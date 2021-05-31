"Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В пятницу на заседании комитета ВР по вопросам соцполитики произошел скандал.
Об этом на брифинге в Верховной Раде сказала лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
По ее словам, в нарушение Регламента на заседание комитета вынесли законопроект о так называемых частных пенсионных фондах. Тимошенко напомнила, что в большинстве стран мира частные пенсионные фонды берут добровольные взносы граждан, а в Украине предлагают ввести обязательный дополнительный налог, который будут взимать с работодателей и обычных людей.
Лидер "Батькивщины" уверена, что это абсурд и воровство высшего уровня.
"В этом законе нет ни одной буквы о защите этих денег. Владельцам этим приватных пенсионных фондов дается право распоряжаться этими деньгами так, как они считают нужным. А сколько ж получат эти частные пенсионные фонды, если этот закон пройдет? Приблизительно 60 млрд грн каждый год. Это огромный поток денег при дефиците реального Пенсионного фонда, государственного бюджета, когда у работодателей уже не осталось лишней копейки, а они 60 млрд хотят собрать в свои частные пенсионные фонды", - заявила нардеп.
Тимошенко рассказала, что депутаты "слуги народа" проталкивали на заседании комитета этот законопроект.
"Депутат "слуги народа", который не имеет никакого отношения к социальному комитету, Андрей Мотовиловец вломился в комитет и начал рассказывать членам комитета от "слуги народа", что президент дал приказ проголосовать за это. Несмотря ни на какие обстоятельства, когда его спросили, а что же делать с решением антикоррупционного комитета Верховной Рады, который сказал, что это закон – это поборы и коррупция. Он ответил: "Не переживайте, мы дадим команду этому комитету и после голосования в зале они отменят свое решение", - пересказала Тимошенко слова Мотовиловца.
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свічка@svecha62
Завтра на засідання ВР спробують винести законопроект 5554, який «відтерміновує українську мову фільмів та серіалів до кінця карантину», тобто хворіти і помирати українцям буде легше під працюючий тілівізар з кінішками Найвеличнішого на свинопсячій мові.
Автори Потураєв та Кравчук.
Пенсійні фонди мають бути державними і мати державну гарантію повернення накопичень.
Перші два стовпи - це державна системна, куди йдуть гроші з соціального податку (по-вашому ЄСВ), і "на двох" накопичувальна - і ти платиш, і держава платить. - ці дві, за формою державні. Третій - приватні фонди. В кожного банку свої. Не бачу причин протестувати проти третього стовпа. Хочеш - збираєш, хочеш - не маєш третього стовпа взагалі.
19 лютого головний у світі слуга народу ввів санкції проти Спортмастера.
Спортмастер хєр закрився, до речі.
А вчора найсильніший в світі слуга народу побував на дні народження Спортмастера.
Такі справи.
Ітогі подвєдьом:
1) проти жодного з українських підприємств, що:
- належать звинуваченим у фінансуванні тероризму
- мають ознаки фіктивного бізнесу
- мають зв'язки з росією
- мають зв'язки з офшорними компаніями
- мають МіЛЬЯРДНІ доходи, в ДОЛАРАХ
(Всі ці ознаки вкупі)
- не відкрито кримінальні провадження за фінансування тероризму
- не проведені обшуки
- не арештовані рахунки в банках
- не припинена діяльність що забезпечує фінансування тероризму
(нічого з цього)
2) через 2 місяці після звинувачення в фінансуванні тероризму в одному з будинків, що належать звинуваченим у фінансуванні тероризму Медведчуку і Марченко, був проведений формальний "обшук", в результаті якого, що логічно, нічого не знайшли
3) звинуваченому в фінансуванні тероризму оголосили підозру в справі, яка немає жодних судових перспертив і звинувачений буде виправданий
4) проти його дружини, яка теж звинувачена в фінансуванні тероризму, яка є формальним власником всієї "бізнес"-імперії, а також співласником телевізійного провладного каналу, на якому теперішній презедент крутив сідницями... не оголосили жодних підозр
5) в якості міри запобіжного заходу в завідомо безперспективному обвинуваченні проти звинуваченого в фінансуванні тероризму вибрано домашній арешт. Тобто, у звинуваченого в фінансуванні тероризму є всі можливості продовжувати те в чому його звинуватили
6) завдяки фейковим "переслідуванням" звинувачений у фінансуванні тероризму зумів набути образ "опозиціонера", "борця" і суттєво зрости в очах виборців в цьому статусі
7) однопартійці звинуваченого в фінансуванні тероризму тим часом організовують приватні армії зі зброєю
8) однопартійці звинуваченого в фінансуванні тероризму тим часом приносять в суди мільйони гривень готівкою щоб викупляти своїх людей
9) підконтрольна презеденту партія тим часом створює нові союзи з однопартійцями звинуваченого в фінансуванні тероризму, зокрема ТСК, яка має досліджувати "переворот" 2014 року
10) державні органи надають землю фірмам, звинуваченим в фінансуванні тероризму
Це були результати 100 денної боротьби Зеленського з Медведчуком.
Істоти, що дякували за цю "боротьбу" своєю брехнею і маніпуляціями створюють і легалізують монстра, який набере сил і підтримки в цій фейковій "боротьбі" проти нього, а потім буде знищувати державу, топчучи тільця сцяних клоунів, які вже задекларували перемогу, ніхрена не зробивши.
Мабудь нічого. В них "четвертые сутки пылают заднИцы" від полуниць.
Припоминаю Омета-инстер, Омета-пенсия, Омета-капитал.
Компании исчезли вместе с накоплениями.
А их хозяева - братки Суркисы очень неплохо себя чувствуют.
Не платіть податки, зеленський не заслуговує ваших грошей.