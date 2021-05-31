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Киевский скоростной трамвай на Борщаговку не будет ходить до середины августа
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Движения трамвая перекроют из-за ремонта на ул. Борщаговской.
Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Из-за капитального ремонта улицы Борщаговской в Соломенском районе до 15 августа закроют движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" до станции "Гната Юры". Перекрытие движения предварительно планируется со среды, 2 июня", - сказано в сообщении.
На это время городские власти собираются изменить маршруты наземного общественного транспорта, как именно - обещают сообщить позднее.
Топ комментарии
+2 rofs
показать весь комментарий31.05.2021 16:24
+1 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий31.05.2021 16:28
+1 Elvic Vic
показать весь комментарий31.05.2021 16:33
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строитель то мощный
Нахрена его останавливать?
А что, есть некиевский трамвай на Борщаговку ?
Наверное, это Нью-Йоркский трамвай на Борщаговку.
Хоча я йще пом"ятаю бабцю , коли вони жили на Саксаганського , але з туалетом на дворі ! Пом"ятаю , як смердів "завод пеніциліновий" якого вже 30 років як нема ...
Всю каденцию только и делает, что ремонтирует дорогу от зенита до моста.
Она уже уложена золотыми плитами.