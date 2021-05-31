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Саммит НАТО будет коротким, поэтому формата со странами-партнерами не будет, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Саммит НАТО будет коротким, поэтому формата со странами-партнерами не будет, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что предстоящий саммит НАТО, который пройдет 14 июня в Брюсселе, будет коротким, поэтому участие стран-партнеров, таких как Украина и Грузия, не предусмотрено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Саммит будет только для союзников, потому что это сравнительно короткий саммит – один день. В следующий раз, возможно, мы решим, что будет больше времени для встреч с партнерами на высшем уровне", - отметил Столтенберг.

В то же время, он не стал прогнозировать, когда такой саммит Альянса возможен.

"Я не буду спекулировать, когда может быть следующий саммит высокого уровня с партнерами. Но на этот раз это сравнительно короткий саммит, поэтому формата с партнерами не будет", - добавил Столтенберг.

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Автор: Богдан Гуньковський
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а! так это все меняет !!! ))))
просто не успели для найвеличайшего хоромы подготовить...(не забывайте мендельши рядом больше нет...позаботиться о бубочке некому))))
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31.05.2021 17:04 Ответить
"Саммит будет только для союзников" - Отакоi Саміт НАТО буде коротким, тому формату з країнами-партнерами не буде, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6432
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31.05.2021 18:54 Ответить
- Почему Зеленского не пригласили на саммит НАТО?
- Потому что концерт программой не предусмотрен.
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31.05.2021 19:14 Ответить
...там видать нашли кому бокалы с шампусиком носить и вытирать столы Саміт НАТО буде коротким, тому формату з країнами-партнерами не буде, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3572
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31.05.2021 19:33 Ответить
для того ,что бы не дразнить "рашиста" и не приглашать на самит страны,которые он оккупирует "бздливое НАТО" решило самит укоротить
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31.05.2021 20:47 Ответить
''Якби я залишився президентом, Україна ще 2020 р вступила би в НАТО та ЕС, по рiвню життя ми б наблизилися до Швейцарії'' - П. Сивий
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31.05.2021 22:31 Ответить
ага, так значит зрады нет, саммит в коротком формате.
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01.06.2021 01:42 Ответить
 
 