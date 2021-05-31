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Американские ученые уверяют, что выявили универсальное антитело к коронавирусам: Это станет отправной точкой для вакцин широкого действия

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Американские ученые уверяют, что выявили универсальное антитело к коронавирусам: Это станет отправной точкой для вакцин широкого действия

Ученые Института Скриппса (Scripps Research, США) установили наличие перекрестного иммунитета к COVID-19 и другим коронавирусным инфекциям, циркулирующим среди людей и вызывающим обычную простуду.

Об этом говорится в сообщении института, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Универсальные антитела к коронавирусу могут стать отправной точкой для вакцин более широкого действия", - говорится в сообщении.

Универсальное антитело было обнаружено при исследовании образцов крови, собранных до пандемии, которые сравнивались с образцами пациентов с COVID-19.

В более поздних тестах антитело также нейтрализовало SARS-CoV-1 - коронавирус, вызывающий атипичную пневмонию, вспышка которой произошла в начале 2000-х годов.

По данным ученых, это антитело, скорее всего, вырабатывается В-лимфоцитами, "запомнившими" простудный коронавирус и активизирующимися при инфицировании SARS-CoV-2.

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"Еще один смертельный коронавирус, вероятно, снова появится в будущем, и когда это произойдет, мы хотим быть лучше подготовленными. Наша идентификация кросс-реактивного антитела против SARS-CoV-2 и более распространенных коронавирусов является перспективной разработкой на пути к вакцине или терапии широкого действия", - приводятся в сообщении слова соавтора исследования, иммунолога Денниса Бертона из Scripps Research.

Лаборатория Бертона также исследует широко нейтрализующие антитела, которые могут быть использованы для защиты от многих форм гриппа, который является еще одним вирусом, способным вызвать пандемию в будущем.

В новом исследовании команда использовала электронную микроскопию, чтобы понять, как кросс-реактивное антитело способно нейтрализовать целый ряд коронавирусов.

Установлено, что антитело связывается, главным образом, с устойчивой частью спайкового белка коронавируса, которая не сильно меняется от штамма к штамму.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Это что получается, вышки 5G ни при чем?
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31.05.2021 14:18
+3
Мені подобається мокати мордою в лайно тих хто кричить що ви є адептами теорії змов та чіпізації, при тому, що вони вже чіпізовані і чіп вони навіть самі собі купили. Він в голову ще не вживлений, але до мізків через руку та пальчик прикріплений надійно та ще й куплений за власні не малі кошти і номер там є. А щодо змов, то змови це не теорія дурники та лицеміри, це вічний спосіб життя, який притаманний двоногим прямоходячим приматам. І користуються вони ним завжди.
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31.05.2021 14:01
+2
цей ген есть тока у истинных народов, защищающих свободу и демократию во всем мире, к мацкалям це не относитце
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31.05.2021 13:53
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ну вот - а вы говорили...!)
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31.05.2021 13:48 Ответить
цей ген есть тока у истинных народов, защищающих свободу и демократию во всем мире, к мацкалям це не относитце
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31.05.2021 13:53 Ответить
еще он есть в Спутнике В, только вводить его нужно клизмой или бутылкой через Ж.
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31.05.2021 14:01 Ответить
Пару дней назад я говорил по Скайпу с одним врачом из Питера. Говорит, что после Спутника народ болеет ковидом аж бегом. Но статистика служит Кремлю, что ему надо то и пишут.
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31.05.2021 16:41 Ответить
Антитіло міститься у віскі Jack Daniels
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31.05.2021 13:54 Ответить
Американские ученые уверяют, что выявили универсальное антитело к коронавирусам: Это станет отправной точкой для вакцин широкого действия - Цензор.НЕТ 2267 Американские ученые уверяют, что выявили универсальное антитело к коронавирусам: Это станет отправной точкой для вакцин широкого действия - Цензор.НЕТ 2267 Американские ученые уверяют, что выявили универсальное антитело к коронавирусам: Это станет отправной точкой для вакцин широкого действия - Цензор.НЕТ 2267 Американские ученые уверяют, что выявили универсальное антитело к коронавирусам: Это станет отправной точкой для вакцин широкого действия - Цензор.НЕТ 7843
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31.05.2021 13:56 Ответить
Мені подобається мокати мордою в лайно тих хто кричить що ви є адептами теорії змов та чіпізації, при тому, що вони вже чіпізовані і чіп вони навіть самі собі купили. Він в голову ще не вживлений, але до мізків через руку та пальчик прикріплений надійно та ще й куплений за власні не малі кошти і номер там є. А щодо змов, то змови це не теорія дурники та лицеміри, це вічний спосіб життя, який притаманний двоногим прямоходячим приматам. І користуються вони ним завжди.
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31.05.2021 14:01 Ответить
В дупу собі засуньте цей ген.
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31.05.2021 14:11 Ответить
Ура! Малацы. Учёные и инженеры - на них держится цивилизация.
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31.05.2021 14:17 Ответить
Это что получается, вышки 5G ни при чем?
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31.05.2021 14:18 Ответить
Фатальні наслідки від 5Ж у майбутньому. Можна порівняти із радіаційним опроміненням. Потім будуте дифірамби співати для 5Ж)
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31.05.2021 16:07 Ответить
То есть нужно найти сравнительно безобидный короновирус и сделать из него "живую" вакцину /намеренно им заражать инъекцией/, а после легкой формы заболевания получить иммунитет ко всем короновирусам /но не думаю, что на срок более года/!
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31.05.2021 15:37 Ответить
раздумывать, лежа на диване, не комильфо. Надо работать и изучать, исследовать, а уж после делать выводы... Кто вы такой, чем знамениты, что "не думаете" ?
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31.05.2021 16:39 Ответить
А вот украинские ученые выяснили, что, как только в Украине выделяют на какое-то дело миллиард гривень, так в след за этим в стране появляется ещё один миллиардер.
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31.05.2021 15:41 Ответить
Без цих вчених було б спокійніше, он в Ухані вже створили тепер ще від цих шось чекай.
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31.05.2021 15:42 Ответить
В Ла-Хойя і Юпітер вже кинулися юрби розвідників з Московії та Китаю.
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31.05.2021 15:45 Ответить
Уже запланований ще один смертельний коронавірус на майбутнє. Це означає, що робота йде повним ходом.Ці ж псевдонауковці створили ковід-19, SARS, MERS, H5N1. Розслідування походження таких результатів праці автор виклав у своїй статті.
https://nymag.com/intelligencer/amp/article/coronavirus-lab-escape-theory.html?fbclid=IwAR2dOINUUl3HQPtRqejkIXk2mi-rO8vTfk3ENzjBs8iR7tt15PpEG7BbOwQ
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31.05.2021 16:13 Ответить
Люди вкладывают деньги в развитие науки, а не в "новые "университеты" а-ля нью-Васюки, достигают успехов... как жаль наше население😢😒
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31.05.2021 16:33 Ответить
 
 