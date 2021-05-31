Саммит НАТО будет коротким, поэтому формата со странами-партнерами не будет, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что предстоящий саммит НАТО, который пройдет 14 июня в Брюсселе, будет коротким, поэтому участие стран-партнеров, таких как Украина и Грузия, не предусмотрено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Саммит будет только для союзников, потому что это сравнительно короткий саммит – один день. В следующий раз, возможно, мы решим, что будет больше времени для встреч с партнерами на высшем уровне", - отметил Столтенберг.

В то же время, он не стал прогнозировать, когда такой саммит Альянса возможен.

"Я не буду спекулировать, когда может быть следующий саммит высокого уровня с партнерами. Но на этот раз это сравнительно короткий саммит, поэтому формата с партнерами не будет", - добавил Столтенберг.

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