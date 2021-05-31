В преддверии встречи Байдена и Путина Россия пообещала США целый ряд "некомфортных сигналов"

Повестки дня в России и США не совпадают в преддверии предстоящей встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Повестки дня США и РФ не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны. К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже", - отметил Рябков.

В то же время замминистра заявил, что в ближайшие дни Вашингтон получит из Москвы целый ряд "некомфортных сигналов", которые не связаны с предстоящим саммитом глав государств.

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Отметим, что первый американо-российский саммит со времени вступления Байдена на пост президента США состоится в Женеве, Швейцария, 16 июня. Встреча пройдет в конце уже запланированной поездки Байдена в Великобританию на саммит G7 и в Брюссель на встречу лидеров НАТО.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что на саммите будет рассмотрен "полный спектр важных вопросов", поскольку США стремятся "восстановить предсказуемость и стабильность" своих отношений с Россией.

Фактически это же звучало в комментариях госсекретаря США Энтони Блинкена во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Исландии на прошлой неделе, поскольку, по его словам, целью Байдена были "предсказуемые, стабильные отношения с Россией".

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