России придется потратить около 30% военного бюджета на строительство опреснителей в оккупированном Крыму, - украинский академик

Для строительства на территории Крыма достаточного количества установок по опреснению воды России придется потратить около 25-30% своего военного бюджета.

Такое мнение высказал профессор кафедры экологии Киево-Могилянской академии, академик Академии экономических наук Украины Евгений Хлобыстов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"На сегодня соответствующее количество таких установок (по опреснению воды в Крыму, - ред.) будет требовать от России настолько значительных средств, сопоставимых с удельной частью военного бюджета России – около 25-30%. И вряд ли Россия сегодня на такие шаги пойдет", - сказал Хлобыстов 31 мая во время онлайн-презентации исследования "Особенности изменений климата, экологической ситуации и состояние эколого-климатического мониторинга на территории оккупированного Крыма за период 2015-2020 гг".

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Он также отметил, что строительство опреснительных установок в Крыму в большом количестве требует решения вопроса электропитания. По словам Хлобыстова, на установках по опреснению воды в ОАЭ или Саудовской Аравии есть специальное питание, в частности, на ядерном топливе.

"Еще одна проблема - нужно еще девать куда-то рассол, рапу - текущие составляющие опреснения. Сегодня их негде сохранять. Есть вариант, чтобы скидывать их обратно в Черное море. Но это может привести к серьезной региональной экологической катастрофе и напряжению со всеми участниками стран Черноморского региона", - отметил академик.

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