Мариуполь и М-03 Киев - Харьков с обходом Броваров.
В конце прошлого года "Укравтодор" начал разработку проектной документации и землеотводов.
Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в этом году по программе Владимира Зеленского откроют первую очередь объездной Днепра - Южный обход, а также начнут создание второй части - Северного обхода.
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В нас же своїх будівельних компаній немає.
Почему дорога обходная, а не объездная?
(подумал, что аффтар засомневался в правописании слова объезд и решил заменить типа синонимом )
Не очень-то легко.
Не очень-то приятно,
И очень далеко!
(с) Айболит 66
Везде кроме Украины
Видать Украина на Марсе находится
Оригинальненько!