Адвокат девушки Протасевича Сапеги о ее состоянии: Иногда случаются панические атаки. Жалоб не высказывает

У россиянки Софьи Сапеги, задержанной вместе с белорусским оппозиционным журналистом Романом Протасевичем в Минске, случаются панические атаки, но она с ними справляется. Девушка находится в СИЗО в Минске.

Об этом сообщил адвокат Сапеги Александр Филанович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Запад".

"С ее слов, чувствует себя нормально. Понимает, где находится. Иногда случаются панические атаки, но в целом она с ними справляется. Жалоб не высказывает", - рассказал адвокат.

Отметим, следственные органы Беларуси в понедельник не предъявили, как предполагалось, обвинения Софии Сапеге. Следственные действия планируют продолжить завтра.

Как сообщалось, 25 мая девушка белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича София Сапега была арестована на два месяца судом в Беларуси. Следствие в отношении нее ведет Следственный комитет Беларуси.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

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