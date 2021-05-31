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Строительство президентского Университета будущего на территории ВДНХ в Киеве обойдется в 7,2 млрд грн, - Шкарлет. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Строительство "Президентского университета" на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд грн , заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Территориально локация - это 16 га на ВДНХ... В целом развитие "Президентского университета" совместно с биокластером и биоклиникой является логическим завершением пространственного развития территории ВДНХ для того, чтобы студенты имели возможность пользоваться всеми объектами инфраструктуры одновременно", - сказал он на пресс-конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука" в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно представленной концепции, территория университета займет 16 га, общая площадь застройки - 25,8 тыс. кв. м.

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На его территории будет 11 кампусов, среди которых пять профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-гостиница для студентов, апарт-гостиница для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.

Министр отметил, что реализация концепта в течение трех лет с подготовкой документации, новым строительством, первичным необходимым оборудованием обойдется в 7,2 млрд грн.

Ранее Зеленский подписал указ о создании президентского университета будущего.
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Топ комментарии
+49
Вот это аппетиты....на большом распиле нагуляли наверное.... Строительство президентского Университета будущего на территории ВДНХ в Киеве обойдется в 7,2 млрд грн, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3696
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31.05.2021 14:22
+22
Строительство президентского Университета будущего на территории ВДНХ в Киеве обойдется в 7,2 млрд грн, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 197
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31.05.2021 14:28
+17
вот же ж зе-мудак: все его "найвеличнiшi iнiцiaтиви" - это тупой распил бабла на очередной стройке.
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31.05.2021 14:23
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Клоуни, а студентів де будете брати? Лілія Гриневич коли була міністром освіти позакривала приватні вузи не тільки через низький рівень освіти в них, а й тому, що з кожним роком падає кількість абітурієнтів. Останні роки вищі навчальні заклади в Україні фіксують недобір студентів. Вочевидь 120 млрд вбуханих у "велике крадівництво" виявилось замало, апетит приходить під час їжі. Ненажерливий Клоун, коли ти вже наїсися? Дивись бо подавися.
Будівництво президентського Університету майбутнього на території ВДНГ у Києві коштуватиме 7,2 млрд грн, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8315

Питання на 120 мільярдів: куди пішли гроші з програми Зеленського "Велике будівництво"
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31.05.2021 15:44 Ответить
А дорог как не было, так и нет.
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31.05.2021 15:49 Ответить
А шо там слышно насчет обещанных выселок по захолустьям министерств с Радой, шобы разгрузить киевский трафик?
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31.05.2021 15:46 Ответить
А шо кому не нравится? Сами-же захотели, что-бы у бубочки закончилась эпоха бедности.
Из 7.2 лярда целый лярд, а это 1 000 000 000 гривень пойдет на университет, а остальные бубочке с Ленкой. И не ругать бубочку надо, а благодарить. Это-же первый универ не только в Украине, а и в Европе. Потому что он ЗЕ !
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31.05.2021 15:47 Ответить
Полностью с вами согласен!!! Будівництво президентського Університету майбутнього на території ВДНГ у Києві коштуватиме 7,2 млрд грн, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 1489Одно не ясно почему этот институт будет называться "Президентским"?!Ведь сам президент его за свои деньги строить не будет...да и знания у президента в области адвакатуры и шоу бизнеса-а у университета будет научно техническая направленность!!!! Будівництво президентського Університету майбутнього на території ВДНГ у Києві коштуватиме 7,2 млрд грн, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 6866
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31.05.2021 18:03 Ответить
у президента знания в области адвокатуры?! Смешно
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31.05.2021 19:04 Ответить
16 га парку, площа університету 25,8 тис. кв. м., на будівництво 7,2 млрд грн для 120 студентів. Це будуть якісь золоті студенти. І хто ті щасливці "лучшие", яким пощастить вчитись у цьому університеті? Чи не ті діти, яким прЗедент обіцяв віддати Кончу-Заспу і які з ним туди переїхали?

Как уточнили в пресс-службе главы государства, предполагается, что первый набор в университет составит 120 человек (шесть направлений по 20 студентов). Ранее президент заявлял, что для учебы в этом университете будут отбирать лучших детей, которым будет создано благоприятное пространство для обучения и предоставляться высокие стипендии. Источник: https://biz.censor.net/n3268475
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31.05.2021 15:57 Ответить
Здается мне в будущем за этот чудо универ кто то сядет и похоже Шкарпетка в первых рядах. В прочем у него и выхода нет .С песней не виноватая я ,он меня заставил кина не будет.
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31.05.2021 15:58 Ответить
дитяча лікарня майбутнього - ее уже достроили?

Будівництво президентського Університету майбутнього на території ВДНГ у Києві коштуватиме 7,2 млрд грн, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4302
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31.05.2021 16:07 Ответить
Так. Добудували і вона працює. Чому я про це знаю в Америці, а ти в Україні (?) -ні?
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31.05.2021 16:19 Ответить
Можe якусь лікарню майбутнього і добудували, алe єдина, про яку я знаю, в Києві, в Голосіівському лісі, нe побудована. Моє останнє власнe спостeрeжeння у квітні 2021 р.
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01.06.2021 10:24 Ответить
Номерний Юра Пєтров, вивчай матеріали перед тим як срати на українських ресурсах, дурнуватий ти кацап.
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31.05.2021 16:20 Ответить
- У Німеччині при вдвічі більшій кількості населення (82,7 мільйони) - 300 університетів, з яких класичних - усього 92.
- В Україні за інформацією Держстату, станом на 2018-2019 навчальні роки в Україні налічувалося 282 університети.
Нам мало, треба іще президентський ... Напевно, для папи Володимира Олександровича.
Ну, і бюджет пильнути. На "великому крадівництві", напевно не для всіх хватає
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31.05.2021 16:14 Ответить
Ну а що ж-це ж такий ласий шматок для зелених
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31.05.2021 19:07 Ответить
До почесного звання "плагіатор" добавить ще і не менш почесне звання "розкрадач народних грошей"!
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31.05.2021 16:40 Ответить
Где же теперь будут снимать "Слугу народа"? Наверное, в общественном туалете.
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31.05.2021 17:05 Ответить
дебилы,ямы на дорогах в столице позасыпайте,какой,наер,университет,диджитально-буковельский ??
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31.05.2021 17:42 Ответить
Подонок зеЛя и его банда за все будут отвечать!пилят бабло чмыри
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31.05.2021 17:47 Ответить
Боже!
Зупини ідіотів!
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31.05.2021 17:48 Ответить
Будівництво президентського Університету майбутнього на території ВДНГ у Києві коштуватиме 7,2 млрд грн, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2734
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31.05.2021 17:52 Ответить
но ведь тут - 16 га в таком обжитом и престижном месте киева! парки - зеленые зоны! да какой там оборонный заказ... какие вакцины и тесты от этой "короны"! а здесь такой лакомый кусок валится в руки их загребущие! гуляй братва, пока власть наша ЗЕлёная!
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31.05.2021 17:57 Ответить
Та побудуйте краще пту, толку більше буде, або направте ці гроші для підтримки професійної освіти. Папірці перекладати, освіти взагалі не треба
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31.05.2021 17:57 Ответить
Какая наглая мерзость...
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31.05.2021 18:06 Ответить
В то время когда не выполняется оборогный заказ и саботируется обеспечение армии. Тогда когда на границе копят силы орки это зеленое чмо выделяет деньги на "презедентский университет будущего". За такой саботаж раньше расстреливали..
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31.05.2021 18:13 Ответить
Мать ващу, а института будушего вам мало?
"Мероприятие состоится в четверг, 3 июня, в 13:00, по адресу ул. Памвы Беринды, 6 (помещение Украинского института будущего).Источник: https://censor.net/ru/n3268540
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31.05.2021 18:17 Ответить
С ... ка, а новий інститут вірусології вже побудували ??
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31.05.2021 18:23 Ответить
дайош институт зеленого коммунизма
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31.05.2021 18:26 Ответить
Та це аби почати - емпіричним шляхом доведено що вартість будь якого будівництва лише збільшується. Якщо будують за державні кошти збільшується експоненціально
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31.05.2021 18:44 Ответить
Зеленский решил войти в историю еще и как великий просветитель. Стройте уже мавзолей, пацаны, не мелочитесь.
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31.05.2021 18:48 Ответить
замість того , щоб зміцнити збройні сили, квартальне опудало краде на будівництві нікому непотрібного університету.
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31.05.2021 18:59 Ответить
...или мерзкая наглость-суть их поступков не меняется
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31.05.2021 19:12 Ответить
Могу поспорить, что никакого университета будущего не будет.
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31.05.2021 19:58 Ответить
А ВДНХ ГДЕ БУДЕТ !?)
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01.06.2021 04:34 Ответить
Не успеваю следить за аферами!
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13.06.2021 19:57 Ответить
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