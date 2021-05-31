Апелляционный суд оправдал Стерненко по одной статье: Это те самые 300 грн, за которые давали 7 лет с конфискацией. Слушание по другим продолжается

Апелляционный суд Одессы оправдал активиста Сергея Стерненко по статье 187 Уголовного кодекса ("разбой").

Об этом Стерненко написал в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"По ст. 187 оправдали. Это те самые 300 грн, за которые давали 7 лет с конфискацией", - отметил он.

По его словам, в настоящее время продолжается слушание по двум другим статьям

"Еще вопрос по 146 и 263 статьям", - написал активист.

"Радоваться еще рано. 187 статья отпала, это хорошо. Но ждем, что скажут по ст. 146 и 263, по которой грозит до 7 лет лишения свободы", - подытожил он.

Отметим, статья 146 Уголовного кодекса Украины касается похищения человека, а ст. 263 - незаконного обращения с оружием.

"Суд признал, что "потерпевший" Щербич менял показания в судах 1 и 2 инстанций о месте, времени и обстоятельствах "преступления", - позже добавил Стерненко.

"146 статью по мне и Демчуку оставляют, хотя сроки давности по привлечению за нее прошли. Это обвинение основывается исключительно на показаниях "потерпевшего", которые этим же судом были признаны противоречивыми", - также отметил активист.

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.

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