Строительство президентского Университета будущего на территории ВДНХ в Киеве обойдется в 7,2 млрд грн, - Шкарлет. ВИДЕО
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Строительство "Президентского университета" на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд грн , заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
"Территориально локация - это 16 га на ВДНХ... В целом развитие "Президентского университета" совместно с биокластером и биоклиникой является логическим завершением пространственного развития территории ВДНХ для того, чтобы студенты имели возможность пользоваться всеми объектами инфраструктуры одновременно", - сказал он на пресс-конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука" в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно представленной концепции, территория университета займет 16 га, общая площадь застройки - 25,8 тыс. кв. м.
На его территории будет 11 кампусов, среди которых пять профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-гостиница для студентов, апарт-гостиница для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.
Министр отметил, что реализация концепта в течение трех лет с подготовкой документации, новым строительством, первичным необходимым оборудованием обойдется в 7,2 млрд грн.
Ранее Зеленский подписал указ о создании президентского университета будущего.
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Питання на 120 мільярдів: куди пішли гроші з програми Зеленського "Велике будівництво"
Из 7.2 лярда целый лярд, а это 1 000 000 000 гривень пойдет на университет, а остальные бубочке с Ленкой. И не ругать бубочку надо, а благодарить. Это-же первый универ не только в Украине, а и в Европе. Потому что он ЗЕ !
Как уточнили в пресс-службе главы государства, предполагается, что первый набор в университет составит 120 человек (шесть направлений по 20 студентов). Ранее президент заявлял, что для учебы в этом университете будут отбирать лучших детей, которым будет создано благоприятное пространство для обучения и предоставляться высокие стипендии. Источник: https://biz.censor.net/n3268475
- В Україні за інформацією Держстату, станом на 2018-2019 навчальні роки в Україні налічувалося 282 університети.
Нам мало, треба іще президентський ... Напевно, для папи Володимира Олександровича.
Ну, і бюджет пильнути. На "великому крадівництві", напевно не для всіх хватає
Зупини ідіотів!
"Мероприятие состоится в четверг, 3 июня, в 13:00, по адресу ул. Памвы Беринды, 6 (помещение Украинского института будущего).Источник: https://censor.net/ru/n3268540