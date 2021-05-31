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Литва (2117) нон грата (403) Шарий Анатолий (220)

Литва объявила пропагандиста Шария персоной нон грата и аннулировала все его документы, - источник

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Литва объявила пропагандиста Шария персоной нон грата и аннулировала все его документы, - источник

Сейчас Шарий инсценирует возле своего жилья в Испании митинги "украинцев-патриотов", которые якобы ему "угрожают", чтобы получить соответствующий статус в Испании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что 10 мая 2021 года Литва аннулировала Шарию все документы и объявила его персоной нон грата.

По данным источника, сразу после этого адвокаты Шария сделали запрос, чтобы изучить основания такого решения и им были переданы соответствующие материалы.

В то же время, источник отмечается, что Шарий нанял одну из самых дорогих адвокатских компаний в Литве, что свидетельствует о наличии у него значительных финансовых ресурсов.

Литовские юристы утверждают, что успешное обжалование этого решения - маловероятно. Это связано с основательностью материалов и наличием политической поддержки этого решения.

По имеющейся информации, сейчас Шарий инсценирует так называемые митинги-протесты "украинцев-патриотов" у его жилья в Испании. Данные акции сопровождаются "угрозами" в его адрес. Указанную ситуацию Шарий хочет использовать, чтобы получить соответствующий статус в Испании.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+125
В рф не хочет, падлюка. Европу подавай.
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31.05.2021 17:23
+77
Литва объявила пропагандиста Шария персоной нон грата и аннулировала все его документы, - источник - Цензор.НЕТ 6381
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31.05.2021 17:33
+49
Шария поймать и водворить на НАРЫ !! Литва объявила пропагандиста Шария персоной нон грата и аннулировала все его документы, - источник - Цензор.НЕТ 5720
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31.05.2021 17:23
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Не унижайте так собак. Это лучшие друзья людей. А задача петуха кукарекать и периодически получать подсрач хозяйским сапогом. С чем толик отлично справляется. Ну и про его курицу забывать не стоит. Та тоже пококивает
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01.06.2021 07:23 Ответить
А ты чьих будешь лапотник? Из той петушиной стаи, которые просто кукарекают? Или заднеприводный?
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01.06.2021 07:25 Ответить
Литва оголосила пропагандиста Шарія персоною нон грата і анулювала всі його документи, - джерело - Цензор.НЕТ 9915
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01.06.2021 07:51 Ответить
Литва оголосила пропагандиста Шарія персоною нон грата і анулювала всі його документи, - джерело - Цензор.НЕТ 880
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01.06.2021 07:52 Ответить
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