45 украинцев уже выехали из Непала, еще 20 наших граждан - остаются в стране, - МИД

В течение 26 и 27 мая из Непала выехали в целом 45 граждан Украины при содействии посольства Украины в Индии.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Он уточнил, что 26 человек вылетели чартерным авиарейсом компании Qatar Airways, еще 19 - спецрейсом Turkish Airlines.

"Сейчас в Непале находятся 20 наших граждан, часть из которых находится в высокогорных районах. Другая часть планирует выехать на очередном чартерном рейсе Qatar Airways 31 мая. Посольство Украины в Индии и почетное консульство в Непале поддерживает с ними связь и предоставляет необходимое содействие", - отметил Николенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой из Непала, - Зеленский

В целом, добавил он, украинские дипломаты помогли 119 украинцам вернуться домой после того, как в Непале прекратили регулярное авиасообщение в рамках карантина.

По данным МИД, с 1 июня Непал постепенно восстанавливает регулярное международное авиасообщение - первые регулярные рейсы состоятся в китайский Гуанчжоу, катарской Дохе и Стамбуле. Остальные маршруты страна планирует возобновить позже.

Также читайте: 43 украинца в Непале уже купили билеты домой, - Кулеба

По состоянию на 12 мая в Непале вынужденно оставались 107 украинцев.