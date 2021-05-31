ООН будет исследовать нарушение прав человека на фоне водного кризиса в оккупированном Крыму, - СМИ

Ассоциация реинтеграции Крыма передала Специальному докладчику ООН по вопросам права на свободу мирных собраний и ассоциации представление для его отчета по вопросам климатических изменений для 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Ассоциации.

"Наше представление осветило ситуацию в условиях продолжающейся водного кризиса и связанные с этим притеснения прав человека в Крыму в сфере мирных собраний и объединений. В нем рассматриваются аспекты неэффективной гуманитарной, финансовой, промышленной, экологической и социальной политики российской де-факто "власти" в Крыму, вызвавшие водный кризис, который с 2020 года обостряется в этом регионе Украины", - говорится в сообщении.

Ассоциация сообщила докладчику, что оккупационная "власть" запрещает и наказывает любую общественную деятельность на оккупированном полуострове, если она не контролируется этой "властью".

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"Эти "власти" запретили Меджлис крымскотатарского народа в 2016 году, а с 2014 года наказали сотни человек, пытавшихся проводить митинги, включая протесты против водной политики в Крыму в 2020 году. Тогда крымчане пытались собирать подписи против фактического злоупотребления "властей" в 2020 году в Симферополе и против строительства станции опреснения воды в Ялте. Организаторов сбора этих подписей незаконно оштрафовали", - отмечает Ассоциация.

Кроме того, сообщается, что общепринятыми способами ограничения гражданской активности в оккупированном Крыму является полный запрет митингов и неправительственных организаций, незаконные "штрафы" их участников и организаторов, а также притеснения гражданских активистов и блоггеров, освещающих изменения климата и проблемы водного кризиса, включая их аресты, облавы и уголовные производства.

"В 2020 году ялтинская общественная активистка Людвика Пападопулу получила несколько "полицейских" рейдов в ее квартиру, связанных с ее экологическими и правозащитными публикациями. В 2021 году "органы власти" России объявили об уголовном производстве по "международному терроризму" и "экстремизму" против некоторых украинских активистов и блоггеров, включая членов нашей Ассоциации, освещавших негативное влияние российской политики на водный кризис в Крыму", - говорится в сообщении.

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Также докладчику ООН напомнили, что оккупационная "власть" запретила деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Таким образом, все вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что Россия и ее оккупационные "власти" систематически нарушают гражданские права, включая право на собрания и объединения, пытаясь скрыть негативное влияние российской политики на водный кризис в оккупированном Крыму.

Отмечается, что в 2021 году представления Ассоциации по вопросам водного кризиса уже были обработаны Специальным докладчиком ООН по правам человека на безопасную питьевую воду и санитарию и Специальным докладчиком ООН по правам человека и окружающей среде. Соответствующие отчеты Докладчиков были представлены Совету ООН по правам человека.

"Ассоциация подчеркнула свою уверенность в том, что специальное исследование ООН по связи гражданских прав и экологических прав на воду и санитарию в условиях климатических изменений, вооруженных конфликтов и связанных с ними "серых зон", таких как Крым, может стать отправной точкой для улучшения ситуации. Мы пригласили Специального докладчика в Украину, включая Крым, что будет способствовать сбору информации, и позволит Докладчику составить впечатление от первых рук о ситуации с правами на свободу мирных собраний и объединений в регионе. Также в представлении мы рекомендовали Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине активнее отслеживать вопросы водного кризиса в Крыму и нарушений прав человека, совершенных российскими де-факто "властями" в этой связи", - подытожили в Ассоциации.

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