"Просьба не поддаваться панике", - жителей Херсонщины предупредили об учениях ВСУ с силами и средствами ПВО
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На Херсонщине с 1 по 3 июня пройдут учения Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.
"Вниманию жителей Херсонской области! С 01 по 03 июня запланировано проведение комплекса учений с силами и средствами противовоздушной обороны на государственном испытательном полигоне Вооруженных Сил Украины в Скадовском районе Херсонской области", - следует из уведомления.
Также подчеркивается, что такие меры принимаются с учетом необходимости в наращивании боевых возможностей ВСУ и с целью противодействия существующим вызовам и угрозам национальной безопасности.
Жителей Херсонщины просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
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