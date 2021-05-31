За выходные в центрах массовой вакцинации привили от коронавируса почти 5 тыс. человек, - Минздрав

В Киеве, Одессе и Львове на минувших выходных заработали первые пилотные центры массовой вакцинации от COVID-19. Всего за два дня там были привиты 4849 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Подчеркивается, что вакцинация проводилась с использованием препарата CoronaVac, произведенного компанией Sinovac. Работала 21 мобильная бригада.

В Киеве центр открылся на базе Международного выставочного центра, во Львове - стадиона "Арена Львов", в Одессе - стадиона Одесской юридической академии.

"Открытие центров массовой вакцинации по алгоритму, разработанному Министерством, - это, прежде всего, ответственность мэров и органов местного самоуправления. Каждая область имеет такие объекты, это не обязательно должны быть большие стадионы. В мире людей вакцинируют в театрах, музеях и даже церквях и центрах паломничества. Когда Украина получит большое количество вакцины, именно благодаря таким центрам мы сможем прививать максимальное количество людей и приблизиться к нашей общей цели - победы над болезнью", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Также сообщается, что центры массовой вакцинации на первых этапах будут работать в выходные дни. В них будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Минздрава.

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