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Новости За рубежом
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В преддверии встречи Байдена и Путина Россия пообещала США целый ряд "некомфортных сигналов"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В преддверии встречи Байдена и Путина Россия пообещала США целый ряд

Повестки дня в России и США не совпадают в преддверии предстоящей встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Повестки дня США и РФ не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны. К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже", - отметил Рябков.

В то же время замминистра заявил, что в ближайшие дни Вашингтон получит из Москвы целый ряд "некомфортных сигналов", которые не связаны с предстоящим саммитом глав государств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведение саммита с Путиным может стать существенной политической ошибкой для Байдена, - Financial Times

Отметим, что первый американо-российский саммит со времени вступления Байдена на пост президента США состоится в Женеве, Швейцария, 16 июня. Встреча пройдет в конце уже запланированной поездки Байдена в Великобританию на саммит G7 и в Брюссель на встречу лидеров НАТО.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что на саммите будет рассмотрен "полный спектр важных вопросов", поскольку США стремятся "восстановить предсказуемость и стабильность" своих отношений с Россией.

Фактически это же звучало в комментариях госсекретаря США Энтони Блинкена во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Исландии на прошлой неделе, поскольку, по его словам, целью Байдена были "предсказуемые, стабильные отношения с Россией".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден: Встречаюсь с Путиным, чтобы дать понять, что мы не будем сидеть сложа руки и позволять ему нарушать права человека
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Топ комментарии
+26
Эти сигналы: теракты, попытки мятежа, хакерские атаки. Пора Штатам за них так дать параше по зубам, чтобы все её зубы в трусы ссыпались. В преддверии встречи Байдена и Путина Россия пообещала США целый ряд "некомфортных сигналов" - Цензор.НЕТ 9641
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31.05.2021 13:45
+25
Кацап, а кацап, сала хошь? Піди відбери у мого кота.
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31.05.2021 13:54
+18
Байден буде пропонувати *****: будеш слухатись - дамо спокійно здохнути.
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31.05.2021 13:42
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Аж медалі брязкають. Му-ха-ха-ха! В преддверии встречи Байдена и Путина Россия пообещала США целый ряд "некомфортных сигналов" - Цензор.НЕТ 3965
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31.05.2021 13:55 Ответить
Адмін сьогодні - ще та хунтяра! В преддверии встречи Байдена и Путина Россия пообещала США целый ряд "некомфортных сигналов" - Цензор.НЕТ 1812
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31.05.2021 13:56 Ответить
Кацап, а кацап, сала хошь? Піди відбери у мого кота.
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31.05.2021 13:54 Ответить
Репоед, ты когда на бутылку садишься, вяличие не выпадает?
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31.05.2021 13:56 Ответить
Это ты что ли "некомфортный сигнал"? Негусто.
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31.05.2021 13:49 Ответить
Ну дупло то есть? кадіркину ж нужно кудато сморкаться В преддверии встречи Байдена и Путина Россия пообещала США целый ряд "некомфортных сигналов" - Цензор.НЕТ 8140
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31.05.2021 13:52 Ответить
Байден буде пропонувати *****: будеш слухатись - дамо спокійно здохнути.
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31.05.2021 13:42 Ответить
А. Піонтковський. (с)
https://www.youtube.com/watch?v=sc_0JtcaURM
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31.05.2021 13:45 Ответить
Саме так. А Ще Піонтковський сказав, що за останні 7 років став українцем.
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31.05.2021 13:51 Ответить
Байден буде пропонувати ***** чергову дерев'яну кнопку "ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ". Ми, як завжби, збоку. Не обманюйтесь - ми нафіг нікому не паотрібні....
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31.05.2021 14:24 Ответить
Дуся, не делай мне нервы , вонючая полудохлая Засраха идетнах и ты вместе с ней...
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31.05.2021 15:29 Ответить
Вы рязанцы, на самом деле никому не нужны
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31.05.2021 17:56 Ответить
А подыхать пуйло будет как сталин, в гордом одиночестве, под себя обписявшись, а может наостанок и пропоносит?...
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31.05.2021 14:49 Ответить
Эти сигналы: теракты, попытки мятежа, хакерские атаки. Пора Штатам за них так дать параше по зубам, чтобы все её зубы в трусы ссыпались. В преддверии встречи Байдена и Путина Россия пообещала США целый ряд "некомфортных сигналов" - Цензор.НЕТ 9641
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31.05.2021 13:45 Ответить
Пока Штаты выплатили террористам 90 млн. за атаку на нефтепровод.
Первый раз (или не в первый) выполнили все требования террористов. Пусть и электронных.
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31.05.2021 13:46 Ответить
це приватна компанія,яка вирішила,що так буде дешевше-- прсто бізнес
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31.05.2021 13:53 Ответить
Ти ідіот!?!? Ціла східна частина Америки залишилась без палива! Яка нах приватна компанія!?!?
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31.05.2021 14:01 Ответить
После чего их серверы со всеми их данными куда-то подевались. В преддверии встречи Байдена и Путина Россия пообещала США целый ряд "некомфортных сигналов" - Цензор.НЕТ 8716
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31.05.2021 13:58 Ответить
Крылатая фраза "по зубам"
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31.05.2021 13:51 Ответить
та да: по зубам ******** плешивому!
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31.05.2021 15:42 Ответить
_Кремль дядюшке Сэму уже и диверсии на ключевых трубопроводах устраивает и практически уже насрал и на голову, и в шляпу. А обайден только мычит что-то нечленороздельно.
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31.05.2021 13:46 Ответить
снимут штаны - и будут показывать свою сраку...!
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31.05.2021 13:47 Ответить
Ці старички зіграють вами в свою останню стратегічну гру, тільки вона буде не на компютері і не видуманими персонажами, а в реальності і грати вони будуть, як грали такі як вони завжди, реальними долями та життями. Подобається коли вами зіграють? Ні?! А хто вас питати буде?!
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31.05.2021 13:47 Ответить
Ааааааа, мы все умрем!!!!
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31.05.2021 13:57 Ответить
Як ви здогадалися?!
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31.05.2021 14:02 Ответить
Татаромордва ,будете голой сракой продолжать пугать дядю Сэма ? Неблагодарное это дело ,закончится печально для Засрахи - тотальной нищетой и дезинтеграцией
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31.05.2021 15:34 Ответить
Эдуард Силенко, казларогий, ты главное пойми: империя зла ******** должна быть разрушена и тогда планета Земля станет намного чище и безопаснее! Напередодні зустрічі Байдена і Путіна Росія пообіцяла США цілу низку "некомфортних сигналів" - Цензор.НЕТ 2390
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31.05.2021 15:45 Ответить
такі "сигнали"?
В преддверии встречи Байдена и Путина Россия пообещала США целый ряд "некомфортных сигналов" - Цензор.НЕТ 4176
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31.05.2021 13:48 Ответить
вперед россия к светлому будущему в сортирном концлагере ..братских.. народов
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01.06.2021 06:31 Ответить
некомфортные сигналы

В преддверии встречи Байдена и Путина Россия пообещала США целый ряд "некомфортных сигналов" - Цензор.НЕТ 7324
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31.05.2021 13:48 Ответить
*какое небо голубое, а я тут ни причем ,совсем я ни причем..*
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31.05.2021 15:36 Ответить
Не пукнул, а обосрался.
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31.05.2021 18:21 Ответить
Зустріч Байдена із ху@ ом , абсолютно нодоречна , тому що кремлівський фюрер буде бобером ходити перед всім цивілізованним світом , адже з ним сам Байден зустрівся , так як боїться його !
Ніякої стабільності із рашою досягти неможливо такими зустрічами , тільки жорсткими санкціями , крапка !
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31.05.2021 13:54 Ответить
самое главное...что надо помнить - рашка все воспринимает по-своему, непредсказуемо и вывернуто...рашке не нужны итоги этой встречи...ей важен сам факт встречи..т.е. кто-то (да и не просто кто-то!!!))) прогнулся перед сцарем и запросил пощады (т.е. встречи)..любой результат будет перевран и записан в героически-мифический подвиг-победу *****...(для внутренне-рашеского так сказать употребления)...
не возможно играть в шахматы с картежником-шулером...
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31.05.2021 13:57 Ответить
які сигнали може посилати США держава, бюджет якої менше бюджета одного штата Каліфорнії?
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31.05.2021 13:59 Ответить
ну все, держись Омерига, поставки лыка и валежника из скрепного Забордюрья теперь то уж точно будут прекращены... по этому поводу скрепаносцы в косоворотках уже начали строительство картонного Белого дома для его всенародного сожжения В преддверии встречи Байдена и Путина Россия пообещала США целый ряд "некомфортных сигналов" - Цензор.НЕТ 2870
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31.05.2021 14:00 Ответить
Бздо в лужу-это некомфортно.
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31.05.2021 14:01 Ответить
В МИД РФ признали, что готовятся к отключению России от SWIFT: Это объективная необходимость! В преддверии встречи Байдена и Путина Россия пообещала США целый ряд "некомфортных сигналов" - Цензор.НЕТ 6092 Это те «некомфортные» сигналы? В преддверии встречи Байдена и Путина Россия пообещала США целый ряд "некомфортных сигналов" - Цензор.НЕТ 4225
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31.05.2021 14:03 Ответить
Напередодні зустрічі Байдена і Путіна Росія пообіцяла США цілу низку "некомфортних сигналів" - Цензор.НЕТ 2188 Напередодні зустрічі Байдена і Путіна Росія пообіцяла США цілу низку "некомфортних сигналів" - Цензор.НЕТ 9323 Напередодні зустрічі Байдена і Путіна Росія пообіцяла США цілу низку "некомфортних сигналів" - Цензор.НЕТ 3123
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31.05.2021 14:32 Ответить
Враховуючи деякі останні новини робиться зрозумілим тактика і поведінка демократів по відношенню до відношення Трампа і Росії: як тільки Трамп вимовляв слово «Росія», деми влаштовували просто неймовірний всесвітній ґвалт! Вони влаштували вселенського масштабу розслідування на цілий рік про нелегальні відношення Трампа з Росією. Були задіяні комітети Конгресу, ФБР, Прокуратура, журналісти...результат нульовий. Із чого властне виникли підозри? З досьє, котре Клінтон купила в «бувшого» англійського агента і походження котрого (кехи-кехи...) досих пір невідомо? А тут зустрічається Байден з Путіни щоб сказати, що «Америка не буде сидіти склавши руки» і це в світлі вже доведених грошових відношен сім'ї Байдена і членів сімей інших демів напряму із російськими політиками і бізнесменами!? На кого розраховане це лайно!?
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31.05.2021 14:09 Ответить
"не тратьте куме сили" Напередодні зустрічі Байдена і Путіна Росія пообіцяла США цілу низку "некомфортних сигналів" - Цензор.НЕТ 2950
виженемо демократичну наволоч наступного року а решту на чолі з Байденом у 2024
може незабаром у корумпованих медіа відберуть можливість модерації контента і незручна для глобалістів правда буде поширюваться
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31.05.2021 16:15 Ответить
Чим відносини оточення Трампа з москалями, відрізняються від відносин оточення Байдена, просто щоб зрозуміти, якому оточенню можна спілкуватись з московитами.
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31.05.2021 16:22 Ответить
Некомфортные для кармана байдена?
Эта проститутка всех продаст, потом купит и опять продаст.
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31.05.2021 14:17 Ответить
Юрка эсс,ты такой потешный и смешной, если б не был таким падлючим..
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31.05.2021 15:39 Ответить
Напередодні зустрічі Байдена і Путіна Росія пообіцяла США цілу низку "некомфортних сигналів" - Цензор.НЕТ 2452
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31.05.2021 14:31 Ответить
не комфортные сигналы - это срущийся стоя путин..
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31.05.2021 15:02 Ответить
Рассейские "некомфортные сигналы" -это заблудившийся "ик" ! Напередодні зустрічі Байдена і Путіна Росія пообіцяла США цілу низку "некомфортних сигналів" - Цензор.НЕТ 2154
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31.05.2021 15:15 Ответить
Шо, бункерфюрер с бибикалкой приедет и некомфортно для ушей окружающих сигналить будет?
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31.05.2021 15:38 Ответить
Напередодні зустрічі Байдена і Путіна Росія пообіцяла США цілу низку "некомфортних сигналів" - Цензор.НЕТ 1976
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31.05.2021 15:59 Ответить
Повестка дня не совпадает? Ху@ло едет мир делить,а Байден едет насадить его на каркалыгу.
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31.05.2021 16:13 Ответить
Єдиний некомфортний сигнал, що може послати Московія, це заборонити експорт нафти і газу, але США не для того клали фуйла на посаду.
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31.05.2021 16:17 Ответить
так понял - пукать будут
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31.05.2021 17:52 Ответить
На це здоров*я ще треба мати, тільки на "шептуна" зможуть натужитися.
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31.05.2021 19:01 Ответить
Пу - геть в Гаагу
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31.05.2021 17:55 Ответить
эрэфия зашла с шантажа.
чем ближе к встрече тнм чудесатее и чудесатее.
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31.05.2021 17:57 Ответить
На этот счёт есть хорошая украинская поговорка: Срала-мазала, бігала-розказувала…
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31.05.2021 20:14 Ответить
Байденята, ну як там? Байденваш чи вже не ваш? Хто більший "русскій" - Трамп чи Байден?
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31.05.2021 20:34 Ответить
зеленое уничтожает Украину. Стадо, выбравшее себе подобных идиотов просто обязано страшно страдать и каяться.. Перед бойней..
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31.05.2021 21:03 Ответить
Большого позитива от этой встречи не стоит ожидать.
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31.05.2021 21:39 Ответить
100%
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01.06.2021 00:48 Ответить
 
 