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задержание (6587) Киевская область (3537) насилие (364) порнография (204)

53-летний житель Киевщины задержан за секс с несовершеннолетними: ему грозит до 5 лет тюрьмы, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

53-летний житель Киевщины задержан за секс с несовершеннолетними: ему грозит до 5 лет тюрьмы, - полиция

Фигуранта разоблачили киберполицейские в ходе расследования уголовного производства в отношении распространения в Интернете детской порнографии.

Как сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте киберполиции Нацполиции, "режиссером" противоправного контента был отец двух несовершеннолетних девушек, созданное видео он продавал в сети.

Кроме того, злоумышленник предлагал своим знакомым за деньги вступить в половые отношения с его несовершеннолетними дочерьми.

В сентябре 2019 года обвинительный акт в отношении действий отца был направлен в суд. Сейчас судебное разбирательство продолжается.

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Также правоохранители установили, что 53-летний житель Киевской области, по договоренности с отцом несовершеннолетних, совершал в отношении них действия сексуального характера.

Действия последнего квалифицированы по ч. 1 ст. 155 (совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику объявили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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Топ комментарии
+9
В статье не указан возраст несовершеннолетних. Бывают такие кобылы, что в 16 выглядят на 40. Вспомните хотябы ту судейскую доцю с губами на всё рыло, которая в соцсетях украинцев поливала.
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31.05.2021 16:38
+4
Ну это ж почти титульная нация.У них своя крыша,им можно.Хотя какая разница сколько лет брачующимся.53-річного жителя Київщини затримано за секс із неповнолітніми: йому загрожує до 5 років ув'язнення, - поліція - Цензор.НЕТ 187
53-річного жителя Київщини затримано за секс із неповнолітніми: йому загрожує до 5 років ув'язнення, - поліція - Цензор.НЕТ 2177
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31.05.2021 16:41
+3
Я проти, щоб кормити таких за власні податки. Придумайте інший спосіб утилізації
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31.05.2021 16:32
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Содом як він є ...
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31.05.2021 16:22 Ответить
Урод...
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31.05.2021 16:23 Ответить
Таких виродків потрібно каструвати і саджати пожиттєво...
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31.05.2021 16:23 Ответить
Я проти, щоб кормити таких за власні податки. Придумайте інший спосіб утилізації
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31.05.2021 16:32 Ответить
На превеликий жаль "вишку" відмінили.....
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31.05.2021 16:34 Ответить
зато будет ему нишка.. 53-річного жителя Київщини затримано за секс із неповнолітніми: йому загрожує до 5 років ув'язнення, - поліція - Цензор.НЕТ 7784
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31.05.2021 17:01 Ответить
"с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" ?? вроде жы было 18? или это в штатвх? Украина делает явный прогресс 53-летний житель Киевщины задержан за секс с несовершеннолетними: ему грозит до 5 лет тюрьмы, - полиция - Цензор.НЕТ 2173
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31.05.2021 16:25 Ответить
Стоит вспомнить в свое время римлян. А такая херня, творится испокон веков, просто в этом столетии смартфонами все обзавелись.
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31.05.2021 16:26 Ответить
ч. 1 ст. 155 (совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) А как тогда цыгане женятся в 12 лет?
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31.05.2021 16:27 Ответить
Ну это ж почти титульная нация.У них своя крыша,им можно.Хотя какая разница сколько лет брачующимся.53-річного жителя Київщини затримано за секс із неповнолітніми: йому загрожує до 5 років ув'язнення, - поліція - Цензор.НЕТ 187
53-річного жителя Київщини затримано за секс із неповнолітніми: йому загрожує до 5 років ув'язнення, - поліція - Цензор.НЕТ 2177
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31.05.2021 16:41 Ответить
в них немає паспортів, тому закон на їх не розповсюджується ))
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31.05.2021 18:31 Ответить
5 лет , ещё бы и условно
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31.05.2021 16:27 Ответить
Якись-то Ви маньяк несексуальний...
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31.05.2021 16:28 Ответить
В статье не указан возраст несовершеннолетних. Бывают такие кобылы, что в 16 выглядят на 40. Вспомните хотябы ту судейскую доцю с губами на всё рыло, которая в соцсетях украинцев поливала.
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31.05.2021 16:38 Ответить
Статью писал не юрист, наказание за секс с лицами, не достигшими половой зрелости. А она может быть и в 15, и в 17, и 17,5, и в 18 с лишним. Но с наступлением 18-лет лицо стает совершеннолетним и уже само дает согласие на вступление в половую связь, потому эта статья после 18-ти лет не применяется.
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31.05.2021 16:46 Ответить
В данному конкретному випадку , я би термін "ОТЕЦЬ" брав би у лапки , хоча сам особисто ніколи не відрізнявся святеннисцтвом в тому сенсі , що ніколи не ревнував дорослих донєк до їх дорослих забаганок . Головне здороввя й радість у житті . Але я категорично за те , щоб статеві віідносини у дівчат починалися як умога в старшому віці . Й тільки через романтичні забаганки ...
За все довге життя жодного випадка я не зустрічав , що б до 18...19 навіть після 20 у дівчини були фізіологічні потреби в сексі , як це з"являється у підлітків-юнаків майже з 12..13..14 років . Це називають фізіологи (починаючи з Іллі Мечникова) природною дізгармонією полових стосунків . Дівчат спонукають до статевих стосунків будь що , й гроши останні надцять років в десять разів частіше , ніж якась потреба .

Скажу навіть більше - знаю з десяток дуже успішних жінок , які в ранньому віці по зовсім дурепним причинам почали статєві відносини й саме тому змолгли досягти успіху в усіх теренах життя , але крім особистого .
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31.05.2021 16:50 Ответить
 
 