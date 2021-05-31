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Паспорт вакцинации, справка об антителах или ПЦР-тест: Румыния назвала условия въезда для болельщиков на Евро-2020

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Паспорт вакцинации, справка об антителах или ПЦР-тест: Румыния назвала условия въезда для болельщиков на Евро-2020

Власти Румынии обнародовали правила для болельщиков, планирующих посетить матчи чемпионата Европы по футболу в Бухаресте, в том числе из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

С 1 июня для пересечения границы Румынии отменяется разный подход для граждан из красной, желтой и зеленой зон.

Иностранцы, которые планируют посетить Бухарест во время Евро-2020, для въезда в страну должны предоставить:

- паспорт вакцинации (процедура должна состояться менее чем за 10 дней до въезда в Румынию), или
- справку о наличии антител типа IgG (тест должен быть проведен максимум за 14 дней до въезда в Румынию), или
- отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда в Румынию.

Следует отметить, что эти правила распространяются на болельщиков, которые планируют ехать именно на турнир и планируют находиться в Бухаресте не более 72 часов.

Иностранцы, которые приедут из красной зоны и не покинут территорию Румынии в течение трех дней, на четвертый день попадут на карантин на 14 дней по адресу, заявленному для проживания при въезде в страну. К "красным" странам относят те, где в течение последних 14 дней уровень случаев COVID-19 превышает 3 на 1000 жителей.

Сборная Украины сыграет в Бухаресте 17 и 21 июня.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
так прикольно а справка 19 года актуальна ? Паспорт вакцинации, справка об антителах или ПЦР-тест: Румыния назвала условия въезда для болельщиков на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 4372
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31.05.2021 14:36
+1
Де-факто, безвизовый режим с Евросоюзом уже сильно хромает на обе ноги. Я вот, например, сейчас не могу с семьей напрямую машиной проехать в Болгарию из-за позиции Румынии. Или круг через Венгрию или самолетом.Посмотрим что будет с 1 числа.
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31.05.2021 14:45
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машина времени?
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31.05.2021 14:35 Ответить
так прикольно а справка 19 года актуальна ? Паспорт вакцинации, справка об антителах или ПЦР-тест: Румыния назвала условия въезда для болельщиков на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 4372
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31.05.2021 14:36 Ответить
Паспорт вакцинации, справка об антителах или ПЦР-тест: Румыния назвала условия въезда для болельщиков на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 7576 конечно)) если шо милафон у меня))
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31.05.2021 14:39 Ответить
Де-факто, безвизовый режим с Евросоюзом уже сильно хромает на обе ноги. Я вот, например, сейчас не могу с семьей напрямую машиной проехать в Болгарию из-за позиции Румынии. Или круг через Венгрию или самолетом.Посмотрим что будет с 1 числа.
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31.05.2021 14:45 Ответить
Почему не можешь? Транзит работает. Может не через все ПП
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31.05.2021 16:42 Ответить
Какое отношение безвиз имеет к ковидным запретам?
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31.05.2021 16:44 Ответить
Все йде згідно плану описаним прихильниками заговору еліт ще на початку пандемії.
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31.05.2021 15:28 Ответить
Класс! Между матчами трое суток, т.е. по логике, надо после первого матча виехать и на след.день заехать что б попасть на второй!
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31.05.2021 16:41 Ответить
Переважна більшість українців на футбол не потраплять... П-ц.
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31.05.2021 18:31 Ответить
шо футбол, шо ковид - все лохотрон
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31.05.2021 22:31 Ответить
 
 