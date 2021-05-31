Террорист Бородай выиграл праймериз "Единой России" в Ростовской области и будет баллотироваться в Госдуму, - росСМИ
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Бывший "глава Совмина ДНР" Александр Бородай - в лидерах по итогам голосования за кандидатов партии Кремля "Единая Россия" на праймериз в Госдуму РФ по Ростовской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание РБК.
Предварительного голосования "Единой России" определило костяк кандидатов для участия в выборах в Госдуму РФ, которые пройдут в сентябре 2021 года.
В предварительном голосовании приняли участие 186 кандидатов, 53 человека - в том числе Бородай - шли по партийному списку, в "костяк" попали 15. Бородай позиционирует себя как "председатель объединения Союз добровольцев Донбасса".
Отметим, что официальные данные по Ростовской области на сайте праймериз пока не обнародованы.
Напомним, Александр Бородай был главой "Совета министров "ДНР" фактически с самого начала оккупации Донбасса - с 16 мая по 7 августа 2014 года.
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нет никакого братского народа!.. есть русское преступное хамское быдло!
и даже русские либералы, типа Навального, это та же часть "бутерброда"!