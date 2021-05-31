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Новости За рубежом
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Беларусь (7521) демократия (486) Лукашенко (3501) Евросоюз (15858) Макей (47)

Это не та цифра, чтобы радикально что-то поменять: глава МИД Беларуси Макей о предложенных ЕС 3 млрд евро за демократические перемены

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Это не та цифра, чтобы радикально что-то поменять: глава МИД Беларуси Макей о предложенных ЕС 3 млрд евро за демократические перемены

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что обещанные Европейским Союзом 3 млрд евро не изменят ситуацию в государстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью российскому изданию "КоммерсантЪ сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

По его словам, в 2010 году властям Беларуси "обещали €5 млрд, но сейчас цифра немного уменьшилась".

"Оппоненты власти, которые находятся за рубежом, беглые оппоненты, говорят, что Евросоюз уже приготовил €3 млрд для Беларуси. Это будет способствовать осуществлению демократических реформ, и все то, что было сделано за последние 25 лет, мы уничтожим и будем на этих руинах строить новое демократическое государство. Президент, выступая в парламенте, сказал, что об этих миллиардах мы слышим еще с 2010 года. Тогда, по-моему, нам обещали €5 млрд, но сейчас цифра немного уменьшилась. Не видно было и тех €5 млрд, и эти €3 млрд, которые якобы уже лежат в сейфах ЕС для построения новой демократической Беларуси, это не та цифра, которая может радикально изменить ситуацию в государстве. Это малая толика в нашем экспорте", - сказал он.

Также Макей выразил уверенность в том, что сегодня "большинство народа сплотится в данной ситуации и будет поддерживать суверенитет, и независимость, и самостоятельность во внешней, во внутренней политике вопреки вот этому давлению".

"Убежден, что подавляющее большинство людей будут готовы стоять до конца, но не подчиниться вот тому диктату, который сейчас происходит в отношении Беларуси", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь подготовила новые ответные санкции против Запада, без ответа никто не останется, - глава МИД Макей

Напомним, что Евросоюз подготовил проект плана финансовой поддержки Беларуси, которую готов предоставить, если государство предпримет демократических перемен. Он предусматривает выделение 3 млрд евро в виде грантов, займов, государственных и частных инвестиций.

После этого захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко уехал в Россию, где договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о получении 500 млн долларов российского кредита.
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Топ комментарии
+18
Это не та цифра, чтобы радикально что-то поменять: глава МИД Беларуси заявил, что предложенные Евросоюзом 3 млрд евро - это мало - Цензор.НЕТ 2735......
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31.05.2021 13:08
+10
«- Вы верный друг отечества! - торжественно сказал Остап, запивая пахучий шашлык сладеньким кипиани. - Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли».
- Скажите, - спросил Кислярский жалобно, - а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?
Остап не выдержал и под столом восторженно пнул Ипполита Матвеевича ногой.
- Я думаю, - сказал Ипполит Матвеевич, - что торг здесь неуместен!
Он сейчас же получил пинок в ляжку, что означало: «Браво, Киса, браво, что значит школа!» (с)
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31.05.2021 13:11
+10
1. РБ срёт на голову Европе, угоняет её самолёт.

2. Европа даёт бабло.
3. РБ заявляет, что бабла дают мало.

Я ничего не упустил? Феерия какая-то...
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31.05.2021 13:11
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Это не та цифра, чтобы радикально что-то поменять: глава МИД Беларуси заявил, что предложенные Евросоюзом 3 млрд евро - это мало - Цензор.НЕТ 2735......
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31.05.2021 13:08 Ответить
...и от тигрюли
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31.05.2021 13:53 Ответить
Харчами перебирает Это не та цифра, чтобы радикально что-то поменять: глава МИД Беларуси заявил, что предложенные Евросоюзом 3 млрд евро - это мало - Цензор.НЕТ 705
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31.05.2021 13:09 Ответить
Да не, этих террористов будут судить, вот тогда только ЕС что-то даст.
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31.05.2021 13:39 Ответить
Этот поц озвучил цель белоруссии- слияние с запоребриком.
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31.05.2021 13:48 Ответить
«- Вы верный друг отечества! - торжественно сказал Остап, запивая пахучий шашлык сладеньким кипиани. - Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли».
- Скажите, - спросил Кислярский жалобно, - а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?
Остап не выдержал и под столом восторженно пнул Ипполита Матвеевича ногой.
- Я думаю, - сказал Ипполит Матвеевич, - что торг здесь неуместен!
Он сейчас же получил пинок в ляжку, что означало: «Браво, Киса, браво, что значит школа!» (с)
показать весь комментарий
31.05.2021 13:11 Ответить
1. РБ срёт на голову Европе, угоняет её самолёт.

2. Европа даёт бабло.
3. РБ заявляет, что бабла дают мало.

Я ничего не упустил? Феерия какая-то...
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31.05.2021 13:11 Ответить
Никто ничего не дает....во всяком случае пока...пока скот лукашенко у власти...

Евросоюз намерен предоставить Беларуси не менее трёх миллиардов евро, как только страна пойдёт по пути демократических реформ, с упором на верховенство права, реструктуризацию госпредприятий и расходы на инфраструктуру.
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31.05.2021 13:13 Ответить
ещё и булки раздвинет Это не та цифра, чтобы радикально что-то поменять: глава МИД Беларуси заявил, что предложенные Евросоюзом 3 млрд евро - это мало - Цензор.НЕТ 3959
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31.05.2021 13:18 Ответить
Дуся, вы меня **********! (С)
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31.05.2021 13:16 Ответить
Это не та цифра, чтобы радикально что-то поменять: глава МИД Беларуси заявил, что предложенные Евросоюзом 3 млрд евро - это мало - Цензор.НЕТ 2910
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31.05.2021 13:18 Ответить
добавить широкую ленту и можно самокрутками торговать с лотка.
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31.05.2021 13:52 Ответить
Еле выпросили у ху.ла 500 миллионов и то за полную капитуляцию в извращенной форме, а сейчас говорят, что 3 миллиарда им не нужны. Бульбоклоуны.
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31.05.2021 13:19 Ответить
Это не та цифра, чтобы радикально что-то поменять: глава МИД Беларуси Макей о предложенных ЕС 3 млрд евро за демократические перемены - Цензор.НЕТ 3324 Это не та цифра, чтобы радикально что-то поменять: глава МИД Беларуси Макей о предложенных ЕС 3 млрд евро за демократические перемены - Цензор.НЕТ 11
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31.05.2021 13:21 Ответить
предложенные Евросоюзом 3 млрд евро - это мало .-Таки да, мало / Путин и Лукашенко - в "одной кровати". Эксперт назвала президента Беларуси мастером шантажа .12 апреля 2017. - Белорусский лидер шантажирует РФ и Евросоюз. Москва продолжает субсидировать Беларусь, 9-10 миллиардов долларов в год.
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31.05.2021 13:19 Ответить
А чего это глава лукашенского мида так распереживался за эти 3 ярда?? Режиму лукашенко эти 3 ярда не светят....а при другой власти в беларуссии будет другой глава мида....а не этот...
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31.05.2021 13:20 Ответить
Ну вообще справедливо. Три миллиарда - это ни о чём для перестройки экономики. Пусть дают как дали Польше. Сколько там было безвозвратных дотаций? Сто миллиардов или двести?
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31.05.2021 13:21 Ответить
Вот только Польша выбрала другие ценности и других друзей ...
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31.05.2021 13:25 Ответить
польша взасос с рахой не лобызалась...еще со времен второй мировой.
а если копнуть поглубже-там еще с ваньки грязного нелюбовь Это не та цифра, чтобы радикально что-то поменять: глава МИД Беларуси Макей о предложенных ЕС 3 млрд евро за демократические перемены - Цензор.НЕТ 6159
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31.05.2021 13:37 Ответить
" Назовите свою цену и поговорим как интеллигентные люди"
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31.05.2021 13:33 Ответить
Совко-быдло-вата торгуется, шобы что-нить у себя изменить к лучшему... - какие они убогие умом.
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31.05.2021 13:35 Ответить
изменить к лучшему-такой цели даже не стоит...просто взять денех и кинуть.
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31.05.2021 13:38 Ответить
Даже если и предположить, шо цель есть... Но эта цель - с выгодой. Типо, не дадите денег, мы сами по себе свою жизнь обустраивать в лучшую сторону не будем. ЭТО отголоски совкоиждевенчества, когда за тебя думают "на верху", но при этом, шо толковому специалисту-трудяге , шо бухарю-сачку , ежемесячно капает одинаковая зарплата.
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31.05.2021 13:49 Ответить
Правильно,ненадо продаваться европе!молодцы!так держать !
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31.05.2021 13:38 Ответить
Иудоглобализация. Охлократия как Демократия.
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31.05.2021 13:40 Ответить
правильной дорогой идете товарищи сЯбры...- в сторону КНДР.... Это не та цифра, чтобы радикально что-то поменять: глава МИД Беларуси Макей о предложенных ЕС 3 млрд евро за демократические перемены - Цензор.НЕТ 916
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31.05.2021 13:42 Ответить
Уже никто ничего не обещает,кроме путьки.А путька сегодня слово дал,завтрево забрал с остатками границы, суверенитета и всем бацкиным барахлом.
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31.05.2021 14:04 Ответить
бацька гляжу похитрее жида ))
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31.05.2021 14:09 Ответить
Он же из цыган.
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31.05.2021 20:30 Ответить
В ЕС совсем тупые.....
Нанять киллера от 500 - 1 ляма евро.....
Ну и посчитайте, сколько из батьковой верхушки за 1 ярд евро можно убрать?
2 ярда экономии...... Чистая бухгалтерия.....Думаю за такие баблосы само ФСБ устроит маленький несч случай на др батьки....Это не та цифра, чтобы радикально что-то поменять: глава МИД Беларуси Макей о предложенных ЕС 3 млрд евро за демократические перемены - Цензор.НЕТ 6174
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31.05.2021 14:32 Ответить
Зрите в корень: бацька - это дырка от бублика... Там , по делу , мокшинских лягушек пригнобить - наразi.
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31.05.2021 15:16 Ответить
Я не понял. "предоставить Беларуси не менее трёх миллиардов евро", безвозмездно, или как Украине?
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01.06.2021 08:33 Ответить
 
 