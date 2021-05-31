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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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бюджет (4804) дефицит (291) Крым (26014) вода (880)

России придется потратить около 30% военного бюджета на строительство опреснителей в оккупированном Крыму, - украинский академик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

России придется потратить около 30% военного бюджета на строительство опреснителей в оккупированном Крыму, - украинский академик

Для строительства на территории Крыма достаточного количества установок по опреснению воды России придется потратить около 25-30% своего военного бюджета.

Такое мнение высказал профессор кафедры экологии Киево-Могилянской академии, академик Академии экономических наук Украины Евгений Хлобыстов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"На сегодня соответствующее количество таких установок (по опреснению воды в Крыму, - ред.) будет требовать от России настолько значительных средств, сопоставимых с удельной частью военного бюджета России – около 25-30%. И вряд ли Россия сегодня на такие шаги пойдет", - сказал Хлобыстов 31 мая во время онлайн-презентации исследования "Особенности изменений климата, экологической ситуации и состояние эколого-климатического мониторинга на территории оккупированного Крыма за период 2015-2020 гг".

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Он также отметил, что строительство опреснительных установок в Крыму в большом количестве требует решения вопроса электропитания. По словам Хлобыстова, на установках по опреснению воды в ОАЭ или Саудовской Аравии есть специальное питание, в частности, на ядерном топливе.

"Еще одна проблема - нужно еще девать куда-то рассол, рапу - текущие составляющие опреснения. Сегодня их негде сохранять. Есть вариант, чтобы скидывать их обратно в Черное море. Но это может привести к серьезной региональной экологической катастрофе и напряжению со всеми участниками стран Черноморского региона", - отметил академик.

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Топ комментарии
+4
нужны ли Украине опреснители в крыму, построенные рукожопыми парашными стройбатовцами?
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31.05.2021 17:03
+3
Предположим шо построят те "опреснители".
Почем та водичка будет?)
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31.05.2021 17:16
+2
То же мне цифры! Вон Клоун 100% (больше половины уж точно) оборонного бюджета в асфальт закатал и ничего! А тут какие то 30!!!
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31.05.2021 17:00
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Почему академик Хлобыстов думает, что украинцам это интересно?
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31.05.2021 16:52 Ответить
России придется потратить около 30% военного бюджета на строительство опреснителей в оккупированном Крыму, - украинский академик - Цензор.НЕТ 1903
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31.05.2021 16:53 Ответить
Дед победил, чтоб внук на бутылку присел.
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01.06.2021 02:22 Ответить
Насрать людям, а затем думать как отмыть своё дерьмо.
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31.05.2021 16:53 Ответить
целый плясы академик.. А что ж он создал полезного, интересно..
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31.05.2021 16:54 Ответить
Росія ВЖЕ витратила ці гроші... Її "опрєснітєлі" іменуються танками, СРЗО і авіацією... По-іншому вони проблеми, в тому числі і водозабезпечення, вони вирішувать не вміють...
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31.05.2021 16:56 Ответить
Сименс еще турбины поставит....
Терпилы 1 раз пропустили.... и 2 раз пропустят...
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31.05.2021 16:59 Ответить
Почему-то в 2014 не видел тебя в окопах на крымском фронте
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31.05.2021 17:01 Ответить
Конечно....
Тебя же там не было.....
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31.05.2021 18:07 Ответить
Ага ща, эти 30% у рабов отберут
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31.05.2021 16:59 Ответить
То же мне цифры! Вон Клоун 100% (больше половины уж точно) оборонного бюджета в асфальт закатал и ничего! А тут какие то 30!!!
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31.05.2021 17:00 Ответить
России придется потратить около 30% военного бюджета на строительство опреснителей в оккупированном Крыму, - украинский академик - Цензор.НЕТ 3977
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31.05.2021 17:03 Ответить
нужны ли Украине опреснители в крыму, построенные рукожопыми парашными стройбатовцами?
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31.05.2021 17:03 Ответить
Предположим шо построят те "опреснители".
Почем та водичка будет?)
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31.05.2021 17:16 Ответить
В долларах не очень дорого, а вот в рублях...
В общем, все расиянцы заплатят... кроме десятка-другого ротенбергофф.
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31.05.2021 17:40 Ответить
Кроме самих опреснителей нужно кучу энергии для опреснения каждого литра воды, в итоге выйдет очень не дёшево
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31.05.2021 18:36 Ответить
Так выше я и намекаю на жесточайшую инфляцию, которой, не спрашивая мнения простых кацапов, х*йло купит на некоторое время терпение крымских ватников.
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31.05.2021 19:02 Ответить
Я не специалист, но так понимаю - воду нужно вскипятить до парообразного состояния, а потом конденсировать. Она будет золотая, - дешевле в бочках возить из Байкала.
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31.05.2021 20:46 Ответить
Байкальская уже продана китайцам.
Проще повернуть реки Обь, Енисей, Ангара или по трубопроводам перебрасывать их воду на Кубань, в Ставрополье и на полуостров Крым.
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31.05.2021 21:23 Ответить
отличная новость
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31.05.2021 17:20 Ответить
Якої холєри ми рахуємо гроші москалів?Краще хай той мудрагель академік пояснить,чого знову ростуть тарифи на електрику при найбільшій у Європі кількості АЕС?..
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31.05.2021 17:28 Ответить
Що для скаженого собаки гак у 40 км?
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31.05.2021 17:31 Ответить
Ну призвездел мальца а так в принципе похоже на правду за некторыми существенными исключениями.
Это фрагмент из бюллетеня МАГАТЕ №39 за февраль 1997 года, касательно опреснительных установок на ядерном топливе.
"....опреснение методом МЦД (многоцелевая дистилляция) в комбинации с реактором малой мощности. Этот вариант мог бы использоваться для демонстрации установки ядерного опреснения мощностью до 80 тыс. куб. м ежедневно. Был сделан вывод, что при проявлении интереса со стороны инвесторов эти варианты демонстрации могли бы быть реализованы. Требуемые инвестиции до 300 млн. долл. США - для метода МЦД, включая в последнем случае стоимость реактора."
Для понимания - суточное потребление воды Киевом - порядка 900 тис кубов.
А годовое Крымом в 2013 году 1500 млн.м3. Следовательно в год один такой малый опреснитель даст почти 30 млн.м3 Их нужно что бы полностью заменить Днепр по объёму 50 шт. Т.е. - грубо 15 миллиардов долларов. Военный бюджет рашки 70 миллиардов приблизительно т.е. это 20% одного годового военного бюджета. Много это или мало?
Мы уже поржали в своё время с потоков северных, теперь дело за водой. Ну ничего Моисей уже превращал солёные воды в пресные... Кстати Израиль - намбер ван в этой теме в мире ну вместе с китайцами и Эмиратами. Куда же евреи, китайцы и арабы интересно девают рапу....))) Наверное добывают из неё соль NaCl?)) Росії доведеться витратити близько 30% військового бюджету на будівництво опріснювачів в окупованому Криму, - український академік - Цензор.НЕТ 5443
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31.05.2021 17:44 Ответить
Сколько там того Израиля.
Они сливают ее в Средиземное море, которое имеет большие размеры. Вот со сливом в Персидский залив уже возникают проблемы - повысился уровень солености и опреснять стало на процентов тридцать дороже, а дальше только хуже.
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31.05.2021 21:27 Ответить
Поэтому, пуйлу будет значительно дешевле оккупировать юг Украины и дать воду в Крым. Пусть при этом погибнут пару десятков тысяч иванов, не беда.
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31.05.2021 17:44 Ответить
Учитывая долгосрочную перспективу это действительно так Росії доведеться витратити близько 30% військового бюджету на будівництво опріснювачів в окупованому Криму, - український академік - Цензор.НЕТ 1969
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31.05.2021 18:38 Ответить
Оккупация Юга проблему не решит. Для работы канала нужен определенный уровень воды в Каховском водохранилище, а у Украины останется возможность играть с уровнем и резкими сбросами воды из оставшихся пяти водохранилищ. Это раз.
Второе. На зиму канал всегда осушали и наполняли постепенно, в марте. Простая ракета, типа устаревшей "Точка У", может быстро ломать схему постепенного наполнения канала...

Так что, как не крути, но минимум всю Украину вдоль реки Днепр. А тут уже другая проблема - охрана захваченных территорий от минимум миллиона украинцев, прошедших боевые действия на Донбассе. Плюс тогда украинские партизаны могут и на самой территории РФ диверсии устраивать. Расчетно Путину надо мобилизовать и поставить под ружьё, на охрану всей уязвимой и протяженной инфраструктуры, минимум 10 млн человек. Но одного военного обслуживает минимум 5 гражданских, а это 60 млн рабочих рук, выведенных из народного хозяйства... Пупок надорвётся. Потому и дальше не наступает - ждет когда неукраинцы добьют экономику Украины.
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31.05.2021 21:36 Ответить
"академик Академии экономических наук Украины" - єто филиал академии оригинальніх идей?
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31.05.2021 18:13 Ответить
Росії доведеться витратити близько 30% військового бюджету на будівництво опріснювачів в окупованому Криму, - український академік - Цензор.НЕТ 2479 Росії доведеться витратити близько 30% військового бюджету на будівництво опріснювачів в окупованому Криму, - український академік - Цензор.НЕТ 2479 Росії доведеться витратити близько 30% військового бюджету на будівництво опріснювачів в окупованому Криму, - український академік - Цензор.НЕТ 2479
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31.05.2021 19:11 Ответить
 
 