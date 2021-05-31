Украинские хакеры взломали 100 млн аккаунтов пользователей со всего мира и могут сесть на 12 лет
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Четверо молодых людей похищали данные пользователей интернета и продавали их другим хакерам, которые выводили деньги из электронных кошельков, игровых аккаунтов и банкинга. В их базе было более 100 млн взломанных аккаунтов со всего мира.
Об этом сообщает Департамент киберполиции Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Группу организовал 27-летний харьковчанин. Он привлек в нее четырех сверстников. Хакеры использовали вредоносное программное обеспечение для получения хранившихся в персональных компьютерах логинов и паролей к онлайн-сервисам (системам интернет-банкинга, аккаунтам соцсетей, электронных ящиков и т.п).
Фигуранты формировали базы похищенных данных и продавали их другим хакерам, которые в свою очередь выводили деньги из электронных кошельков, игровых аккаунтов и банкинга с упрощенным входом.
"База фигурантов насчитывала более 100 миллионов дискредитированных учетных записей пользователей со всего мира", - сказано в сообщении.
Деятельность группировки пресекли в октябре прошлого года. Теперь дело направили в суд.
Членам группы объявлено о подозрении по ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание преступной организации), ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров) Уголовного кодекса. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
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Они что сами софт написали который данные собирал?
Они либо рассылают спам в котором искусно притворяются оригинальным сайтом или заражают браузеры на компах пользователей и те перехватывают