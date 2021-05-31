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Новости Политика Украины
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ВР (28721) пенсионная реформа (1144) пенсионный взнос (46) Пенсионный фонд (424) пенсия (2134) Тимошенко (24576) Мотовиловец (40)

"Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В пятницу на заседании комитета ВР по вопросам соцполитики произошел скандал.

Об этом на брифинге в Верховной Раде сказала лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, в нарушение Регламента на заседание комитета вынесли законопроект о так называемых частных пенсионных фондах. Тимошенко напомнила, что в большинстве стран мира частные пенсионные фонды берут добровольные взносы граждан, а в Украине предлагают ввести обязательный дополнительный налог, который будут взимать с работодателей и обычных людей.

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Лидер "Батькивщины" уверена, что это абсурд и воровство высшего уровня.

"В этом законе нет ни одной буквы о защите этих денег. Владельцам этим приватных пенсионных фондов дается право распоряжаться этими деньгами так, как они считают нужным. А сколько ж получат эти частные пенсионные фонды, если этот закон пройдет? Приблизительно 60 млрд грн каждый год. Это огромный поток денег при дефиците реального Пенсионного фонда, государственного бюджета, когда у работодателей уже не осталось лишней копейки, а они 60 млрд хотят собрать в свои частные пенсионные фонды", - заявила нардеп.

Тимошенко рассказала, что депутаты "слуги народа" проталкивали на заседании комитета этот законопроект.

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"Депутат "слуги народа", который не имеет никакого отношения к социальному комитету, Андрей Мотовиловец вломился в комитет и начал рассказывать членам комитета от "слуги народа", что президент дал приказ проголосовать за это. Несмотря ни на какие обстоятельства, когда его спросили, а что же делать с решением антикоррупционного комитета Верховной Рады, который сказал, что это закон – это поборы и коррупция. Он ответил: "Не переживайте, мы дадим команду этому комитету и после голосования в зале они отменят свое решение", - пересказала Тимошенко слова Мотовиловца.
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Топ комментарии
+17
"Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6658
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31.05.2021 12:44
+15
Лохи, накопичуйте гроші в зебілбанку. "Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5050 "Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3543
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31.05.2021 12:39
+14
Шлюги створюють ЗЕМММ. "Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9504
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31.05.2021 12:30
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Шлюги створюють ЗЕМММ. "Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9504
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31.05.2021 12:30 Ответить
Шлюгм и ЗЕМММ это круто "Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1148. Еще про слуг что-то такое же
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31.05.2021 12:33 Ответить
пора создавать ЧАСТНЫЕ ВОЕННЫЕ АРМИИ пора Шлюшек еврейских вешать вдоль всех вэлыкакаго крадывныцтва дориг...
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31.05.2021 12:48 Ответить
Це чудово!
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31.05.2021 12:31 Ответить
Ничего-ничего, пусть платят. зебобам это на пользу: меньше денег, больше ума. Да и само отсутствие гарантии того, что по достижению пенсии они эти деньги получат, должно сделать их немножко более вменяемыми и адекватными. Сейчас у них затмение в мозгах, но и мрак он не навсегда, и он пройдет
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31.05.2021 12:32 Ответить
П"яний проспиться, а зебобік ніколи. Зіпсований лохторат.
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31.05.2021 12:35 Ответить


свічка@svecha62





Завтра на засідання ВР спробують винести законопроект 5554, який «відтерміновує українську мову фільмів та серіалів до кінця карантину», тобто хворіти і помирати українцям буде легше під працюючий тілівізар з кінішками Найвеличнішого на свинопсячій мові.
Автори Потураєв та Кравчук.
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31.05.2021 12:33 Ответить
"Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6658
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31.05.2021 12:44 Ответить
"Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9443
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31.05.2021 12:49 Ответить
От виродки!
Пенсійні фонди мають бути державними і мати державну гарантію повернення накопичень.
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31.05.2021 12:35 Ответить
Накоплювальний ПФ мали вже давно створити - 30 років просрали !
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31.05.2021 12:57 Ответить
В Естонії "третій стовп" пенсійної системи, це добровільне накопичення.
Перші два стовпи - це державна системна, куди йдуть гроші з соціального податку (по-вашому ЄСВ), і "на двох" накопичувальна - і ти платиш, і держава платить. - ці дві, за формою державні. Третій - приватні фонди. В кожного банку свої. Не бачу причин протестувати проти третього стовпа. Хочеш - збираєш, хочеш - не маєш третього стовпа взагалі.
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03.06.2021 10:16 Ответить
это враги народа
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31.05.2021 12:36 Ответить
а почему до сих пор нет коронавиручного фонда и обязательного сбора в него с каждого рыла?... отказавшимся - поражение в правах!...
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31.05.2021 12:37 Ответить
Молчи, ни слова больше. А то накаркаешь "Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 266
"Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2779
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31.05.2021 12:39 Ответить
Мало воєнного побора?!
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31.05.2021 13:00 Ответить
Лохи, накопичуйте гроші в зебілбанку. "Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5050 "Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3543
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31.05.2021 12:39 Ответить
А ничего что в Украине итак скрытый налог больше чем в развитых западных странах? Плюс то что официально мы платим как налоги.где оно все, не вижу.
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31.05.2021 12:39 Ответить
А что такое случилось, что Юля против Бени начала выступать?
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31.05.2021 12:42 Ответить
Может, делиться перестал? "Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 548
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31.05.2021 12:52 Ответить
Я хатеть пенсионный фонт. Варавать нибуду, абищаю!
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31.05.2021 12:42 Ответить
Така боротьба, аж шкварчить
19 лютого головний у світі слуга народу ввів санкції проти Спортмастера.
Спортмастер хєр закрився, до речі.
А вчора найсильніший в світі слуга народу побував на дні народження Спортмастера.
Такі справи.
"Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4179
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31.05.2021 12:43 Ответить
Alex Noinets

Ітогі подвєдьом:

1) проти жодного з українських підприємств, що:
- належать звинуваченим у фінансуванні тероризму
- мають ознаки фіктивного бізнесу
- мають зв'язки з росією
- мають зв'язки з офшорними компаніями
- мають МіЛЬЯРДНІ доходи, в ДОЛАРАХ
(Всі ці ознаки вкупі)
- не відкрито кримінальні провадження за фінансування тероризму
- не проведені обшуки
- не арештовані рахунки в банках
- не припинена діяльність що забезпечує фінансування тероризму
(нічого з цього)

2) через 2 місяці після звинувачення в фінансуванні тероризму в одному з будинків, що належать звинуваченим у фінансуванні тероризму Медведчуку і Марченко, був проведений формальний "обшук", в результаті якого, що логічно, нічого не знайшли
3) звинуваченому в фінансуванні тероризму оголосили підозру в справі, яка немає жодних судових перспертив і звинувачений буде виправданий
4) проти його дружини, яка теж звинувачена в фінансуванні тероризму, яка є формальним власником всієї "бізнес"-імперії, а також співласником телевізійного провладного каналу, на якому теперішній презедент крутив сідницями... не оголосили жодних підозр
5) в якості міри запобіжного заходу в завідомо безперспективному обвинуваченні проти звинуваченого в фінансуванні тероризму вибрано домашній арешт. Тобто, у звинуваченого в фінансуванні тероризму є всі можливості продовжувати те в чому його звинуватили
6) завдяки фейковим "переслідуванням" звинувачений у фінансуванні тероризму зумів набути образ "опозиціонера", "борця" і суттєво зрости в очах виборців в цьому статусі
7) однопартійці звинуваченого в фінансуванні тероризму тим часом організовують приватні армії зі зброєю
8) однопартійці звинуваченого в фінансуванні тероризму тим часом приносять в суди мільйони гривень готівкою щоб викупляти своїх людей
9) підконтрольна презеденту партія тим часом створює нові союзи з однопартійцями звинуваченого в фінансуванні тероризму, зокрема ТСК, яка має досліджувати "переворот" 2014 року
10) державні органи надають землю фірмам, звинуваченим в фінансуванні тероризму

Це були результати 100 денної боротьби Зеленського з Медведчуком.

Істоти, що дякували за цю "боротьбу" своєю брехнею і маніпуляціями створюють і легалізують монстра, який набере сил і підтримки в цій фейковій "боротьбі" проти нього, а потім буде знищувати державу, топчучи тільця сцяних клоунів, які вже задекларували перемогу, ніхрена не зробивши.
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31.05.2021 12:45 Ответить
Mason Lemberg

"Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3050
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31.05.2021 12:46 Ответить
Это такое себе законное МММ, которое может исчезнуть в густом тумане.
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31.05.2021 12:45 Ответить
"Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2020
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31.05.2021 13:04 Ответить
Що з приводу цієї чергової афери найвеличнішого пишуть "позитивні блохєри" шнайдери, наумовичі, типу журналісти ткачі, буткевичі?
Мабудь нічого. В них "четвертые сутки пылают заднИцы" від полуниць.
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31.05.2021 12:46 Ответить
При Кравчуке этот развод был в ходу, ничего нового.
Припоминаю Омета-инстер, Омета-пенсия, Омета-капитал.
Компании исчезли вместе с накоплениями.
А их хозяева - братки Суркисы очень неплохо себя чувствуют.
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31.05.2021 12:47 Ответить
Это им игорь валерьевич такую идейку подкинул?
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31.05.2021 12:50 Ответить
"Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9381....
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31.05.2021 12:53 Ответить
Частные пенс. фонды - для развода лохов. Лучше бы разработали механизм добровольных дополнительных выплат в государственный пенс. фонд с выдачей квитанции за каждую выплату.
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31.05.2021 12:58 Ответить
Это логично, какой гешефт с этого мошенникам. А частные пенс.фонды - золотой поток.
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31.05.2021 13:33 Ответить
та ладно . юля прийде і всіх спасе.від дешевого газу спасла , спасе і від пенсії
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31.05.2021 13:15 Ответить
"Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4982
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31.05.2021 13:34 Ответить
Розвод.
Не платіть податки, зеленський не заслуговує ваших грошей.
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31.05.2021 13:53 Ответить
а гарантіями, напевно, буде "Честноє слово нових ліц"?.
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31.05.2021 14:02 Ответить
Те, що витворяє зелена квардія з земельною реформою і соцзабезпеченням, це і у сні не снилося Путіну так нищити країну.
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31.05.2021 15:48 Ответить
Система как отжимать ваши кровные так, что бы дать в замен минимум.
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31.05.2021 15:55 Ответить
Так что у нас уже монархия? Одного "царского слова" Зеленского достаточно, чтобы изменить любое решение в этой стране. А на каком тогда законном основании Зеленский получил по сути царские полномочия?
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31.05.2021 23:05 Ответить
 
 