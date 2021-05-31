Апелляционный суд признал Стерненко виновным по статьям о похищении человека и незаконном обращении с оружием и назначил условное наказание
Новости Цензор.НЕТ Общество
Апелляционный суд Одессы признал активиста Сергея Стерненко виновным по двум статьям - 146 (похищение человека) и ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием).
Об этом Стерненко написал в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"По ч. 1 ст. 263 УК меня также признают виновным. То есть стартовый шумовой пистолет суд считает огнестрельным оружием. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет", - отметил Стерненко, уточнив позже, что часть 1 статьи 263 оставили не за стартовый пистолет, а за 1 патрон 5.45.
"Итак, окончательно:
- по ст. 187 дело закрыто, оправдали в этой части;
- по ст. 146 признаны виновными (Стерненко и Демчук. - Ред.), но наказания не применено из-за того, что сроки давности прошли;
- по ст. 263 я признан виновным и дают 3 года лишения свободы с заменой на 1 год условно. По факту это судимость за 1 патрон", - резюмировал Стерненко.
Ранее он отметил, что суд также признал его виновным по статье 146 Уголовного кодекса Украины.
"146 статью по мне и Демчуку оставляют, хотя сроки давности по привлечению за нее прошли. Это обвинение основывается исключительно на показаниях "потерпевшего", которые этим же судом были признаны противоречивыми", - ранее отмечал активист.
До этого сообщалось, что Апелляционный суд Одессы оправдал активиста Сергея Стерненко по статье 187 Уголовного кодекса ("разбой").
Отметим, статья 146 Уголовного кодекса Украины касается похищения человека, а ст. 263 - незаконного обращения с оружием.
Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.
Пожалуйста, подождите...
За законами України я вже майже 18 років мав би можливось отримати десятку ... Бо як пішов з служби так й забув здати на склад 2 магазина набоїв М-16 .
Хоча , коли служив - ніхто й ніколи не рахував в кого скільки набоїв . Більше того , зборю в відпуску ти забов"язанний брати й забороняється брати зброю без набоїв . Заборона конктетна . Тому , коли один раз росписався за кулемет був змушенний брати й його в відпустку й з набоями . Добре , що не був тоді одруженний й не було дітей в домі . Й кулемет був не 16 кг , а тільки 10 й тому вліз в андесолі .
Стаття за "збереження зброї" це повна маячня ... якщо ти ту зброю не продаєшь , не передаєшь комусь . Совок в кубі . Стаття рахує людей заздалагідь безвідповідальними дегенератами . При чому в тому ж самому софкоїді 18-річним сцикунам давали можливість отримати права на багатотонні траки , на перевезення пасажирів в автобусах й навіть в метро й потягах . Хоча в подавній більшості розвинутих країн такі права на суспільний транспорт дають навіть теорітично тільки після 21 року .