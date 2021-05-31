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VIP-косметика и одежда: в Раде заговорили о наказании за реализацию контрабандных товаров

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VIP-косметика и одежда: в Раде заговорили о наказании за реализацию контрабандных товаров

На этой неделе Верховная Рада готовится проголосовать законопроект о криминализации контрабанды (5420).

Об этом среди прочего сообщил нардеп Ярослав Железняк. 

Он напомнил, что законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским, направлен на установление новых штрафов и уголовной ответственности за контрабанду. Согласно приблизительным оценкам, ежегодно контрабанда лишает украинский бюджет порядка 6 млрд дол.

Исчерпывающего списка товаров, которые нелегально ввозят в нашу страну нет. Однако, чаще всего, речь о подакцизной продукции (алкоголь, табачные изделия), дорогостоящей брендовой одежде, VIP-косметике. В Украине уже действуют санкции СНБО в отношении ряда так называемых контрабандистов, что впрочем, судя по сообщениям в СМИ, комплексно решить проблему пока не помогло. К примеру, на днях ГФС сообщила о контрабанде 4 тонн брендовой одежды, которую обнаружили на борту самолета Boeing 737 рейса "Стамбул-Борисполь".

По данным журналиста Юрия Бутусова, ввозила товар компания "Премиуем-пакет", принадлежащая якобы подданному Германии. Также, буквально на прошлой неделе стало известно о том, что в Украине работает нелегальная схема ввоза элитных косметологических средств, организованная, в том числе, гражданами России. Сообщалось, что контрабандные поставки осуществляет компания "NBC Group" , а ее постоянными клиентами являются различные VIP-клиники красоты. 

По словам народного депутата Соломии Бобровской, подобные "новости" и сообщения от правоохранителей ее давно не удивляют. "...ничего удивительного, что косметика сегодня в товарах, которые везут контрабандой. Тем более дорогие линейки, - поставляемые в салоны красоты или в нишевые магазины. Насколько я знаю, в законодательстве у нас нет особого исключения по косметике. Но возможно, что именно в этой части стоит поправить законодательство (с целью ужесточения ответсвенности и не только для тех, кто только ввозит, но и сбывает косметическую продукцию, - ред), потому что речь о здоровье граждан", - сказала она, предположив, что реализаторов любых контрабандных товаров можно лишать лицензий/разрешений на деятельность.

Напомним, ранее СМИ назвали имя российского гражданина вероятно причастного к организации контрабанды VIP-косметики. Это житель Москвы Алексей Большой, и против него санкций в Украине пока не было.

 Также напомним, согласно антиконтрабандному законопроекту президента, минимальное предусмотренное наказание предполагает штраф от 10 до 20 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Максимальное - лишение свободы от 7 до 11 лет.
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а где весь тот паразитирующий - контролирующий "столоваться" будет - что на средних ЗП будет...
VIP-косметика и одежда: в Раде заговорили о наказании за реализацию контрабандных товаров - Цензор.НЕТ 415
VIP-косметика и одежда: в Раде заговорили о наказании за реализацию контрабандных товаров - Цензор.НЕТ 7839
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31.05.2021 13:57 Ответить
А может нужно установить уголовную ответственность тем кто крышует контрабанду а?? Таможенникам...ментам...эсбэушникам...работничкам офиса презедента...и другим..??
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31.05.2021 13:57 Ответить
в Раде заговорили.- На деревне с шумным интересом Бабы много говорят такого, Будто Таньку видели за лесом, С комсомольцем Гришкой Казаковым.
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31.05.2021 14:00 Ответить
опять за лозунгами зебилы не понимают самого главного - все пролоббировано крупными торговыми сетями - своим все остальным закон - а потом будут радоваться скидки в 70% -это сколько они зарабатывают ,не кто не думает )) - зебилы - все ДЛЯ ВАС ЛИЧНО,КАЖЛОГО ИЗ ВАС подорожает и на порядок - ну для вас ведь - закончилась эпоха бедности))) .......дебилы
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31.05.2021 14:05 Ответить
на проверках можно прибарахлиться ,что и внукам хватит VIP-косметика і одяг: у Раді заговорили про покарання за реалізацію контрабандних товарів - Цензор.НЕТ 9377.ща толпы контроллеров начнут по рынкам продавцов доить.
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31.05.2021 14:22 Ответить
якось невдобно буде, ящо якась мадама-депутатка придбає, на чесно зароблене, шмурдяк. Треба карати таких бариг, які торгують контрафактом або підробкою
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31.05.2021 14:38 Ответить
Снова сажать будут за фарцовку?
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31.05.2021 14:45 Ответить
простой смертный ну никак не сможет завезти подакцизное барахло в страну без растаможки. это могут сделать только 450 гандонов из зрады...
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31.05.2021 15:00 Ответить
В бюджете не хватает средств казнокрадам,скрутчикам пдв,на мерсы министрам,квартирки депутатикам и на кандидатскую надбавку для идиота кивы.
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31.05.2021 16:36 Ответить
Я покупаю корейский уход из бюджетных брендов в проверенном магазине https://eva.ua/pr54962/ , верю, что тут реализуют оригинальную продукцию по доступной цене. Ева всегда радует также отличными скидками. Мне нет смысла покупать косметику сомнительного качества и в непроверенных магазинах.
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07.06.2021 20:47 Ответить
Я лично стараюсь покупать только те вещи, которые продаются в хороших магазинах с высокой репутацией, где точно не будет копий и контрабанды. Вот, к примеру, ту же обувь на лето брала тут https://charisma.ua/fratelli-rossetti, в том, что в бутике продаются вещи отменного качества не сомневаюсь
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23.06.2021 15:23 Ответить
 
 