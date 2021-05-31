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Новости За рубежом
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Байден (2373) Лавров (2204) МИД РФ (1629) Путин (29846)

Лавров о темах для переговоров Байдена и Путина: Мы будем обсуждать все, что считаем нужным. Это касается и прав человека

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лавров о темах для переговоров Байдена и Путина: Мы будем обсуждать все, что считаем нужным. Это касается и прав человека

Российская сторона готова обсуждать любые темы, в том числе вопросы прав человека, на предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.

"Мы готовы разговаривать, у нас нет никаких запретных тем. Мы будем обсуждать все, что считаем нужным, и будем готовы ответить на те вопросы, которые затронет американская сторона. Это касается и прав человека. Мы готовы обсуждать и права человека, и любую другую тему в тех объемах, которые предусмотрены универсально достигаемыми документами в этой или в другой сфере. Это будет опираться только на международное право", — сообщил российский министр.

Лавров подчеркнул, что Россия не примет концепцию миропорядка, основанного на правилах, которые продвигают западные страны во главе с США. Касаясь вопроса прав человека, он добавил, что в Москве следят за судьбой американских граждан, которые обвиняются по делу о беспорядках у Капитолия в Вашингтоне от 6 января.

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Как сообщалось, ранее президент США Джо Байден заявил, что встречается с Путиным, "чтобы дать понять, что мы не будем сидеть сложа руки и позволять ему нарушать права человека".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
О правах в стойле не забудь , лошадь .
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31.05.2021 15:37
+4
о правах чилавека? как можно говорить о том чего на рассии нет, и практически никогда не было
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31.05.2021 15:50
+3
Лошадь щёки раздула. Лошадь считает себя важной.
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31.05.2021 15:40
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О правах в стойле не забудь , лошадь .
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31.05.2021 15:37 Ответить
Та можна подумати...на росії немає людей - це країна рабів.
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31.05.2021 15:38 Ответить
Які повноваження має непарнокопитний обговорювати справи парнокопитних. Лавров о темах для переговоров Байдена и Путина: Мы будем обсуждать все, что считаем нужным. Это касается и прав человека - Цензор.НЕТ 619
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31.05.2021 15:39 Ответить
Лошадь щёки раздула. Лошадь считает себя важной.
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31.05.2021 15:40 Ответить
"Лавров о темах для переговоров Байдена и Путина: Мы будем обсуждать все, что считаем нужным. Это касается и прав человека"
_Путлер не человек, асьол!
Лавров о темах для переговоров Байдена и Путина: Мы будем обсуждать все, что считаем нужным. Это касается и прав человека - Цензор.НЕТ 9254
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31.05.2021 15:40 Ответить
Лавров о темах для переговоров Байдена и Путина: Мы будем обсуждать все, что считаем нужным. Это касается и прав человека - Цензор.НЕТ 1823
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31.05.2021 15:42 Ответить
)) Прикольная малявка.
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31.05.2021 15:57 Ответить
с кремлешушерей что то обсуждать а тем более договариваться - себе дороже.....
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31.05.2021 15:45 Ответить
о правах чилавека? как можно говорить о том чего на рассии нет, и практически никогда не было
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31.05.2021 15:50 Ответить
Лавров подчеркнул, что Россия не примет концепцию миропорядка, основанного на правилах, которые продвигают западные страны во главе с США

Лавров, тут тебе и шефу твоему передали в подарок от СССР
Лавров про теми для переговорів Байдена і Путіна: Ми будемо обговорювати все, що вважаємо за потрібне. Це стосується і прав людини - Цензор.НЕТ 4910 Лавров про теми для переговорів Байдена і Путіна: Ми будемо обговорювати все, що вважаємо за потрібне. Це стосується і прав людини - Цензор.НЕТ 2823
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31.05.2021 16:03 Ответить
Засраха *не примет концепцию миропорядка,предложенную Западом* .Значит будете удушены ватные пдрсы а-ля сссссссср, тупые необучаемые животные
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31.05.2021 16:11 Ответить
кто это "мы"? ты и твои усы?
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31.05.2021 16:32 Ответить
....Это будет опираться только на международное право", - сообщил российский министр.
То есть РФ не будет выполнять никакие договора и обязательства. Само ***** и Говорящая Лошадь неоднократно заявляли о приоритете российского права над мировым, если это противоречит интересам России, т.е. в их понимании Байдена можно и нужно развести как лоха и скрепночелюстным ватникам подать Путина как наместника Бога на Земле.
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31.05.2021 16:46 Ответить
-Пане лошадь, маєте особистий револьвер?
-Іго-го-го-го
-А він у Васне не заІРЖАВілий?
-Іго-го-го-го!
-Який цвинтар Вам більш до вподоби:"Новодєвічїй",чи"Ваганьковський"?
-???????????????????????????????
-Пора,друже,пора,спокою серце просить,...
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31.05.2021 16:53 Ответить
мОкшанія і права людини!!!!!?????? Це що?????????????
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31.05.2021 17:23 Ответить
То не буде предмету переговорів. А на умови ***** і цього Мерина Байден не піде. Санкції все-одно ліпитиме.
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31.05.2021 18:45 Ответить
Лавров подчеркнул, что Россия не примет концепцию миропорядка, основанного на правилах, которые продвигают западные страны во главе с США.Источник: https://censor.net/ru/n3268510

А про що тоди говорити ? Лавров про теми для переговорів Байдена і Путіна: Ми будемо обговорювати все, що вважаємо за потрібне. Це стосується і прав людини - Цензор.НЕТ 2834
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31.05.2021 21:24 Ответить
Права человека - это отмазка и прикрытие, которую придумали для байдена в демпартии.
Конечно он добивался встречи не для этого.
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31.05.2021 23:29 Ответить
 
 