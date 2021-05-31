"Северный поток - 2" - это сугубо экономический проект, задачи о приостановке поставок газа через Украину нет, - МИД РФ
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Директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что поставки газа через Украину будут продолжаться, пока действуют соответствующие контракты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
По его словам, "Северный поток - 2" - это сугубо экономический проект, а в отношении транзита сырья через Украину существуют определенные обязательства.
"У нас нет задачи приостановить поставку газа через Украину", - объяснил Биричевский.
В МИД РФ подчеркнули, что Москва "никогда не использовала энергетику и природные ресурсы как элемент давления или шантажа".
"Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям", - отметил Биричевский.
Как сообщалось ранее, Джо Байден заявил, что "санкции против Nord Stream 2 будут непродуктивными". В то же время он добавил, что был против проекта германо-российского газопровода "с самого начала" и добавил, что союзники США в Европе "очень хорошо знают его позицию по этому поводу".
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Но по другой нитке нужно уложить под водой еще 75 км. Вроде немного, но Академик Черский продвигается очень медленно, хотя технически должно быть наоборот - он должен идти быстрей Фортуны. Скорее всего Фортуна на следующей неделе начнет помогать Черскому на его участке - будут идти навстречу. И даже при таком темпе как сейчас, полностью завершить морской участок СП-2 россияне могут к началу августа, а если Черский ускорится, и того раньше.