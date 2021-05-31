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Украинские хакеры взломали 100 млн аккаунтов пользователей со всего мира и могут сесть на 12 лет

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украинские хакеры взломали 100 млн аккаунтов пользователей со всего мира и могут сесть на 12 лет

Четверо молодых людей похищали данные пользователей интернета и продавали их другим хакерам, которые выводили деньги из электронных кошельков, игровых аккаунтов и банкинга. В их базе было более 100 млн взломанных аккаунтов со всего мира.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Группу организовал 27-летний харьковчанин. Он привлек в нее четырех сверстников. Хакеры использовали вредоносное программное обеспечение для получения хранившихся в персональных компьютерах логинов и паролей к онлайн-сервисам (системам интернет-банкинга, аккаунтам соцсетей, электронных ящиков и т.п).

Фигуранты формировали базы похищенных данных и продавали их другим хакерам, которые в свою очередь выводили деньги из электронных кошельков, игровых аккаунтов и банкинга с упрощенным входом.

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"База фигурантов насчитывала более 100 миллионов дискредитированных учетных записей пользователей со всего мира", - сказано в сообщении.

Деятельность группировки пресекли в октябре прошлого года. Теперь дело направили в суд.

Членам группы объявлено о подозрении по ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание преступной организации), ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров) Уголовного кодекса. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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Автор: Ольга Лузан
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И пусть сядут. Не могли нармольно распорядиться своим талантом, пусть сидят. Четверо неадекватов испортили жизнь 100 млн. Пусть каждый даст им хоть по щелбану Украинские хакеры взломали 100 млн аккаунтов пользователей со всего мира и могут сесть на 12 лет - Цензор.НЕТ 8622
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31.05.2021 17:12 Ответить
Какие таланты то?
Они что сами софт написали который данные собирал?
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31.05.2021 17:33 Ответить
Мало иметь доступ к софту надо еще уметь им пользоваться. Если бы дело было только в софтах интернет давно бы умер. Помните такую фишку?
Українські хакери зламали 100 млн акаунтів користувачів з усього світу і можуть сісти на 12 років - Цензор.НЕТ 1255
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31.05.2021 18:59 Ответить
давно уже, вроде в корее тоже словили, судили, но суд вынес вердикт- работать, только в пользу государства, зашквар конешно , но альтернатива для столь мускулистых парней не слабая
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31.05.2021 17:25 Ответить
Просто хочу уточнить что чудес не бывает и просто так с легитимного сайта логины и пароли не стащишь
Они либо рассылают спам в котором искусно притворяются оригинальным сайтом или заражают браузеры на компах пользователей и те перехватывают
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31.05.2021 17:46 Ответить
 
 