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"Просьба не поддаваться панике", - жителей Херсонщины предупредили об учениях ВСУ с силами и средствами ПВО

Новости Цензор.НЕТ Общество

На Херсонщине с 1 по 3 июня пройдут учения Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

"Вниманию жителей Херсонской области! С 01 по 03 июня запланировано проведение комплекса учений с силами и средствами противовоздушной обороны на государственном испытательном полигоне Вооруженных Сил Украины в Скадовском районе Херсонской области", - следует из уведомления.

Также подчеркивается, что такие меры принимаются с учетом необходимости в наращивании боевых возможностей ВСУ и с целью противодействия существующим вызовам и угрозам национальной безопасности.

Жителей Херсонщины просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

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Автор: Ірина Дашківська
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Головне, щоб пукани у вати порозривало.
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31.05.2021 14:18 Ответить
Ахтунг!.. ватникен немножько пуф-пуф!))
"Просьба не поддаваться панике", - жителей Херсонщины предупредили об учениях ВСУ с силами и средствами ПВО - Цензор.НЕТ 3961
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31.05.2021 14:21 Ответить
русские свиньи покидают Крым."Просьба не поддаваться панике", - жителей Херсонщины предупредили об учениях ВСУ с силами и средствами ПВО - Цензор.НЕТ 284
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31.05.2021 14:33 Ответить
"Просьба не поддаваться панике", - жителей Херсонщины предупредили об учениях ВСУ с силами и средствами ПВО - Цензор.НЕТ 6795
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31.05.2021 14:22 Ответить
Бамбилка не выросла...
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31.05.2021 14:34 Ответить
 
 