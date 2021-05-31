Апелляционный суд оправдал Стерненко по одной статье: Это те самые 300 грн, за которые давали 7 лет с конфискацией. Слушание по другим продолжается
Новости Цензор.НЕТ Общество
Апелляционный суд Одессы оправдал активиста Сергея Стерненко по статье 187 Уголовного кодекса ("разбой").
Об этом Стерненко написал в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"По ст. 187 оправдали. Это те самые 300 грн, за которые давали 7 лет с конфискацией", - отметил он.
По его словам, в настоящее время продолжается слушание по двум другим статьям
"Еще вопрос по 146 и 263 статьям", - написал активист.
"Радоваться еще рано. 187 статья отпала, это хорошо. Но ждем, что скажут по ст. 146 и 263, по которой грозит до 7 лет лишения свободы", - подытожил он.
Отметим, статья 146 Уголовного кодекса Украины касается похищения человека, а ст. 263 - незаконного обращения с оружием.
"Суд признал, что "потерпевший" Щербич менял показания в судах 1 и 2 инстанций о месте, времени и обстоятельствах "преступления", - позже добавил Стерненко.
"146 статью по мне и Демчуку оставляют, хотя сроки давности по привлечению за нее прошли. Это обвинение основывается исключительно на показаниях "потерпевшего", которые этим же судом были признаны противоречивыми", - также отметил активист.
Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.
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Мимикрировал шоб никто не вспоминал как стерненка помоями поливали?
Адже можна подивитись і "під іншим кутом".
він придбав його для самозахисту.
Вперше бачу, як ці люди об'єдналися...
1. Lawful interception .
2. RFID .
Так ось , перше дає копам й беспеці warrants від суду не майже безмежне перехоплення . Багато злочинів , особливо тяжких (включаючи теракти) були попередженні завдякі такому перехопленню .
Система радіоіндентефікації теж дуже ефективна в слідкуванні за об"єктами на яких стоять спеціальні tags . Аде її головна перевага є й головним недоліком . Бо коли ти спеціально вибудовуєшь ідеальну т.з. траєнгуляцію (triangle - це трикутник) то система може дати при певних умовах точнысть до пів метра . Бо трикутник ідеальний й спеціально розрахованний так , що б кути були до 60 градусів близки . Але коли маєшь справу с траєнгуляцією ситуативною , то виявляється , що усі приймальники сигналу стоять майже на одній прямій - тобто між ними по одній осі відстань в 10 км , а по другий 100-200 метрів . Типовий приклад -- місце Одеса , т.з. "гОрод у Моря" й ось це саме морє й дає лайнову траєнгуляцію , де місцеположення об"єкта можно лише оціночно визначити десь так в цьому квадраті - 1х1 км ... Для попередження злочину -- чудова можливість, для доведення в суді -- нульова !