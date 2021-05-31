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Старт обучения в президентском Университете будущего запланирован на 1 октября 2023 года: будет шесть образовательных направлений, - Шкарлет
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине планируют создать президентский университет. Учебный год в нем стартует 1 октября 2023 года.
Об этом заявил во время форума "Украина 30" министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он сообщил, какие там будут образовательные направления:
- Информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект;
- Нанотехнологии;
- Аэрокосмические технологии;
- Биотехнологии и науки о здоровье;
- Энергетические технологии;
- Глобализация и международные коммуникации.
"Старт образовательного процесса -1 октября 2023 года. Если мы хотим, чтобы мы погрузились в мировое образовательное пространство - или третью неделю сентября или 1 октября, как во всем мире, если мы строим мировой, признанный президентский университет, он должен соответствовать всем трендам обучения, которые сегодня есть в мире", - сказал Шкарлет.
Топ комментарии
+13 Envoy
показать весь комментарий31.05.2021 15:04
+12 Вадим Иванов 85ee28d1
показать весь комментарий31.05.2021 15:05
+11 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий31.05.2021 15:08
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Пожалуйста, подождите...
Ну, и, конечно, попил бюджетного бабла.
Теперь университет.
Я запутался...
Імітація бурхливої діяльності продовжується.
теперя - 100 взлетно-посадочных полос (плюс проигранный в споре с Филатовым аэропорт в Днепре)))), 100 самолетов Ан, 100 университетов и.... 100 кив бонусом...
зашибись...как развивается страна ... не успеваем мечтать )))))
прожекты Зели Заочницы дорого обойдутся 73%ным зебилам.. ну и всем нам тоже..(
Когда Коломойский сказал, что «Я преподавал там, где вы учились» еще никто не знал, что вскоре будет создан президентский университет. Теперь все встало на свои места.
ххх
Школа естрадно-циркового искусства будет?