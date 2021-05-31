Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине: Поступило сообщение о бомбе на борту
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Самолет Ryanair, летевший из Дублина в Краков, совершил экстренную посадку в аэропорту Берлина из-за сообщения о возможной бомбе на борту.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Dpa.
В полиции Германии сообщили, что самолет с 160 пассажирами, следовавший из Дублина в Краков, приземлился в Берлине около 20:00.
Его доставили на стоянку подальше от терминала.
Полиция с помощью служебных собак осмотрела багаж пассажиров, который выгрузили возле самолета.
Информацию о посадке самолета также подтвердил пресс-секретарь аэропорта Ян-Петер Хаак.
"Экипажу рейса FR1901 из Дублина в Краков вчера немецкое Управление воздушным движением сообщило о потенциальной угрозе безопасности на борту. Капитан соблюдал процедуры и направил самолет в ближайший аэропорт, берлинский. Самолет безопасно приземлился, а пассажиров высадили для облегчения тщательной проверки безопасности пассажиров и всего багажа", - говорится в сообщении.
После получения разрешения от властей Германии пассажиры отправились дальше в Краков на запасном самолете Ryanair после около 8-часовой задержки.
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"я слышу голоса, особенно немецкие"
А німці нехай кацапам ще один газопровід будують і не забувають, що газопроводи охороняють російські кораблі, танки і "вагнерівці" Яким вони безперебійно проплачують за енергоресурси з паРаші і які знаходяться на утриманні жадібних фріців. Фріців дуже бажаючих -мерзенно і підступно заробити побільше кривавих кремлівських срібняків для Юд..
А то подібні інценденти будуть повторюватися.
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Меркель отмазывает Лукашенка ....
Ну, ну ... не всі зразу - шмаркайте по черзі.