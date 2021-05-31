489 1
Не все законопроекты о нулевом декларировании готовы к рассмотрению, но часть из них будет вносится для включения в повестку дня ВР, - Разумков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Не все законопроекты о так называемом нулевом декларировании готовы к рассмотрению в сессионном зале парламента.
Об этом на брифинге после Согласительного совета сказал председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Там не один законопроект, а несколько, если не ошибаюсь пять… Часть из них будет вносится для включения в повестку дня", - подчеркнул спикер.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Gelko Krstaich
показать весь комментарий31.05.2021 13:46 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...