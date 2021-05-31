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Киевский скоростной трамвай на Борщаговку не будет ходить до середины августа

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Киевский скоростной трамвай на Борщаговку не будет ходить до середины августа

Движения трамвая перекроют из-за ремонта на ул. Борщаговской.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за капитального ремонта улицы Борщаговской в ​​Соломенском районе до 15 августа закроют движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" до станции "Гната Юры". Перекрытие движения предварительно планируется со среды, 2 июня", - сказано в сообщении.

На это время городские власти собираются изменить маршруты наземного общественного транспорта, как именно - обещают сообщить позднее.

Также читайте: Проезд в общественном транспорте Киева подорожает, но не до 20-25 гривен. Гарантирую, - Кличко

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+2
Сейчас подрядчики залили основу фундамента будущей постройки - забили 12 свай и покрыли их двухметровым слоем бетона.

Киевский скоростной трамвай на Борщаговку не будет ходить до середины августа - Цензор.НЕТ 5168
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31.05.2021 16:24
+1
Скорость кончилась...
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31.05.2021 16:28
+1
Ну не усі тут кияне й не усі знають , що Борщаговка ще з часів софкоїду була районом для тих в кого нема зв"язків й грошенят на Пущу Водицю (це такий жарт) . Ось в моєї бабці була хата на Борщагівці .
Хоча я йще пом"ятаю бабцю , коли вони жили на Саксаганського , але з туалетом на дворі ! Пом"ятаю , як смердів "завод пеніциліновий" якого вже 30 років як нема ...
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31.05.2021 16:33
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Юзик заложил в Кривом Роге 72-метровый флагшток. Высота криворожского флагштока будет такой же, как и днепровского - на уровне 24-этажного дома.

Киевский скоростной трамвай на Борщаговку не будет ходить до середины августа - Цензор.НЕТ 1094

Киевский скоростной трамвай на Борщаговку не будет ходить до середины августа - Цензор.НЕТ 3422
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31.05.2021 16:07 Ответить
Хрен им, у педалика флажок еще выше!
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31.05.2021 16:09 Ответить
мог бы и накласть фундамент
строитель то мощный
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31.05.2021 16:20 Ответить
Сейчас подрядчики залили основу фундамента будущей постройки - забили 12 свай и покрыли их двухметровым слоем бетона.

Киевский скоростной трамвай на Борщаговку не будет ходить до середины августа - Цензор.НЕТ 5168
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31.05.2021 16:24 Ответить
Киевский скоростной трамвай на Борщаговку не будет ходить до середины августа - Цензор.НЕТ 2818
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31.05.2021 16:25 Ответить
Да уж.Большому Юзику большие стройки! Киевский скоростной трамвай на Борщаговку не будет ходить до середины августа - Цензор.НЕТ 2074
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31.05.2021 16:43 Ответить
Юзік міряється своїми комлексами? Киевский скоростной трамвай на Борщаговку не будет ходить до середины августа - Цензор.НЕТ 6962
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31.05.2021 16:24 Ответить
Кабы трамвай ходит по своей дороге, которую капитально ремонтировали совсем недавно.
Нахрена его останавливать?
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31.05.2021 16:11 Ответить
"... Киевский трамвай на Борщаговку ?..."
А что, есть некиевский трамвай на Борщаговку ?
Наверное, это Нью-Йоркский трамвай на Борщаговку.
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31.05.2021 16:20 Ответить
Ну не усі тут кияне й не усі знають , що Борщаговка ще з часів софкоїду була районом для тих в кого нема зв"язків й грошенят на Пущу Водицю (це такий жарт) . Ось в моєї бабці була хата на Борщагівці .
Хоча я йще пом"ятаю бабцю , коли вони жили на Саксаганського , але з туалетом на дворі ! Пом"ятаю , як смердів "завод пеніциліновий" якого вже 30 років як нема ...
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31.05.2021 16:33 Ответить
Скорость кончилась...
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31.05.2021 16:28 Ответить
У Віталіка якась особиста неприязнь до мешканців славної Борщагівки🤪
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31.05.2021 16:35 Ответить
Еще больше он ненавидит жителей троещины.
Всю каденцию только и делает, что ремонтирует дорогу от зенита до моста.
Она уже уложена золотыми плитами.
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31.05.2021 16:48 Ответить
Біличи теж не любить, там уже майже усі бойлери поставили. Бо забули про гарячу воду.
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31.05.2021 16:52 Ответить
На нивках - аналогично.
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31.05.2021 17:04 Ответить
І на другий термін обрали😳
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31.05.2021 17:22 Ответить
Есть только 1 сентября и 31 декабря , так что не изобретайте тут новіх дат ! Киевский скоростной трамвай на Борщаговку не будет ходить до середины августа - Цензор.НЕТ 7179
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31.05.2021 16:55 Ответить
 
 