Украинские хакеры взломали 100 млн аккаунтов пользователей со всего мира и могут сесть на 12 лет

Четверо молодых людей похищали данные пользователей интернета и продавали их другим хакерам, которые выводили деньги из электронных кошельков, игровых аккаунтов и банкинга. В их базе было более 100 млн взломанных аккаунтов со всего мира.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Группу организовал 27-летний харьковчанин. Он привлек в нее четырех сверстников. Хакеры использовали вредоносное программное обеспечение для получения хранившихся в персональных компьютерах логинов и паролей к онлайн-сервисам (системам интернет-банкинга, аккаунтам соцсетей, электронных ящиков и т.п).

Фигуранты формировали базы похищенных данных и продавали их другим хакерам, которые в свою очередь выводили деньги из электронных кошельков, игровых аккаунтов и банкинга с упрощенным входом.

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"База фигурантов насчитывала более 100 миллионов дискредитированных учетных записей пользователей со всего мира", - сказано в сообщении.

Деятельность группировки пресекли в октябре прошлого года. Теперь дело направили в суд.

Членам группы объявлено о подозрении по ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание преступной организации), ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров) Уголовного кодекса. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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