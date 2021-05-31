Эпидзонирование Украины: Киев и Закарпатье близки к попаданию в "зеленую" зону, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Все области Украины находятся в "желтой" зоне карантина. Однако, есть регионы, которые близки к "зеленой" зоне карантина.

Киев по двум показателям соответствует "зеленой" зоне эпидемической опасности в связи с распространением COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины на 31 мая, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Киеве эпидемический порог превышен на 37,4%, а коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом составляет 4,8%.Также "зеленой" зоне соответсвуют два показателя Закарпатской области.



Частично "зеленой" зоне карантина соответствуют показатели еще в девяти регионах: Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Херсонской и Хмельницкой областях.

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По состоянию на последний день мая все регионы Украины находятся в "желтой" зоне эпидемической опасности.

"Зеленый" уровень позволяет региону смягчить карантинные ограничения. Он устанавливается сразу на территории всей страны, если в не менее 13 регионах заболеваемость гриппом и ОРВИ составит менее 50% эпидпорога, а коэффициент выявления случаев инфицирования - менее 5%.