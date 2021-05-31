Украина, Грузия и Молдова просят ЕС разработать для них механизм предоставления COVID-вакцин

Правительства Украины, Молдовы и Грузии подписали совместное обращение в адрес Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с просьбой разработать механизм предоставления вакцин против коронавируса для стран "Восточного партнерства". В качестве примера предлагается взять принцип, который недавно был применен к странам Западных Балкан.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что обращение было подписано в рамках недавно начатого трехстороннего формата тесного сотрудничества по европейской интеграции между Украиной, Грузией и Молдовой.

В своем письме к главе ЕК Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили и и.о. Премьер-министра, Министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокой обратились к Европейской Комиссии с просьбой разработать Механизм передачи вакцины ЕС для стран "Восточного партнерства" по тому же принципу, который недавно был применен для стран Западных Балкан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил спрогнозировать развитие ситуации с COVID-19 осенью, - ОП

Политики уверены, что такой подход в сочетании с другими усилиями стран-партнеров может помочь избежать проблем нехватки вакцины и обеспечить ее необходимое количество в разумные сроки.

"Страны ассоциированного трио убеждены, что только объединенные усилия всех партнеров помогут восстановить равновесие в темпах вакцинации в государствах-членах и странах партнерах ЕС, что в свою очередь будет способствовать скорейшему преодолению вызванного пандемией COVID-19 эпидемиологического кризиса", - говорится в сообщении.