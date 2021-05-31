Лавров о темах для переговоров Байдена и Путина: Мы будем обсуждать все, что считаем нужным. Это касается и прав человека
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российская сторона готова обсуждать любые темы, в том числе вопросы прав человека, на предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.
"Мы готовы разговаривать, у нас нет никаких запретных тем. Мы будем обсуждать все, что считаем нужным, и будем готовы ответить на те вопросы, которые затронет американская сторона. Это касается и прав человека. Мы готовы обсуждать и права человека, и любую другую тему в тех объемах, которые предусмотрены универсально достигаемыми документами в этой или в другой сфере. Это будет опираться только на международное право", — сообщил российский министр.
Лавров подчеркнул, что Россия не примет концепцию миропорядка, основанного на правилах, которые продвигают западные страны во главе с США. Касаясь вопроса прав человека, он добавил, что в Москве следят за судьбой американских граждан, которые обвиняются по делу о беспорядках у Капитолия в Вашингтоне от 6 января.
Как сообщалось, ранее президент США Джо Байден заявил, что встречается с Путиным, "чтобы дать понять, что мы не будем сидеть сложа руки и позволять ему нарушать права человека".
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_Путлер не человек, асьол!
Лавров, тут тебе и шефу твоему передали в подарок от СССР
То есть РФ не будет выполнять никакие договора и обязательства. Само ***** и Говорящая Лошадь неоднократно заявляли о приоритете российского права над мировым, если это противоречит интересам России, т.е. в их понимании Байдена можно и нужно развести как лоха и скрепночелюстным ватникам подать Путина как наместника Бога на Земле.
-Іго-го-го-го
-А він у Васне не заІРЖАВілий?
-Іго-го-го-го!
-Який цвинтар Вам більш до вподоби:"Новодєвічїй",чи"Ваганьковський"?
-???????????????????????????????
-Пора,друже,пора,спокою серце просить,...
А про що тоди говорити ?
Конечно он добивался встречи не для этого.