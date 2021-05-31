РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14897 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
2 892 16
выборы (24316) Госдума (1251) Россия (91205) Донбасс (26945)

Террорист Бородай выиграл праймериз "Единой России" в Ростовской области и будет баллотироваться в Госдуму, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Бывший "глава Совмина ДНР" Александр Бородай - в лидерах по итогам голосования за кандидатов партии Кремля "Единая Россия" на праймериз в Госдуму РФ по Ростовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание РБК.

Предварительного голосования "Единой России" определило костяк кандидатов для участия в выборах в Госдуму РФ, которые пройдут в сентябре 2021 года.

В предварительном голосовании приняли участие 186 кандидатов, 53 человека - в том числе Бородай - шли по партийному списку, в "костяк" попали 15. Бородай позиционирует себя как "председатель объединения Союз добровольцев Донбасса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне не будут открывать в ОРДЛО участки для голосования на выборах в Госдуму РФ, - СМИ

Террорист Бородай выиграл праймериз Единой России в Ростовской области и будет баллотироваться в Госдуму, - росСМИ 01

Отметим, что официальные данные по Ростовской области на сайте праймериз пока не обнародованы.

Напомним, Александр Бородай был главой "Совета министров "ДНР" фактически с самого начала оккупации Донбасса - с 16 мая по 7 августа 2014 года.

Также читайте: МИД протестует из-за визита депутатов "Единой России" на оккупированный Донбасс: Участие украинцев с навязанными паспортами РФ в выборах в Госдуму поставит под сомнение их легитимность

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
когда говорят, что это Путин виноват, а русские нарИд нам братский, вспомните(!), что именно этот "братский нарИд" одобрял ввод войск в Украину, обстрелы "Градами" с Гуково, и именно этот не братский нарИд голосовал за преступников, которые ведут войну против Украины..
нет никакого братского народа!.. есть русское преступное хамское быдло!
и даже русские либералы, типа Навального, это та же часть "бутерброда"!
показать весь комментарий
31.05.2021 17:07
+6
Терорист Бородай виграв праймеріз "Єдиної Росії" в Ростовській області і балотуватиметься у Держдуму, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 6177.....
показать весь комментарий
31.05.2021 17:29
+5
интеллектуальный соперник для прилепина ..... полна госдура упырями разных мастей.....
показать весь комментарий
31.05.2021 17:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
философ..***..
показать весь комментарий
31.05.2021 16:58 Ответить
интеллектуальный соперник для прилепина ..... полна госдура упырями разных мастей.....
показать весь комментарий
31.05.2021 17:01 Ответить
Знатное быдло только таким место в тюрьме...
показать весь комментарий
31.05.2021 17:02 Ответить
Это тот,которого чеченские ослолюбы трахнули?
показать весь комментарий
31.05.2021 17:04 Ответить
В ******** московії і Гітлер би пройшов в перших рядах.
показать весь комментарий
31.05.2021 17:05 Ответить
когда говорят, что это Путин виноват, а русские нарИд нам братский, вспомните(!), что именно этот "братский нарИд" одобрял ввод войск в Украину, обстрелы "Градами" с Гуково, и именно этот не братский нарИд голосовал за преступников, которые ведут войну против Украины..
нет никакого братского народа!.. есть русское преступное хамское быдло!
и даже русские либералы, типа Навального, это та же часть "бутерброда"!
показать весь комментарий
31.05.2021 17:07 Ответить
Гитлер аплодирует! И почему это считается что роССия нацистское государство? Ничего же особенного, просто хорошие знакомые фотографируются вместе!
Террорист Бородай выиграл праймериз "Единой России" в Ростовской области и будет баллотироваться в Госдуму, - росСМИ - Цензор.НЕТ 3208

Террорист Бородай выиграл праймериз "Единой России" в Ростовской области и будет баллотироваться в Госдуму, - росСМИ - Цензор.НЕТ 1854

Террорист Бородай выиграл праймериз "Единой России" в Ростовской области и будет баллотироваться в Госдуму, - росСМИ - Цензор.НЕТ 2060
показать весь комментарий
31.05.2021 17:07 Ответить
Террорист Бородай выиграл праймериз "Единой России" в Ростовской области и будет баллотироваться в Госдуму, - росСМИ - Цензор.НЕТ 7682
показать весь комментарий
31.05.2021 17:08 Ответить
ююхуу, удачі, узкие!!!
показать весь комментарий
31.05.2021 17:23 Ответить
Терорист Бородай виграв праймеріз "Єдиної Росії" в Ростовській області і балотуватиметься у Держдуму, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 6177.....
показать весь комментарий
31.05.2021 17:29 Ответить
Апосля будет дескинизирован, куканизирован и канавизирован. Терорист Бородай виграв праймеріз "Єдиної Росії" в Ростовській області і балотуватиметься у Держдуму, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 8109 Терорист Бородай виграв праймеріз "Єдиної Росії" в Ростовській області і балотуватиметься у Держдуму, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 8109 Терорист Бородай виграв праймеріз "Єдиної Росії" в Ростовській області і балотуватиметься у Держдуму, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 8109
показать весь комментарий
31.05.2021 17:43 Ответить
Эко ты... Закрутил))
показать весь комментарий
31.05.2021 17:51 Ответить
На фото, сепар какой то, не?
показать весь комментарий
31.05.2021 18:02 Ответить
народ переживал, что эти "герои народных республик" будут в верховной раде, а они будут в госдуре.
показать весь комментарий
31.05.2021 20:27 Ответить
Это очень неприятная новость. К власти в РФ рвутся активные российские фашисты, у которых руки по локоть в крови.. Они могут использовать трибуну ГД для пропаганды и быстрого роста своих сторонников. Если будет быстро расти их влияние, что очень вероятно, то РФ, у которой огромны ядерный потенциал, станет главной угрозой всему миру, об Украине я и не говорю. Для них мы будем первой целью.
показать весь комментарий
31.05.2021 22:36 Ответить
А що ж тут такого дивного: Ростов же ж його ПАПА, пуцько-МАМА, а Одеса такого синочка у домовині бачила,у білих тапках.
показать весь комментарий
31.05.2021 23:15 Ответить
 
 