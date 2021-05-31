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"Военнопленные: политический товар или герои страны": В Украинском институте будущего обсудят, как прекратить политическую торговлю военнопленными-заложниками

Новости Цензор.НЕТ Общество

Обмен военнопленных превратился в политические торги заложниками, когда большая часть пленных - гражданские лица, не имеющие никакого отношения к войне на Донбассе.

Речь об этом будет идти на мероприятии под названием "Военнопленные: политический товар или герои страны", которое проводит Украинский институт будущего, сообщает Цензор.НЕТ.

Мероприятие состоится в четверг, 3 июня, в 13:00, по адресу ул. Памвы Беринды, 6 (помещение Украинского института будущего).

"Во время мероприятия наши эксперты расскажут о своем видении решения этой ситуации - трансформации проблематики обмена пленными, а также представят анализ цифр и состава обменных групп с начала войны до 2021 года", - сообщают организаторы.

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На мероприятии выступят:

  • Станислав Асеев, эксперт по вопросам оккупированной части Донбасса UIF;
  • Андреас Умланд, эксперт программы европейских, региональных и российских исследований UIF.

Список спикеров дополняется.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Также все желающие могут присоединиться к просмотру прямой трансляции мероприятия на странице Украинского института будущего в Фейсбуке.

Автор: Ольга Лузан
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Хто поїде на даний захід, не забудьте взять вилки - "лапшу з вух" знімать... Бо це буде, на мою думку, чергова "тріпологія"... Як казали раніше, "болтовня ради болтовни...".
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31.05.2021 16:53 Ответить
Я не очень понял. Зеля только сегодня объявил про 7 лярдов на строительство этого института, а из него уже, из каждой щели, эксперты полезли? "Военнопленные: политический товар или герои страны": В Украинском институте будущего обсудят, как прекратить политическую торговлю военнопленными-заложниками - Цензор.НЕТ 6693
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31.05.2021 16:56 Ответить
э не! не путайтесь в понятиях )))
это просто Институт будущего.. а тот - преЗЕдентский Университет будущего ))))
чувствуете разницу ? )))) отож!!! (7,2 млрд. грн которые предстоит вымутить.... разница))))))
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31.05.2021 16:59 Ответить
Не как-нибудь что, а что-нибудь как?
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31.05.2021 17:30 Ответить
почти...плюс личная фишка величайшего - преЗЕдентский (в названии))))
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31.05.2021 17:44 Ответить
Это точно, наклеить на один из павильонов ВДНХ вывеску "Университет будущего" и собирать такую же шоблу там. Между эпическими заседаниями открыть платные курсы программистов. Ну вот где-то так будет выглядеть результат очередного распила бюджета в стиле бородатой бабушки.
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31.05.2021 17:53 Ответить
Всё объясняется очень просто. В Московии понимают что военнопленные украинцы-герои и патриоты своей страны, а военнопленные террористы - мусор, который им бы самим пришлось утилизировать. Какой может быть обмен?
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31.05.2021 17:17 Ответить
Воно все ще простіше.Коли нема майбутнього як такого,то створюють "інститут будущого"...
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31.05.2021 17:23 Ответить
ЛИКВИДИРОВАТЬ ВРАГА !!! ЧТО ТАМ ОБСУЖДАТЬ !?)
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01.06.2021 04:28 Ответить
 
 