Евросоюз продлит запрет на инвестиции в оккупированном Крыму, - журналист Йозвяк
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Евросоюз продлит запрет на инвестирование в оккупированном Россией Крыму.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Послы ЕС продлят запрет на инвестиции в Крым на один год 9 июня", - говорится в сообщении.
Европейский союз после оккупации Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе ввел санкции, связанные с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Секторальные экономические санкции ограничивают доступ определенных российских банков и компаний в первичных и вторичных рынках капитала в ЕС, накладывают запрет на экспорт и импорт в торговле вооружениями, устанавливают запрет на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или для военных конечных получателей в России, а также ограничивают доступ России к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы в добыче нефти и поиска ее залежей.
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"Власти Китая разрешили местным семьям иметь трех детей. Об изменении политики пишет Reuters.
Такое решение приняли по итогам встречи китайского Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии. Его одобрил генсек Си Цзиньпин.
Пока не известно, когда решение вступит в силу. Reuters отмечает, что это будет значительной переменой во внутренней политике страны: раньше китайские семьи могли иметь только двух детей.
С 1979 по 2015 год власти Китая проводили демографическую политику «одна семья - один ребенок». С начала 2016-го гражданам страны разрешили иметь двух детей. С 1970-х годов Пекин законодательно ограничивает размер семьи, поскольку власти видят проблему в огромном росте населения: из-за этого перегружены земельные, водные и энергетические ресурсы страны".
Питання - а де Китай ЗАРАЗ візьме ресурси? Відповідь "на виду"... Китай розрахував існування Росії в теперішніх кордонах не більше ніж на 15-20 років...
"А ти "в курсі,", що зараз китайці - наймасовіша популяція півдня Сибіру, навіть якщо їх дітей не враховувать?