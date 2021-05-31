Апелляционный суд признал Стерненко виновным по статьям о похищении человека и незаконном обращении с оружием и назначил условное наказание

Апелляционный суд Одессы признал активиста Сергея Стерненко виновным по двум статьям - 146 (похищение человека) и ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием).

Об этом Стерненко написал в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"По ч. 1 ст. 263 УК меня также признают виновным. То есть стартовый шумовой пистолет суд считает огнестрельным оружием. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет", - отметил Стерненко, уточнив позже, что часть 1 статьи 263 оставили не за стартовый пистолет, а за 1 патрон 5.45.

"Итак, окончательно:

- по ст. 187 дело закрыто, оправдали в этой части;

- по ст. 146 признаны виновными (Стерненко и Демчук. - Ред.), но наказания не применено из-за того, что сроки давности прошли;

- по ст. 263 я признан виновным и дают 3 года лишения свободы с заменой на 1 год условно. По факту это судимость за 1 патрон", - резюмировал Стерненко.

Ранее он отметил, что суд также признал его виновным по статье 146 Уголовного кодекса Украины.

"146 статью по мне и Демчуку оставляют, хотя сроки давности по привлечению за нее прошли. Это обвинение основывается исключительно на показаниях "потерпевшего", которые этим же судом были признаны противоречивыми", - ранее отмечал активист.

До этого сообщалось, что Апелляционный суд Одессы оправдал активиста Сергея Стерненко по статье 187 Уголовного кодекса ("разбой").

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд 31 мая огласит решение по апелляции Стерненко на приговор по делу о похищении депутата райсовета

Отметим, статья 146 Уголовного кодекса Украины касается похищения человека, а ст. 263 - незаконного обращения с оружием.

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Под офисом Зеленского требовали справедливого суда для Стерненко: "Тобі не личить диктатура" (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж