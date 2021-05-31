ВСК назвала главные причины пожаров на Луганщине: неэффективная работа, халатность чиновников и отсутствие современной системы оповещения

Неэффективная работа спасателей, халатность чиновников и отсутствие современной системы оповещения — это главные причины пожаров в Луганской области в прошлом году.

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Их назвала временная следственная комиссия Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

После шести месяцев работы комиссии подготовлен отчет. Одно из предложений по итогам расследования - реформировать Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). А также создать современную систему оповещения.

Как отметил член временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию причин пожаров в Луганской области Максим Ткаченко, во время пожаров были полностью провалены процессы оповещения и эвакуации людей.

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"Областная власть, городская, ГСЧС - ссылаются на то, что у них была нехватка техники, спасательного оборудования, воды и так далее. Но надо смотреть в корень… Если бы сработала система оповещения, если бы вовремя сработала команда по эвакуации, если бы все были в этом заинтересованы - то, возможно, и не понадобилась бы техника, которая ехала, по-моему, из 8 или 9 областей Украины", - сообщил Ткаченко.

Напомним, в июле 2020 года в районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

ГСЧС сообщили, что подтверждена гибель 5 человек, 9 - госпитализированы, сгорели 103 дома.