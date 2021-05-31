Инцидент с пьяным полицейским в Новомосковске: Патрульный уволен, он утверждает, что жена была трезвой, - Геращенко
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В МВД прокомментировали инцидент с нетрезвыми полицейским и его женой, которая, вероятно, находясь в нетрезвом виде, управляла автомобилем в г. Новомосковск (Днепропетровская область).
Цензор.НЕТ обратился за комментарием к заместителю министра внутренних дел Антону Геращенко.
Как стало известно, 15 мая лейтенант патрульной полиции Роговый Николай Николаевич вместе со своей женой Роговой Ириной Васильевной в выходной день отдыхали в г. Нововомосковск у реки Самара в лесополосе.
Как указал в объяснительной Роговый, он с женой, отдыхая со своими мало знакомыми друзьями, ловил рыбу и употреблял спиртные напитки.
Однако, по словам патрульного, жена спиртные напитки не употребляла. Когда же к ним подошел неизвестный мужчина и начал снимать на телефон, с которым в дальнейшем возникла конфликтная ситуация, Роговая, чтобы избежать конфликта села за руль и уехала.
Полицейский утверждает, что его жена села за руль трезвая.
Замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в подразделении патрульной полиции начали служебное расследование данного инцидента, а самого правоохранителя уволили.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что на Днепропетровщине жена полицейского села за руль своего автомобиля в нетрезвом состоянии, проигнорировав замечание прохожего и просьбу вызвать драйвера. Мужчина снял на видео общение с полицейским и его женой, а также момент, когда последняя на автомобиле скрывается и оставляет своего мужа.
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МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
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При зверненні до особи поліцейському заборонено бути зверхнім, погрожувати, іронізувати, використовувати ненормативну лексику.
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об'єктивно оцінювати виконання службових обов'язків підлеглими, а в разі порушення норм законодавства України або недотримання вимог цих Правил - ініціювати притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством України;
Нельзя уволить ДО ОКОНЧАНИЯ сл. расследования - это, как минимум, глупо, а по кадровым правилам совершенно неправомерно.
Потом мент восстановится и будет всем факи показывать