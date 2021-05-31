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Новости Политика Украины
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ВР (28721) увольнение (2508) ЦИК (3635) Качура (168) Грень Виталий (1)

Зеленский просит Раду уволить назначенного по квоте "СН" члена ЦИК Греня, - "слуга народа" Качура. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский просит Раду уволить назначенного по квоте

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в среду, 2 июня, рассмотрит предоставление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении члена Центральной избирательной комиссии Виталия Греня.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета, народный депутат ("Слуга народа") Александр Качура в своём Телеграм-канале в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"В среду (02.06.21) Комитет организации госвласти ВР рассмотрит вопрос представления Президента об увольнении члена Центральной избирательной комиссии Виталия Греня", - говорится в сообщении.

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Виталий Грень является членом ЦИК с осени 2019 года. Он является одним из 12 членов Комиссии, назначенных по квоте парламентской фракции "Слуга народа"

Зеленский просит Раду уволить назначенного по квоте СН члена ЦИК Греня, - слуга народа Качура 01
Зеленский просит Раду уволить назначенного по квоте СН члена ЦИК Греня, - слуга народа Качура 02
Зеленский просит Раду уволить назначенного по квоте СН члена ЦИК Греня, - слуга народа Качура 03
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Топ комментарии
+6
Причина увольнения- он не верит в зебильный рейтинг 73% и не готов его подтвердить протоколами ЦИК в следующий раз. Зеленский просит Раду уволить назначенного по квоте "СН" члена ЦИК Греня, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 5048
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31.05.2021 14:06
+4
Зеничтожество. Зеленський просить Раду звільнити призначеного за квотою "СН" члена ЦВК Греня, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 9756
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31.05.2021 14:37
+2
Не виправдав очікування по виборах до 87.
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31.05.2021 14:04
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Не виправдав очікування по виборах до 87.
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31.05.2021 14:04 Ответить
Лаврентий Палыч Берия не оправдал доверия,
Цветут миндаль и алыча, но без Лаврентий Палыча.
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31.05.2021 14:09 Ответить
Причина увольнения- он не верит в зебильный рейтинг 73% и не готов его подтвердить протоколами ЦИК в следующий раз. Зеленский просит Раду уволить назначенного по квоте "СН" члена ЦИК Греня, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 5048
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31.05.2021 14:06 Ответить
перший раз чую про цього слугу дьявола, це означає що перейшов дорогу головному дьяволу!!!!! Нормальне явище!!!!!
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31.05.2021 14:20 Ответить
Бідосік поспішає? Готується перекласти провину на "слуг урода" і провести позачергові вибори разом з "нашимилюТьмі" в ордло?
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31.05.2021 14:20 Ответить
Зеничтожество. Зеленський просить Раду звільнити призначеного за квотою "СН" члена ЦВК Греня, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 9756
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31.05.2021 14:37 Ответить
Мабуть схиляється дозволити референдум по земельному питанню?
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31.05.2021 14:58 Ответить
Он не избавился от своей фирмы, будучи членом ЦИК. Прошли суды и председатель ЦИК подал презу на его увольнение. Соевая ботва погуглить слаба.
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31.05.2021 15:03 Ответить
За Конституцією України в презідента є такі повноваження пропонувати й затвержувати склад ЦВК по т.з. "квоті президента" . Але в відповідних статтях Коституції (про повноваження президента) нема а нічого про перелік причин по яким може презідент звільняти членів ЦВК навіть по т.з. квоті президента !
Що до інших квот , тим більш квот ВР , то в презідента прав звільняти членів ЦВК не більше , ніж в прибиральниці в ВР . Навіть в прибиральниці таких прав більше , бо вона хоча б якимось сенсом має відношення до квоти ВР !
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31.05.2021 15:17 Ответить
Воно ДЗюрист. Воно дзюрить на закони. І на Конституцію зокрема.
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31.05.2021 15:26 Ответить
 
 