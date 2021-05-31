России придется потратить около 30% военного бюджета на строительство опреснителей в оккупированном Крыму, - украинский академик
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Для строительства на территории Крыма достаточного количества установок по опреснению воды России придется потратить около 25-30% своего военного бюджета.
Такое мнение высказал профессор кафедры экологии Киево-Могилянской академии, академик Академии экономических наук Украины Евгений Хлобыстов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"На сегодня соответствующее количество таких установок (по опреснению воды в Крыму, - ред.) будет требовать от России настолько значительных средств, сопоставимых с удельной частью военного бюджета России – около 25-30%. И вряд ли Россия сегодня на такие шаги пойдет", - сказал Хлобыстов 31 мая во время онлайн-презентации исследования "Особенности изменений климата, экологической ситуации и состояние эколого-климатического мониторинга на территории оккупированного Крыма за период 2015-2020 гг".
Он также отметил, что строительство опреснительных установок в Крыму в большом количестве требует решения вопроса электропитания. По словам Хлобыстова, на установках по опреснению воды в ОАЭ или Саудовской Аравии есть специальное питание, в частности, на ядерном топливе.
"Еще одна проблема - нужно еще девать куда-то рассол, рапу - текущие составляющие опреснения. Сегодня их негде сохранять. Есть вариант, чтобы скидывать их обратно в Черное море. Но это может привести к серьезной региональной экологической катастрофе и напряжению со всеми участниками стран Черноморского региона", - отметил академик.
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Терпилы 1 раз пропустили.... и 2 раз пропустят...
Тебя же там не было.....
Почем та водичка будет?)
В общем, все расиянцы заплатят... кроме десятка-другого ротенбергофф.
Проще повернуть реки Обь, Енисей, Ангара или по трубопроводам перебрасывать их воду на Кубань, в Ставрополье и на полуостров Крым.
Это фрагмент из бюллетеня МАГАТЕ №39 за февраль 1997 года, касательно опреснительных установок на ядерном топливе.
"....опреснение методом МЦД (многоцелевая дистилляция) в комбинации с реактором малой мощности. Этот вариант мог бы использоваться для демонстрации установки ядерного опреснения мощностью до 80 тыс. куб. м ежедневно. Был сделан вывод, что при проявлении интереса со стороны инвесторов эти варианты демонстрации могли бы быть реализованы. Требуемые инвестиции до 300 млн. долл. США - для метода МЦД, включая в последнем случае стоимость реактора."
Для понимания - суточное потребление воды Киевом - порядка 900 тис кубов.
А годовое Крымом в 2013 году 1500 млн.м3. Следовательно в год один такой малый опреснитель даст почти 30 млн.м3 Их нужно что бы полностью заменить Днепр по объёму 50 шт. Т.е. - грубо 15 миллиардов долларов. Военный бюджет рашки 70 миллиардов приблизительно т.е. это 20% одного годового военного бюджета. Много это или мало?
Мы уже поржали в своё время с потоков северных, теперь дело за водой. Ну ничего Моисей уже превращал солёные воды в пресные... Кстати Израиль - намбер ван в этой теме в мире ну вместе с китайцами и Эмиратами. Куда же евреи, китайцы и арабы интересно девают рапу....))) Наверное добывают из неё соль NaCl?))
Они сливают ее в Средиземное море, которое имеет большие размеры. Вот со сливом в Персидский залив уже возникают проблемы - повысился уровень солености и опреснять стало на процентов тридцать дороже, а дальше только хуже.
Второе. На зиму канал всегда осушали и наполняли постепенно, в марте. Простая ракета, типа устаревшей "Точка У", может быстро ломать схему постепенного наполнения канала...
Так что, как не крути, но минимум всю Украину вдоль реки Днепр. А тут уже другая проблема - охрана захваченных территорий от минимум миллиона украинцев, прошедших боевые действия на Донбассе. Плюс тогда украинские партизаны могут и на самой территории РФ диверсии устраивать. Расчетно Путину надо мобилизовать и поставить под ружьё, на охрану всей уязвимой и протяженной инфраструктуры, минимум 10 млн человек. Но одного военного обслуживает минимум 5 гражданских, а это 60 млн рабочих рук, выведенных из народного хозяйства... Пупок надорвётся. Потому и дальше не наступает - ждет когда неукраинцы добьют экономику Украины.