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Новости Политика Украины
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Ученый совет лишит Лукашенко звания почетного доктора КНУ им. Шевченко 7 июня, - ректор Бугров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ученый совет лишит Лукашенко звания почетного доктора КНУ им. Шевченко 7 июня, - ректор Бугров

Ректор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимир Бугров заявляет, что ученый совет КНУ лишит захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора вуза 7 июня.

"Я обратился к Ученому совету наработать процедуру (лишения почетных званий. - Ред.), ее действительно сегодня нет. Но уже три комиссии ученого совета выработали такую процедуру. Там основаниями является нарушение прав человека, неуважение к государству Украина. 7 июня будет заседание ученого совета университета на котором будет два вопроса: утверждение процедуры и лишение статуса почетного доктора Александра Лукашенко", - сказал он на пресс-конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука" в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Бугров отметил, что, зная мнения большинства членов ученого совета, вопрос лишения звания Лукашенко будет одобрен.

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Как сообщалось, диплом почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года Леонид Губерский, а само звание ему было присвоено 2 ноября 2009 года.
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Топ комментарии
+5
правильно... лишить звания Лукашеску и присвоить Киве))
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31.05.2021 14:36
+5
А ученный сове не собирается лишить звания тех,кто присудили это звание этому неучу?
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31.05.2021 14:47
+4
Ученый совет лишит Лукашенко звания почетного доктора КНУ им. Шевченко 7 июня, - ректор Бугров - Цензор.НЕТ 2762
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31.05.2021 14:35
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Ученый совет лишит Лукашенко звания почетного доктора КНУ им. Шевченко 7 июня, - ректор Бугров - Цензор.НЕТ 2762
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31.05.2021 14:35 Ответить
правильно... лишить звания Лукашеску и присвоить Киве))
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31.05.2021 14:36 Ответить
хоч одна добра новина за день..
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31.05.2021 14:36 Ответить
Ученый совет лишит Лукашенко звания почетного доктора КНУ им. Шевченко 7 июня, - ректор Бугров - Цензор.НЕТ 7323усы таракану побрейте))
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31.05.2021 14:37 Ответить
Лукашенке сомому уже давно нужен доктор-психиатр...
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31.05.2021 14:38 Ответить
Присвоить звание @йло-2 .
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31.05.2021 14:45 Ответить
Ні-і-і,краще присвоїти звання підх----ла-ла-ла-1
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31.05.2021 15:24 Ответить
Проклятые фошисты Бацку пытаются обидеть.
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31.05.2021 14:45 Ответить
А ученный сове не собирается лишить звания тех,кто присудили это звание этому неучу?
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31.05.2021 14:47 Ответить
Як випускник Університету імені Шевченка повністю згоден із такою пропозицією.
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31.05.2021 17:36 Ответить
Багров не желает подтвердить свои дипломы марксисьта-ленинисьта в западном вузе?
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31.05.2021 14:49 Ответить
А кто ему дал звание почетного доктора КНУ им. Шевченко ? Может этого деятеля чего-то лишить ? Если ещё дышит....
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31.05.2021 14:58 Ответить
тут питання в іншому: який совковий сраколиз давав йому те звання?
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31.05.2021 15:03 Ответить
А кто конкретно «дал» звание почётного доктора этому усатому придурку???У него имеются научные работы мирового значения???Хотя…если и Кива «дохтор»,то и любое животное из зоопарка тоже «имеет право» им быть!!!…
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31.05.2021 15:09 Ответить
Наукові роботи раптово втратили новизну і практичну цінність.
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31.05.2021 16:31 Ответить
Теорія Маркса вєчна!
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31.05.2021 16:57 Ответить
Які ідіоти з цього КНУ дали звання шизофреніку????
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31.05.2021 15:27 Ответить
Они и дали ,это обычная советская практика Вчена рада позбавить Лукашенка звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка 7 червня, - ректор Бугров - Цензор.НЕТ 138
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31.05.2021 15:37 Ответить
Логічно припустити, що якби не інцидент з літаком RYANAIR, цей вилупок та терорист лукашеску залишався би почесним дохтором КНУ до кінця своїх днів.
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31.05.2021 15:39 Ответить
Всё. Лука, теперь пора застрелиться!
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31.05.2021 15:52 Ответить
...у меня больше вопросов как он стал почетным доктором? Схера ли вообще такими регалиями можно разбрасываться и присваивать кому попало просто так? Без защиты докторской? По людски, не так конечно как Кива. Что вообще за бред твориться в мире с учеными степенями? )))
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31.05.2021 16:16 Ответить
Спитайте у "проффесора", який давав "дохтура"!
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31.05.2021 16:32 Ответить
"Лука - "лишенец" с 7 июня... Оставьте хотя бы звание "Почетный картофелевод"!
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31.05.2021 16:33 Ответить
На очереди Шариков (он же неуч-депутат, матерщинник просто босяк)...
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31.05.2021 17:00 Ответить
На каком основании эти все почетные звания раздаются не понятно. Ученые степени должны присуждаться за научные достижения, а не политическую лестницу. Это все настолько девальвирует ценность этих званий что ими можно просто зад подтирать.
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31.05.2021 17:42 Ответить
 
 