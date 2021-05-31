"Военнопленные: политический товар или герои страны": В Украинском институте будущего обсудят, как прекратить политическую торговлю военнопленными-заложниками
Новости Цензор.НЕТ Общество
Обмен военнопленных превратился в политические торги заложниками, когда большая часть пленных - гражданские лица, не имеющие никакого отношения к войне на Донбассе.
Речь об этом будет идти на мероприятии под названием "Военнопленные: политический товар или герои страны", которое проводит Украинский институт будущего, сообщает Цензор.НЕТ.
Мероприятие состоится в четверг, 3 июня, в 13:00, по адресу ул. Памвы Беринды, 6 (помещение Украинского института будущего).
"Во время мероприятия наши эксперты расскажут о своем видении решения этой ситуации - трансформации проблематики обмена пленными, а также представят анализ цифр и состава обменных групп с начала войны до 2021 года", - сообщают организаторы.
На мероприятии выступят:
- Станислав Асеев, эксперт по вопросам оккупированной части Донбасса UIF;
- Андреас Умланд, эксперт программы европейских, региональных и российских исследований UIF.
Список спикеров дополняется.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Также все желающие могут присоединиться к просмотру прямой трансляции мероприятия на странице Украинского института будущего в Фейсбуке.
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это просто Институт будущего.. а тот - преЗЕдентский Университет будущего ))))
чувствуете разницу ? )))) отож!!! (7,2 млрд. грн которые предстоит вымутить.... разница))))))