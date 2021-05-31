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армия РФ (15319) НАТО (8915) Россия (91193) Шойгу (664)

РФ сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО, - Шойгу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

РФ сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО, - Шойгу

В ответ на действия НАТО на западном стратегическом направлении Министерство обороны России сформирует в Западном военном округе порядка двух десятков новых соединений и воинских частей.

 Об этом заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

По его словам, в указанном регионе продолжает расти военная угроза. В то же время, в свойственной для российских чиновников манере Шойгу обвинил в создании таких угроз Запад, ни слова не сказав об агрессивных действиях России.

Он отметил, что страны Североатлантического альянса во главе с США наращивают интенсивность полетов своей стратегической авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растет число их учений.

Шойгу считает, что действия этих стран якобы разрушают систему безопасности в мире и вынуждают Россию принять меры адекватного противодействия.

"Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей", — сказал Шойгу, добавив, что в ЗВО поступит современное вооружение и военная техника — до двух тысяч единиц оружия в 2021 году.

Как сообщалось, вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+20
"Кто всю жизнь сідіт в гавнє і готовітся к войнє?"
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31.05.2021 13:16
+16
"Совок" формировал, формировал да доформировался. Отрыжка "совка" закончит так же.
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31.05.2021 13:15
+12
РФ сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 1362
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31.05.2021 13:36
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"Совок" формировал, формировал да доформировался. Отрыжка "совка" закончит так же.
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31.05.2021 13:15 Ответить
Разве это не прекрасно?!!
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31.05.2021 13:23 Ответить
РФ сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 2781
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31.05.2021 13:35 Ответить
Также уже не выйдет, только хуже. Уже радиацией все засрал их бункерный недофюрер, а руки еще ему не отбили, снова чешутся...
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31.05.2021 13:44 Ответить
"Кто всю жизнь сідіт в гавнє і готовітся к войнє?"
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31.05.2021 13:16 Ответить
ето он, ето он - вєлічайший гєгємон!
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31.05.2021 13:19 Ответить
РФ сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 1362
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31.05.2021 13:36 Ответить
Ну вот ********* продает/меняет нефть и газ на резаную бумагу с лицами президентов чужой страны .
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31.05.2021 15:06 Ответить
Война на западном направлении-когда-то такое кино мы уже видели...
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31.05.2021 14:38 Ответить
алєнєвод запаса шойгу, ни дня не служивший в армии, знат что делат.
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31.05.2021 13:17 Ответить
Ну чего ж запаса? Он и счас оленей водит...
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31.05.2021 13:23 Ответить
чукча молодец, последнее бабло в танчики и солдатики, ***** на правильном пути, всё повторяется, но в этот раз окорочков не будет, будете жрать друг друга и собственное гавно.
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31.05.2021 13:20 Ответить
РФ сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 9557
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31.05.2021 13:36 Ответить
- Прівєт, брат!
- Твой брат в оврагє лошадь доєдаєт!
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31.05.2021 13:39 Ответить
нехай подзвякають порожніми мудями - може хтось злякається
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31.05.2021 13:21 Ответить
Ну все.... НАТО вже перелякалася і гірко заплакала
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31.05.2021 13:23 Ответить
РФ сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 8509
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31.05.2021 13:23 Ответить
РФ сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 5403
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31.05.2021 13:39 Ответить
у кацапов проблема в причинно-следственной связи..
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31.05.2021 13:23 Ответить
РФ сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 3020
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31.05.2021 13:40 Ответить
РФ сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 5395
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31.05.2021 13:24 Ответить
ну приятно ж посмотреть...не то шо той кужухович РФ сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 9042.
да и ума с решимостью в разы больше,чем у него
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31.05.2021 13:34 Ответить
так вы свиноцабаки даже сцытесь от них - это факт...!)
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31.05.2021 13:40 Ответить
РФ сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 7418
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31.05.2021 13:25 Ответить
http://ic.pics.livejournal.com/simplici_us/28371169/363718/363718_original.jpg
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31.05.2021 13:26 Ответить
РФ сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 5324
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31.05.2021 13:28 Ответить
РФ сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 606 РФ сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 4755
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31.05.2021 13:26 Ответить
Уже не страна давно, агломерация большевистской банды.
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31.05.2021 13:48 Ответить
РФ сформирует около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе в ответ на действия НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 2357 тануна...а шо,бабы уже нарожали?
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31.05.2021 13:32 Ответить
Там есть еще 2 резерва: пенсионный возраст поднять лет на 10, чтоб не кормить эту шваль и гитлерюгенд "юноармия".
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31.05.2021 13:37 Ответить
та сформируют и шо? у путена гроши скоро закончатся, у всего мира просить будут
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31.05.2021 13:37 Ответить
когда мы на вас сцым, вы чего-то от этого дохните.. вон, целого подполковника ФСБ завалили в Крыму в 2016г.. мы и Рашку-********* со временем развалим.. будь спок!
«Погиб в бою с украинскими диверсантами» - надпись на памятнике подполковнику ФСБ России
РФ сформує приблизно 20 з'єднань і військових частин у Західному військовому окрузі у відповідь на дії НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 9223
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31.05.2021 13:57 Ответить
пощади Петросяна!
він вже старенький і не може так смішно шуткувати
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31.05.2021 13:54 Ответить
пожрал с лопаты и сел на бутылку!..
РФ сформує приблизно 20 з'єднань і військових частин у Західному військовому окрузі у відповідь на дії НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 7424
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31.05.2021 13:59 Ответить
Да хоть тридцать.Против НАТО воевать у обоссаной рашки все-равно пупок надорвется РФ сформує приблизно 20 з'єднань і військових частин у Західному військовому окрузі у відповідь на дії НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 8541
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31.05.2021 14:14 Ответить
Может и так, но сдается мне, что воевать с НАТО эта орда собирается на территории Украины, а это мне совсем не нравится
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31.05.2021 16:28 Ответить
Хотіла пернуть, та й усралася.
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31.05.2021 14:14 Ответить
РФ сформує приблизно 20 з'єднань і військових частин у Західному військовому окрузі у відповідь на дії НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 6912
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31.05.2021 14:25 Ответить
РФ сформує приблизно 20 з'єднань і військових частин у Західному військовому окрузі у відповідь на дії НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 4530
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31.05.2021 14:25 Ответить
При вступі України в НАТО, НАТО отримає 100 нових підрозділів, Шойга доганяй. РФ сформує приблизно 20 з'єднань і військових частин у Західному військовому окрузі у відповідь на дії НАТО, - Шойгу - Цензор.НЕТ 7339
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31.05.2021 16:26 Ответить
 
 