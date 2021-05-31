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Новости Политика Украины
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ВР (28721) декларация (1313) Разумков Дмитрий (1521)

Не все законопроекты о нулевом декларировании готовы к рассмотрению, но часть из них будет вносится для включения в повестку дня ВР, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Не все законопроекты о нулевом декларировании готовы к рассмотрению, но часть из них будет вносится для включения в повестку дня ВР, - Разумков

Не все законопроекты о так называемом нулевом декларировании готовы к рассмотрению в сессионном зале парламента.

Об этом на брифинге после Согласительного совета сказал председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Там не один законопроект, а несколько, если не ошибаюсь пять… Часть из них будет вносится для включения в повестку дня", - подчеркнул спикер.

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не все то золото, шо принтер не пропечатал
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31.05.2021 13:46 Ответить
 
 