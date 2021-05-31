Старт обучения в президентском Университете будущего запланирован на 1 октября 2023 года: будет шесть образовательных направлений, - Шкарлет

В Украине планируют создать президентский университет. Учебный год в нем стартует 1 октября 2023 года.

Об этом заявил во время форума "Украина 30" министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он сообщил, какие там будут образовательные направления:

Информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект;

Нанотехнологии;

Аэрокосмические технологии;

Биотехнологии и науки о здоровье;

Энергетические технологии;

Глобализация и международные коммуникации.

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"Старт образовательного процесса -1 октября 2023 года. Если мы хотим, чтобы мы погрузились в мировое образовательное пространство - или третью неделю сентября или 1 октября, как во всем мире, если мы строим мировой, признанный президентский университет, он должен соответствовать всем трендам обучения, которые сегодня есть в мире", - сказал Шкарлет.