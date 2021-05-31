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"Северный поток - 2" - это сугубо экономический проект, задачи о приостановке поставок газа через Украину нет, - МИД РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что поставки газа через Украину будут продолжаться, пока действуют соответствующие контракты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

По его словам, "Северный поток - 2" - это сугубо экономический проект, а в отношении транзита сырья через Украину существуют определенные обязательства.

"У нас нет задачи приостановить поставку газа через Украину", - объяснил Биричевский.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва "никогда не использовала энергетику и природные ресурсы как элемент давления или шантажа".

"Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям", - отметил Биричевский.

Как сообщалось ранее, Джо Байден заявил, что "санкции против Nord Stream 2 будут непродуктивными". В то же время он добавил, что был против проекта германо-российского газопровода "с самого начала" и добавил, что союзники США в Европе "очень хорошо знают его позицию по этому поводу".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Всемирный конгресс украинцев призвал ввести мораторий на "Северный поток-2"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+20
В переводе с москальського - "мы обязательно закроем транзит через Украину и используем это в своих целях".
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31.05.2021 13:51
+16
прямо анекдот дня!
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31.05.2021 13:50
+15
"Северный поток - 2" - это сугубо экономический проект, задачи о приостановке поставок газа через Украину нет, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6264
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31.05.2021 13:55
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прямо анекдот дня!
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31.05.2021 13:50 Ответить
росии верить - себя не уважать
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31.05.2021 15:14 Ответить
ага, звучит примерно так: - россия на Крым не претендует, Крым - это не спорная территория! (ввх)
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31.05.2021 19:52 Ответить
В переводе с москальського - "мы обязательно закроем транзит через Украину и используем это в своих целях".
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31.05.2021 13:51 Ответить
Интересно, кто-то готов снова поверить *****?
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31.05.2021 13:51 Ответить
да - те кто правит миром .... "Северный поток - 2" - это сугубо экономический проект, задачи о приостановке поставок газа через Украину нет, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6188
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31.05.2021 13:53 Ответить
Правят в палате под присмотром санитаров? Бункерфюрер как раз подходит под эту категорию.
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31.05.2021 14:04 Ответить
ой ,а кто там правит миром? "Северный поток - 2" - это сугубо экономический проект, задачи о приостановке поставок газа через Украину нет, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 1079опять алиенты с синайскими мудрецами?
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31.05.2021 14:13 Ответить
так що ви куме - це ми з вами "правимо" "Північний потік - 2" - це суто економічний проєкт, завдання про припинення поставок газу через Україну немає, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 2858 ...- а вони - ті, то все наші слуги ...
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31.05.2021 19:09 Ответить
"Північний потік - 2" - це суто економічний проєкт, завдання про припинення поставок газу через Україну немає, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 3490
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31.05.2021 19:13 Ответить
еге ж, і ***** таке біленьке та пухнасте
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31.05.2021 13:51 Ответить
КАЦАП НЕ ЗБРЕШЕ - ДЕНЬ ПРОЙШОВ ДАРМА "Северный поток - 2" - это сугубо экономический проект, задачи о приостановке поставок газа через Украину нет, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 4509
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31.05.2021 13:52 Ответить
"Северный поток - 2" - это сугубо экономический проект, задачи о приостановке поставок газа через Украину нет, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9929- ага ...., то того момента пока не откроется тот ...- а дальше с нами "поговорят"....
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31.05.2021 13:53 Ответить
"Северный поток - 2" - это сугубо экономический проект, задачи о приостановке поставок газа через Украину нет, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6264
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31.05.2021 13:55 Ответить
Значит транзита не будет.
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31.05.2021 13:57 Ответить
с точнiстю до навпаки. кацапи завжди брешуть. з любого приводу. а особливо з приводу Украiни. брехня це одна з iх найсакральнiших ***** i найвищих чеснот
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31.05.2021 13:58 Ответить
если кацап что говорит или обещает а ещё и кремлёвский = 100% ложь......
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31.05.2021 14:00 Ответить
та да... как и крымский мост был просто мостом ...пока не стал затычкой, перекрывшей возможности спокойно проходить в наши порты (особенно военным кораблям) на Азовском море
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31.05.2021 14:02 Ответить
В МИД РФ подчеркнули, что Москва "никогда не использовала энергетику и природные ресурсы как элемент давления или шантажа". - бреше як... угхм... як москаль
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31.05.2021 14:13 Ответить
И почему мне в это не верится, наверное, потому что, именно так рфия всегда и делала.
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31.05.2021 19:54 Ответить
Враг, понятное дело, лжёт. Причём лжёт абсолютно.
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31.05.2021 14:20 Ответить
какие-бы условия муркель не ставила, х#йло на все согласится. а потом разнесет бомбами украинскую трубу и пол-Харькова заодно, "гражданский конфликт, ****" - куды ж европе деваться. будут сосать через сп-2 сколько дадут.
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31.05.2021 14:20 Ответить
Не плохой анонс пятничного камеди клаб
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31.05.2021 14:23 Ответить
Що це було??????"Северный поток - 2" - это сугубо экономический проект, задачи о приостановке поставок газа через Украину нет, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 7762
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31.05.2021 14:26 Ответить
"Северный поток - 2" - это сугубо экономический проект, задачи о приостановке поставок газа через Украину нет, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 8733
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31.05.2021 14:33 Ответить
У вас склероз?
Вы повторяетесь...
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31.05.2021 14:33 Ответить
А я за те щоб було припинено цей транзит. Нічого транспортувати агресорський газ це - по-перше. По-друге чітко було б видно скільки Україна видобуває власного газу і скільки імпортує. А то щось мені підказує, що ми платимо за український газ по європейських цінах.
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31.05.2021 14:39 Ответить
ваш плешивый фюрер про Крым так же брехал, пес шелудивый
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31.05.2021 14:41 Ответить
не тока про крым. ху..ло брехало и брешет всегда и обо всем
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31.05.2021 14:50 Ответить
Що не слово із козломордостану-то три брехні. Співай,ластівко,співай...
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31.05.2021 15:17 Ответить
конечно нет задачи остановки, только использование по остаточному принципу
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31.05.2021 16:28 Ответить
По одной нитке СП-2 работает "Фортуна", и на 30 мая ей осталось пройти всего 5 км. При текущем темпе - около 1 км в сутки, морской участок первой нитки будет полностью готов до конца этой недели.

Но по другой нитке нужно уложить под водой еще 75 км. Вроде немного, но Академик Черский продвигается очень медленно, хотя технически должно быть наоборот - он должен идти быстрей Фортуны. Скорее всего Фортуна на следующей неделе начнет помогать Черскому на его участке - будут идти навстречу. И даже при таком темпе как сейчас, полностью завершить морской участок СП-2 россияне могут к началу августа, а если Черский ускорится, и того раньше.
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31.05.2021 18:11 Ответить
... Верьте нам!
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31.05.2021 19:18 Ответить
Т.е. несмотря на Парижское климатическое соглашение Европа собралась увеличить потребление углеводородов в 2 раза? Но ни премудрого Байдена и безумную девочку Грету это как-то не беспокоит.
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31.05.2021 20:12 Ответить
 
 