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Германия (6000) минирование (1408) Ryanair (132)

Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине: Поступило сообщение о бомбе на борту

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине: Поступило сообщение о бомбе на борту

Самолет Ryanair, летевший из Дублина в Краков, совершил экстренную посадку в аэропорту Берлина из-за сообщения о возможной бомбе на борту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Dpa.

В полиции Германии сообщили, что самолет с 160 пассажирами, следовавший из Дублина в Краков, приземлился в Берлине около 20:00.

Его доставили на стоянку подальше от терминала.

Полиция с помощью служебных собак осмотрела багаж пассажиров, который выгрузили возле самолета.

Информацию о посадке самолета также подтвердил пресс-секретарь аэропорта Ян-Петер Хаак.

"Экипажу рейса FR1901 из Дублина в Краков вчера немецкое Управление воздушным движением сообщило о потенциальной угрозе безопасности на борту. Капитан соблюдал процедуры и направил самолет в ближайший аэропорт, берлинский. Самолет безопасно приземлился, а пассажиров высадили для облегчения тщательной проверки безопасности пассажиров и всего багажа", - говорится в сообщении.

После получения разрешения от властей Германии пассажиры отправились дальше в Краков на запасном самолете Ryanair после около 8-часовой задержки.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+66
Явно русня обставляется чтобы
отмазать картофельного диктатора...
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31.05.2021 12:55
+60
операція прикриття повітряного піратства лукашенки
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31.05.2021 12:48
+46
Снова Лука-мудищев развлекается?
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31.05.2021 12:48
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Снова Лука-мудищев развлекается?
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31.05.2021 12:48 Ответить
Явно русня обставляется чтобы
отмазать картофельного диктатора...
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31.05.2021 12:55 Ответить
Літак Ryanair екстрено сів у Берліні: Надійшло повідомлення про бомбу на борту - Цензор.НЕТ 5086
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31.05.2021 12:58 Ответить
напоминает придурков которые по 200 раз минируют все детские садики Одессы суды отделы полиции школы монастыри.. Путя геть на..вся мосхом...
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31.05.2021 14:51 Ответить
операція прикриття повітряного піратства лукашенки
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31.05.2021 12:48 Ответить
из трубки телефона торчали усы фюрера Літак Ryanair екстрено сів у Берліні: Надійшло повідомлення про бомбу на борту - Цензор.НЕТ 2758
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31.05.2021 13:15 Ответить
про бульбо - фюрера была хорошая картинка
"я слышу голоса, особенно немецкие"
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31.05.2021 14:52 Ответить
Лука балуется.
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31.05.2021 12:48 Ответить
Безумец продолжает нагнетать. Лука реально террорист
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31.05.2021 12:48 Ответить
а путлер миротворец?
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31.05.2021 13:51 Ответить
ну кто же это мог сделать,ну совсем неясно...
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31.05.2021 12:48 Ответить
3%-ный "таракан" типа-"заметает следы",это-же понятно.
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31.05.2021 12:49 Ответить
І в кущах балалайка виглядає
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31.05.2021 12:49 Ответить
І звичайно ж два війскових літака з ракетами на борту супроводжвали його на посадку
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31.05.2021 12:51 Ответить
Видно ХАМАС всерьёз самолёты Ryanair взялся. ))
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31.05.2021 12:51 Ответить
Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине: Поступило сообщение о бомбе на борту - Цензор.НЕТ 1665
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31.05.2021 12:52 Ответить
Картопляний диктатор балується з телефоном...
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31.05.2021 12:53 Ответить
Тупа гебешна "операція прикриття"...
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31.05.2021 12:54 Ответить
"ой дурак!" (С) )))
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31.05.2021 12:56 Ответить
Літак Ryanair екстрено сів у Берліні: Надійшло повідомлення про бомбу на борту - Цензор.НЕТ 6550Літак Ryanair екстрено сів у Берліні: Надійшло повідомлення про бомбу на борту - Цензор.НЕТ 2582....
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31.05.2021 12:57 Ответить
Літак Ryanair екстрено сів у Берліні: Надійшло повідомлення про бомбу на борту - Цензор.НЕТ 3045
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31.05.2021 12:57 Ответить
Ой, дешёвка ... Ну и кого ты, картофельный идиот, хочешь обмануть? Отрубайте Свифт, этому психу и пусть катится в Рассейку, со своим миролюбивым народцем.
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31.05.2021 12:59 Ответить
подыгрываешь *****?
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31.05.2021 13:27 Ответить
Літак Ryanair екстрено сів у Берліні: Надійшло повідомлення про бомбу на борту - Цензор.НЕТ 1057
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31.05.2021 13:00 Ответить
ХАМАС на Луку в суд еще не подал? Літак Ryanair екстрено сів у Берліні: Надійшло повідомлення про бомбу на борту - Цензор.НЕТ 5969
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31.05.2021 13:01 Ответить
Літак Ryanair екстрено сів у Берліні: Надійшло повідомлення про бомбу на борту - Цензор.НЕТ 4021
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31.05.2021 13:39 Ответить
Зараз кацапи будуть штормити і повідомляти фейки про бомбу по всьому світу. Показати, що терорист Бацька був правий. А німці нехай ще один газопровід будують і не забувають, що газопроводи охороняють російські кораблі, танки і "вагнерівці".
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31.05.2021 13:01 Ответить
про комитет-300 не прописали... Хотя под комитетом-300 я подразумеваю старых постсовковых коммунофашистов-маразматиков на фоне пыни.
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31.05.2021 13:17 Ответить

А німці нехай кацапам ще один газопровід будують і не забувають, що газопроводи охороняють російські кораблі, танки і "вагнерівці" Яким вони безперебійно проплачують за енергоресурси з паРаші і які знаходяться на утриманні жадібних фріців. Фріців дуже бажаючих -мерзенно і підступно заробити побільше кривавих кремлівських срібняків для Юд..
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31.05.2021 14:59 Ответить
Лука-косит под дурака...
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31.05.2021 13:02 Ответить
Боже, это так тупо....
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31.05.2021 13:07 Ответить
А чего они до луки не дотянули?
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31.05.2021 13:07 Ответить
Блин, как мог Ryanair так насолить Аэрофлоту, ума не приложу... Літак Ryanair екстрено сів у Берліні: Надійшло повідомлення про бомбу на борту - Цензор.НЕТ 1876
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31.05.2021 13:13 Ответить
Дайте вгадати - тренувальна база Хамас в Магадані повідомила про бомбу??????
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31.05.2021 13:14 Ответить
Не, из Швейцарии звонили наверное
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31.05.2021 13:31 Ответить
Отключите бульбофюрера от интернета. Срочно, а то у него осталось только такое развлечение.
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31.05.2021 13:14 Ответить
Торчат усы таракана
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31.05.2021 13:27 Ответить
А если кто то будет с этим шутить - будем бить по наглой усатой морде.
Літак Ryanair екстрено сів у Берліні: Надійшло повідомлення про бомбу на борту - Цензор.НЕТ 6373
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31.05.2021 13:38 Ответить
Напевно, треба змінювати законодавство у частині нерозповсюдження законодавства країни на пасажирів, де здіснив вимушену посадку літак. Вони повинні бути у "нейтральній зоні".
А то подібні інценденти будуть повторюватися. Літак Ryanair екстрено сів у Берліні: Надійшло повідомлення про бомбу на борту - Цензор.НЕТ 9183
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31.05.2021 13:45 Ответить
Надо было в Минск лететь, там принимают все борта с бомбами
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31.05.2021 14:01 Ответить
Знову те саме! Гебня не може щось нове придумати.
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31.05.2021 14:05 Ответить
А гнида лука з ****** тим часом ехидно так хіхікають...
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31.05.2021 14:23 Ответить
Тупо операция прикрытия по минскому скандалу. Типа "это не только у нас" . . .
Никто не поверит
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31.05.2021 14:40 Ответить
Немецкий стыд ....
Меркель отмазывает Лукашенка ....
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31.05.2021 15:05 Ответить
Буде цікаво, коли знайдуть цього "мінувача" та вийдуть на кацапський слід. А зараз тарган звісно, що намагатиметься використати цей факт мовляв "от бачите, німці посадили у такому випадку літак, а я що повинен був робити". Але ж тарган з ****** рано чи піздно проколються, бо не можуть нічого зробити якісно.
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31.05.2021 15:12 Ответить
"Белорусь заявила о прекращении авиасообщения с Германией после инцидента с вынужденной посадкой рейса Ryanair в аэропорту Берлина."
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31.05.2021 15:44 Ответить
Открыли ящик пандорры. Теперь емейлами всех затрахают до предела.
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31.05.2021 16:34 Ответить
Писав неодноразово - кожна країна має право посадити любий літак у своєму повітряному просторі, якщо отримала інформацію про наявність там вибухівки, терористів чи державних злочинців. Накинулися як пси на Білорусію! І небо закрили, і ембарго наклали... і всією Верховною Радою з клоуном заскавчали. Писав неодноразово, що це є застосування т.з. подвійних стандартів, упереджений і тенденційний підхід до братньої нам країни і народу.А що ви скажете ТЕПЕР? Чом би не заборонити польоти "Люфтганзи" над Європою? Тероризм! ***...
Ну, ну ... не всі зразу - шмаркайте по черзі.
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31.05.2021 17:25 Ответить
 
 