РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15237 посетителей онлайн
Новости За рубежом Задержание Протасевича
2 345 7
Протасевич Роман (309) Сапега (32)

Адвокат девушки Протасевича Сапеги о ее состоянии: Иногда случаются панические атаки. Жалоб не высказывает

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Адвокат девушки Протасевича Сапеги о ее состоянии: Иногда случаются панические атаки. Жалоб не высказывает

У россиянки Софьи Сапеги, задержанной вместе с белорусским оппозиционным журналистом Романом Протасевичем в Минске, случаются панические атаки, но она с ними справляется. Девушка находится в СИЗО в Минске.

Об этом сообщил адвокат Сапеги Александр Филанович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Запад".

"С ее слов, чувствует себя нормально. Понимает, где находится. Иногда случаются панические атаки, но в целом она с ними справляется. Жалоб не высказывает", - рассказал адвокат.

Отметим, следственные органы Беларуси в понедельник не предъявили, как предполагалось, обвинения Софии Сапеге. Следственные действия планируют продолжить завтра.

Как сообщалось, 25 мая девушка белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича София Сапега была арестована на два месяца судом в Беларуси. Следствие в отношении нее ведет Следственный комитет Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня девушке Протасевича Сапеге предъявят обвинения, - адвокат

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник Лукашенко Миридонов допустил, что Сапегу могут помиловать или передать для отбывания наказания в РФ

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
там у них в бульбоконслагере адвокат = сотрудник кгб на пол ставки.....
показать весь комментарий
31.05.2021 17:23 Ответить
панические атаки на позитиве
показать весь комментарий
31.05.2021 17:25 Ответить
Прикольный статус: "Девушка Протасевича Сапега" Адвокат девушки Протасевича Сапеги о ее состоянии: Иногда случаются панические атаки. Жалоб не высказывает - Цензор.НЕТ 6883
показать весь комментарий
31.05.2021 17:35 Ответить
Vot za eto sankciji sankciji ecio namecajetsia neftianyje produkti embargo v Evropu i finansovi sektor krediti i pomoc s zapada takze ban.
показать весь комментарий
31.05.2021 17:43 Ответить
Що це у них за адвокати, під стать бульбашному фюреру, всі веселі, здорові, в настрої і все без проблем, ну просто знаходяться в санаторії...
показать весь комментарий
31.05.2021 18:13 Ответить
мєртвєчукі((
показать весь комментарий
31.05.2021 19:08 Ответить
За жалобы и избить могут..
показать весь комментарий
31.05.2021 18:19 Ответить
 
 