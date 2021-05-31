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Инцидент с пьяным полицейским в Новомосковске: Патрульный уволен, он утверждает, что жена была трезвой, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Инцидент с пьяным полицейским в Новомосковске: Патрульный уволен, он утверждает, что жена была трезвой, - Геращенко

В МВД прокомментировали инцидент с нетрезвыми полицейским и его женой, которая, вероятно, находясь в нетрезвом виде, управляла автомобилем в г. Новомосковск (Днепропетровская область).

Цензор.НЕТ обратился за комментарием к заместителю министра внутренних дел Антону Геращенко.

Как стало известно, 15 мая лейтенант патрульной полиции Роговый Николай Николаевич вместе со своей женой Роговой Ириной Васильевной в выходной день отдыхали в г. Нововомосковск у реки Самара в лесополосе. 

Как указал в объяснительной Роговый, он с женой, отдыхая со своими мало знакомыми друзьями, ловил рыбу и употреблял спиртные напитки.

Однако, по словам патрульного, жена спиртные напитки не употребляла. Когда же к ним подошел неизвестный мужчина и начал снимать на телефон, с которым в дальнейшем возникла конфликтная ситуация, Роговая, чтобы избежать конфликта села за руль и уехала.

Полицейский утверждает, что его жена села за руль трезвая.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в подразделении патрульной полиции начали служебное расследование данного инцидента, а самого правоохранителя уволили.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что на Днепропетровщине жена полицейского села за руль своего автомобиля в нетрезвом состоянии, проигнорировав замечание прохожего и просьбу вызвать драйвера. Мужчина снял на видео общение с полицейским и его женой, а также момент, когда последняя на автомобиле скрывается и оставляет своего мужа.

Читайте: В МВД представили законопроект, который позволит снизить преступность на почве наркозависимости в 4-5 раз

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+42
Уявляю тоді яка вона п"яна.))
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31.05.2021 15:41
+30
Шумно уволили-тихо назад примут. Закон жанра.
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31.05.2021 15:42
+23
пьяная еврейка это вообще зашквар.... ну пьяниц евреев я видела вот пьянычек евреек да еще шобы под мусарком шевелилась это шо же такое в местной синагоге то делается...Днепропетровске да Беня распустил ты свое стадо распустил...
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31.05.2021 15:48
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Поновиться через "найчесніший" суд - ще й компенсацію отримає.
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31.05.2021 16:14 Ответить
а тут і суду не треба - він не при виконанні був, у свій вільний час може робити, що хоч. і не за кермом був.
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31.05.2021 16:23 Ответить
Одним словом вони РОГОВИ і це все пояснює Інцидент із п'яним поліцейським у Новомосковську: Патрульного звільнено, він стверджує, що дружина була тверезою, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7136
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31.05.2021 16:16 Ответить
Звичайно його дружина була твереза і він був тверезий і всі колеги, які сказали, що такі самі - були тверезі. Мабуть і Геращенко з Авакоим були "тверезі"?
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31.05.2021 16:20 Ответить
а яка тобі різниця, який він у свій вільний час?
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31.05.2021 16:23 Ответить
А матюки в адрес поліцейського, у якого не вільний час? А невиконання його вимог? А приниження поліцейського, який їм робив зауваження? Ці ж поліцейські наступного дня вийдуть "на лінію" і будуть "робити" показники на простих громадянах, які не знають закони.
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31.05.2021 16:26 Ответить
ти для того, щоб тобі було про що пописдіти, притіг інший кейс у цей кейс? ну ти і совок.
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31.05.2021 16:29 Ответить
Виходить, що винен поліцейський, який не дозволив їхати п'яним? Я не розумію, які сьогодні вимоги до таких порушників, але по адмін. кодексу дама наговорила на 173 чи 185 кодексу алмінправопорушень. Дама не пройшла "експертизу" (відмовилась проходити) а поїхала за кермом не виконала вимогу поліцейського, ще одна стаття, а там великі штрафи. Чи поліцейському не було що робити, взяв і прицепився до "невинних"?
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31.05.2021 16:44 Ответить
він не поліцейський!!! бо не знаходиться на роботі!!!
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31.05.2021 16:51 Ответить
Інцидент із п'яним поліцейським у Новомосковську: Патрульного звільнено, він стверджує, що дружина була тверезою, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2005"
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31.05.2021 16:52 Ответить
Ех, шкода. Такого служаку поліція втратила...
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31.05.2021 17:42 Ответить
зато 73%ий з тобою виграв.
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31.05.2021 22:03 Ответить
Вася это ее муж полицейский! Внимательно читай Інцидент із п'яним поліцейським у Новомосковську: Патрульного звільнено, він стверджує, що дружина була тверезою, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4194
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31.05.2021 18:31 Ответить
Что вообще за рашизм там творится? Новомосковск, река Самара...
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31.05.2021 16:21 Ответить
Мужик у свій вільний від роботи час добивав свою печінку, за кермом не сидів, нічого не скоїв. Хотілось би побачити трактування у звільненні, ржака полагаю.
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31.05.2021 16:26 Ответить
А ты само не из ментов случайно? Никто так за них не врягся как ты! На, почитай, это только так, навскидку, без долгого ковыряния в нормативных документах.
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ 09.11.2016 № 1179
*******IV. Взаємодія поліції із громадськістю та іншими державними органами

*******
3. За будь-яких обставин і відносно будь-якої людини як у робочий, так і в неробочий час поліцейський зобов'язаний дотримуватися норм професійної етики.
При зверненні до особи поліцейському заборонено бути зверхнім, погрожувати, іронізувати, використовувати ненормативну лексику.
*******
V. Контроль керівників поліції за дотриманням етики поліцейським

*******
3. Керівник органу (підрозділу) поліції повинен:
бути прикладом дотримання Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, професійно-етичних вимог, основних принципів професійної діяльності та правил поведінки поліцейських, визначених цими Правилами, а також вимагати їх дотримання від підлеглих;
відповідати за віддані (видані) розпорядження (доручення) і накази, наслідки їх реалізації, відповідність їх законодавству України;
об'єктивно оцінювати виконання службових обов'язків підлеглими, а в разі порушення норм законодавства України або недотримання вимог цих Правил - ініціювати притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством України;
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31.05.2021 17:00 Ответить
она просто была обкурена ))
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31.05.2021 16:28 Ответить
і тому лише вона має отримати штраф. а не її чоловік.
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31.05.2021 16:30 Ответить
Рафикь биль савиршенна неуиновен
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31.05.2021 16:31 Ответить
Інцидент із п'яним поліцейським у Новомосковську: Патрульного звільнено, він стверджує, що дружина була тверезою, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2197"
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31.05.2021 16:49 Ответить
Где-то я его видел... А! Точно! В кино!
Інцидент із п'яним поліцейським у Новомосковську: Патрульного звільнено, він стверджує, що дружина була тверезою, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7997
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31.05.2021 16:49 Ответить
Город Новомосковск, река Самара .
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31.05.2021 17:25 Ответить
Населенный пункт называется Новомосковск. Откуда там взятся нормальным адекватным людям?
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31.05.2021 19:19 Ответить
Умеют в МВД отказывать своих.
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31.05.2021 19:46 Ответить
Если она не пьяная, то ******** конкретно.
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31.05.2021 21:13 Ответить
В общем на НЕТ и суда НЕТ. Не удивили.
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31.05.2021 21:27 Ответить
"...Геращенко заявил, что в подразделении патрульной полиции начали служебное расследование данного инцидента, а самого правоохранителя уволили."
Нельзя уволить ДО ОКОНЧАНИЯ сл. расследования - это, как минимум, глупо, а по кадровым правилам совершенно неправомерно.
Потом мент восстановится и будет всем факи показывать
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01.06.2021 09:12 Ответить
То, что уволили алкаша, который имеет право пользоваться оружием, который обязан соблюдать пристойный моральный облик, который "служит закону без выходных и праздников"....Пользы от такого мета - ноль. А риск для окружающих - огромный...
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01.06.2021 11:54 Ответить
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