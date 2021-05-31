У крымского политзаключенного Олега Приходько серьезные проблемы со здоровьем, - украинский консул Малышевский

У проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько, который сейчас находится в следственном изоляторе №1 в Ростове-на Дону (Россия), сохраняются серьезные проблемы со здоровьем - он страдает от опухания ног и хронических заболеваний внутренних органов.

Об этом сообщил консул Украины Тарас Малышевский, который 28 мая посетил Олега Приходько в ростовском СИЗО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на общественное объединение "Крымская солидарность".

Малышевский констатирует, что пожилого человека "с целым списком заболеваний" ожидает крайне тяжелый период, когда человек остается один на один с системой конвоирования.

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"На кону стоит лишь одно: не потерять и без того слабое здоровье и просто выжить", - отмечет консул. Сейчас Олег Аркадьевич страдает от опухания ног и хронических заболеваний внутренних органов. Кроме того, лекарства, которые передала семья, пришли с 8-дневным опозданием после вскрытия посылки. Дипломат обсудил эту проблему с администрацией СИЗО, как и изъятие части переданных продуктов.

Сообщается также, что Приходько передает слова благодарности авторам писем, которые приходят к нему со всего мира, больше всего из Украины.

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Напомним, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины. ​10 октября 2019 года оккупанты задержали проукраинского активиста. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал Приходько.

1 апреля 2020 года появилась информация, что обвиняемого в подготовке к теракту жителя Сакского района Крыма Олега Приходько незаконно этапировали из симферопольского СИЗО в Россию. 7 апреля стало известно, что Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону.