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Новости Политика Украины
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зарплата (2303) пенсия (2134) Порошенко (19359)

Порошенко призывает власть поднять зарплаты и пенсии для компенсации роста цен: Обещание снизить тарифы там же, где и обещание пересесть из кортежа?

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Порошенко призывает власть поднять зарплаты и пенсии для компенсации роста цен: Обещание снизить тарифы там же, где и обещание пересесть из кортежа?

Пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал власть увеличить зарплаты, пенсии и субсидии, поскольку в Украине существенно подорожали продукты питания и продолжают расти тарифы на коммунальные услуги.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом пятый президент заявил в ходе согласительного совета в Раде.

"Я сейчас должен признать, что Зеленский и компания настоящие мастера спорта - только не по преодолению коронавируса, а по ухудшению уровня жизни людей. Именно поэтому сейчас оппозиция и парламент мешает партии власти. Потому что отсюда народ должен услышать правду. С завтрашнего дня установленные цены на газ для населения будут рекордными за всю историю существования независимой Украины. Тарифы с учетом НДС и транспортировки будут составлять от 9 до 14 тыс. грн за тысячу кубометров. 500 долларов за тысячу кубометров. Разве выросла зарплата, разве выросли пенсии? А может, субсидиями кто-то компенсировал резкое ухудшение уровня жизни людей? Нет", - подчеркнул Порошенко.

Лидер "ЕС" отметил, что сегодня в повестке дня нет изменений в бюджет, которым предусмотрены средства на увеличение выплаты субсидий наименее защищенным слоям населения.

"Если не знаете как, посмотрите на наш опыт 2015 года. Автоматически 7 миллионам домохозяйств были перечислены субсидии, и люди получили мощную социальную защиту. Вы же сейчас предусмотрели субсидии для только чуть более 2 млн. Скажите, пожалуйста, а 5 миллионам украинских домохозяйств что надо делать?", - добавил Порошенко.

Кроме того, по словам пятого президента, с 1 января этого года вы впервые с 2017 года отменили льготный тариф на электроэнергию для населения.

"А как же ваши обещания вдвое снизить тариф? Так же как и обещания пересесть из кортежа и не заезжать на государственные дачи. Почему вы так быстро об этом забыли? ... Я твердо убежден, что все это должно быть компенсировано. Компенсирован двукратный рост цен на базовые продукты питания украинцев индексацией зарплат и пенсий. По этому поводу нам надо пригласить премьер-министра в пятницу для того, чтобы выполнять нормы закона по защите украинцев. Она предусматривает в случае резкого роста цен индексацию зарплат и пенсий", - подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+41
Порошенко призывает власть поднять зарплаты и пенсии для компенсации роста цен: Обещание снизить тарифы там же, где и обещание пересесть из кортежа? - Цензор.НЕТ 3720
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31.05.2021 17:45
+31
Порошенко призывает власть поднять зарплаты и пенсии для компенсации роста цен: Обещание снизить тарифы там же, где и обещание пересесть из кортежа? - Цензор.НЕТ 4718

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31.05.2021 17:48
+29
Порошенко призывает власть поднять зарплаты и пенсии для компенсации роста цен: Обещание снизить тарифы там же, где и обещание пересесть из кортежа? - Цензор.НЕТ 9464

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31.05.2021 17:46
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тобі нагадати в скільки життів українців обійшовся "дешевий газ" з рашки в 2013 році?
та й зростання пенсії та зарплати - повністтю компенсували паддіння гривні. (пункт 10)
До речі, саме твій коломойский винен в паддінні гривні, коли грабував приватбанк та виводив гроші на офшорні рахунки (у т.ч. на рахунки зеленского!): навіть зараз якщо скупити в Україні 5.5 мдрд.долл за 2 місяці - гривня впаде до 35..45.. (й це при ЗВР в 28 млрд.дол - які накопили саме при Порошенко!), а тоді у України було лише 4-5 млрд.долл ЗВР, з яких тільки 1,3..2 млрд дол саме валюта..
Ще раз: при 2 млрд.долл валюти в ЗВР - скупити 5.5 млрд.. що й привело до паддіня гривни з 14 до 40.. після чого Нацбанк зміг остановити паддіня та повернути гривну до 21..26 грн/

Порошенко закликає владу підняти зарплати і пенсії для компенсації зростання цін: Обіцянка знизити тарифи там же, де обіцянка пересісти з кортежу? - Цензор.НЕТ 8625
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31.05.2021 19:02 Ответить
Мого букв хорошо писать для тех, кто умеет читать . Дебилам лучше заходят видосики.
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01.06.2021 00:30 Ответить
Бггг, лупит зе-баранов их же оружием . Если он ещё и видосики начнёт пилить, то Ишаку останется только утопиться в слезах
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31.05.2021 18:10 Ответить
Скорей бы выборы, чтоб нам послушать - как скоро, хорошо мы будем жить ! (с) Порошенко призывает власть поднять зарплаты и пенсии для компенсации роста цен: Обещание снизить тарифы там же, где и обещание пересесть из кортежа? - Цензор.НЕТ 825
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31.05.2021 18:11 Ответить
Порох, дави их глаголем!
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31.05.2021 18:15 Ответить
глаголем жгут!
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31.05.2021 18:41 Ответить
Этих жечь не удобно. Этих на до давить - на один ноготь кладёшь, вторым придавливаешь.
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01.06.2021 00:29 Ответить
Интересная у зебилов стратегия.
Зеленский повышает комуналку - все хорошо, - ведь при Петре тоже повышали.
Так ведь получается Петру тогда хватало а зеленскому с друзьями уже не хватает)
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31.05.2021 18:18 Ответить
Ціна на газ в Європі коштує 280 є за 1000 куб.,А в Україні сплановано підняти до 500 дол. і це тільки для населення, а скільки платять підприємства???????!!!!!У нас що заробітки як в Англії, германії чи Франції??????? І чим то все скінчиться???????
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31.05.2021 18:22 Ответить
Хватит уже бредить про поднятие тарифа на газ.
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31.05.2021 18:29 Ответить
Ти взагалі читати вмієш, чи тільки пости перечитуєш??????? "С завтрашнего дня установленные цены на газ для населения будут рекордными за всю историю существования независимой Украины. Тарифы с учетом НДС и транспортировки будут составлять от 9 до 14 тыс. грн за тысячу кубометров. 500 долларов за тысячу кубометров.Источник: https://censor.net/ru/n3268559
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31.05.2021 18:51 Ответить
ОТ 9 ТЫСЯЧ - это не 500 долларов... Ну Вы же не пишите через строку
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01.06.2021 01:14 Ответить
коли при Порошенко газ був по 300-350 долл та по 8.8 грн в Україні - зебіли верещали про "пограбування"
Зараз газ ДЕШЕВШЕ на 20..70 долл, але зеленскому та його гопникам вже не хватає деребану з бюджету - час минає, апетити зростают - офшорні рахунки в Омані чекають грошей з карману українців.
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31.05.2021 19:06 Ответить
Раскудахталась сбитая утка,нужно сокращать количество бездельников на госслужбе и дать возможность бизнесу создавать рабочие места освободив его от налоговой удавки,что бы здоровые люди могли получать нормальную зарплату,а не клянчить субсидии у охреневних чинушек.
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31.05.2021 18:24 Ответить
ну так штош твой клоун за два года не сократил бездельников и не дал бизнесу создавть рабочие места? а налоговую удавку (новый налоговый кодекс) по оценкам экспертов, затягивает еще сильнее.
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31.05.2021 21:55 Ответить
Потому что баран,у него продолжала работать в минфине отпетая порохоботка,они два сорта одного дерьмеца.
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01.06.2021 17:54 Ответить
Давно пора поднимать...
А то пэтро,как поднял пенсии со 120$ аж до 53$ так и фсё...
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31.05.2021 18:31 Ответить
Падение курса гривни было закономерным, учитывая "мудрое правление" Яныка, и его "вечный доллар по 8", а также аннексию Крыма, разрушение индустриального Донбасса, да и просто одну "неприметную для зебилов мелочь" - войну в стране!!!
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31.05.2021 18:43 Ответить
эта курва з ордло под ником "днипро" повторяет методички 2014..2017 гг..
оно и "не помнит", что зп и пенсии (в долл) давно обогнали януковский уровень 2013 года.
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31.05.2021 19:08 Ответить
Поделитесь информацией,на сколько у вас обогнала пенсия ($) 2013г.Без воды,только цифры.
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31.05.2021 22:06 Ответить
Да что Вы говорите? Пенсия деда при Янеке (не топлю за него) была 180 баксов, тратились 100 на то, чтобы оплатить всё и вся и пожрать нормально, а 80 - на "погулять" и отложить.
При Алексеевиче пенсия стала вначале вообще около 80-90 баксов при том, что из них надо было платить за хату уже в полтора раза больше, чем в период "бакса по 8", а значит отдавались 70-80 баксов. Дальше - зима. Потом что-то там начали поднимать, в итоге человек выходил в ноль, а зимние расходы за отопление разбивались на год и человек летом платил всё больше и больше, пока кто-то выписывал себе премии миллионные.

Хлебушек при Янеке стоил в районе 2-2,5 гривен, при Порошенко - 12-14, качество испоганилось именно при Порошенко.
Про молоко, масло и т.д. напомнить? Особенно изменение объёма тары в меньшую сторону, вместе с тем повышение цены за единицу?

Помнится мне, что при порошенко зарплаты и пенсии поднялись от силы в 2 раза при том, что курс ушел в три раза... Где-то нестыковочка в Ваших словах...
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01.06.2021 01:11 Ответить
Я понимаю, что ты троль на зарплате, или сторонник ОПЗЖ. И не хочу тратить время на твои сопли про "дорогой хлебушек". Но для нормальных людей читающих нашу переписку повторю - война, которую вы "какаяразница" не заметили, это всегда удар по экономике. И моральный и материальный. Предлагаю всем изучить ситуацию в Израиле, во время весьма успешных "семидневных" и прочих войн с арабским миром. Шекель падал вплоть до катастрофических значений, но тамошние евреи не наши "маланцы". Воевали за родную землю и побеждали. А экономику потом отстраивали. И вообще - курс валюты это не индикатор хорошей экономики. Так думают только очень недалекие люди.
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04.06.2021 10:54 Ответить
Можно про закономерность немного? Доллар не поднимается просто так, когда в стране два объекта, ранее дотационных, вышли или частично вышли из состава, а значит дотации не выходили за пределы казны, которую именно народ пополнял в том числе. Деньги куда-то делись, доллар поднялся ввысь так, что логики в таком поднятии ровным счётом ноль. Искуственное повышение - возможно. Играть на панике под предлогом войны и отжатого Крыма - это отличный повод пополнить свои карманы. Упавшая гривна приблизительно похожа на ситуацию с войной: это было выгодно на старте, а дальше - менее выгодно, но уже единицам людей.
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01.06.2021 01:02 Ответить
Троль на зарплате? Запел песни ОПЗЖ "война выгодна Порошенко"?? "Дотационные" объекты - часть целой экономики, и целой страны. Для кретинов поясню. Вот ты хромал на одну ногу, после травмы, и а потом тебе ногу эту отрезали, а заодно и руку, потому что на ней был прыщик. Побежишь ты быстрее?
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04.06.2021 10:49 Ответить
Да, и колбасу пусть по 2.20 сделает...
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31.05.2021 18:31 Ответить
Військовим підняв наприклад, лікарям. А при сциклу їм підняли зар.плати, і наскільки?
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31.05.2021 18:43 Ответить
..Ось зараз по 4-му каналі .як раз *по темі * !
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31.05.2021 18:42 Ответить
Порошенко призывает власть поднять зарплаты и пенсии для компенсации роста цен: Обещание снизить тарифы там же, где и обещание пересесть из кортежа? - Цензор.НЕТ 2035
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31.05.2021 18:43 Ответить
Ну поднимут они пенсии Допустим на 10 % Кто был нищим тот им и останется Ибо поднимут всем Тому что получает 2 000 перепадет 200 гривен Тому кто получает 10 000 перепадет 1 000 Это в корне не правильный подход Нужно поднимать не всем, под одну гребенку .Нужно поднимать только тем у кого минимальная И поднимать до теж пор пока минималка не выйдет на уровень прожиточного минимума Только после этого можно поднимать всем.
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31.05.2021 19:03 Ответить
Судьям, прокурорам, ментам можно в этом году не поднимать, у них болльше 100 000 гривен.
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31.05.2021 20:12 Ответить
ціна за газ
https://ru.investing.com/commodities/natural-gas
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31.05.2021 20:00 Ответить
Смысл поднимать, это ничего не меняет. Лучше гривну укрепите. А еще лучше, верните пороха. Зеленый слизень уже закончился.
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31.05.2021 20:13 Ответить
Насчет Пороха - это нам надо его возвращать, а не "кому-то". А вот гривну укреплять - ничего хорошего не даст для экономики. Все весьма развитые экономически страны в мире пытаются увеличить инфляцию. Конечно, в разумных пределах - 1-2% годовых! А не 20-25% как сделал зе кловун!
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31.05.2021 20:29 Ответить
перед уходом пороха, газ был по 12,50 , слыхали мы уже эти петины сказки, доллар по 10 и т.д ))))
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31.05.2021 20:49 Ответить
Зеленський прийшов до влади під гаслами зниження тарифів, проте не зміг виконати обіцянку

"Однією із ключових передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського було зниження тарифів, але він не може її виконати, бо для цього потрібно вміти керувати країною!" - заявив в ефірі "Прямого" народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький.
"Програма енергоефективності, збереження газу і зниження тарифів не залежить від когось одного. Вона залежить від жорсткої координації РНБО цієї діяльності у всіх сферах: в антимонопольному законодавстві, в оптимізації, в енергоефективності, в контролі і в субсидування", - пояснив народний обранець.
Він зауважив, що через непрофесійну владу в країні постійно нестабільна ситуація з тарифами.
"А у нас влада настільки непрофесійна, що все це у них розсипалося, тому люди це відчувають на собі що з вакцинацією, що з тарифами постійно. Хоча дійсно обіцяли популістське і приходили до влади під гаслами зниження тарифів", - зауважив Княжицький.
За його словами Зеленський обдурив власний електорат, бо він не здатний виконати власні обіцянки.
"І коли оцінювали, чому переміг Зеленський, то на третьому пункті з пріоритетів, про які він говорив, люди за нього голосували, бо він обіцяв зниження тарифів. Але він їх обдурив, тому що не здатен керувати. От і все", - резюмував нардеп.
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31.05.2021 21:41 Ответить
При Петре Алексеевиче ни разу не поднимались тарифы. И не только они. С проф. владой, ага. Можно ещё чего-нибудь нового (нет) от ЕС партии, а точнее партии Петра Алексеевича? А вообще странно, что из его партии так высказались про Зеленского, а не про Алексеевича... Или не странно?
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01.06.2021 00:58 Ответить
А военные и получают по тысяче в день на передке--Порох свое слово сдержал, зарплата у них от 30 000 в месяц. Ты что бот, что этого не знаешь?
Порох не обещал "закончить войну"- он говорил, что АТО должно длиться недели! и так бы и было, если бы кацапье не влезло внаглую с танками , градами и Буками!
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01.06.2021 00:25 Ответить
Где там зарплата в АТО от 30 тысяч? Что-то я не вижу таковых ребят, которые с передка вернулись с такими деньгами в месяц. А вот количество ноющих из-за того, что бесплатно их возить отказываются - достаточно много. За 30к грн так-то проезд можно себе позволить оплачивать...

Шота я многих моментов не понимаю... Порох обещал войну закончить все 5 лет у власти. При чём "Крым вернём, войну закончим!" - это стандартные фразы всегда были после упоминания Томоса и мовы. Или я что-то путаю и не знаю? Может сам Алексеевич подскажет видосами о том, что в Дебальцево всё зашибись прошло? Может Семенченко в самом начале рассказывал о том, что чутка Алексеевич врёт о том, что да как и где? Удивительно как-то всё получается...
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01.06.2021 00:36 Ответить
Порошенко закликає владу підняти зарплати і пенсії для компенсації зростання цін: Обіцянка знизити тарифи там же, де обіцянка пересісти з кортежу? - Цензор.НЕТ 7201
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01.06.2021 01:32 Ответить
Зарплаты в ВСУ https://*********.censor.net/images/2/a/3/7/2a37dcdf76c30aa05049fff98994d235/original.jpg
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01.06.2021 01:36 Ответить
Да, ты много не понимаешь и врешь, как и твой аферист гришин))) а скорее всего ты-бот-нулевка-однодневка)))
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01.06.2021 01:34 Ответить
А ты ****** сам дофига повоевал? Зеленорылого видно сразу.
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01.06.2021 12:25 Ответить
Среди меня имеет место быть непреодолимое желание постоянно срать в Порохатые кудряшки. Но при этом среди меня имеет место быть осознание того, что Порох имеет абсолютное моральное право задавать ЗЕлёносопельному БлаЗЕню все те вопросы, которые ЗЕ-ублюдок задавал Пороху на стадионе.
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31.05.2021 23:04 Ответить
Такое ощущение, что все 25% сидят на Цензоре и оправдывают Алексеевича как только могут. Может зарплату платят за это? :/
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01.06.2021 01:36 Ответить
Нет , не платят! Мы бесплатно за правду воююем, ботяра)))
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01.06.2021 01:37 Ответить
не 25%, а десяток троллей. на большее ему денег жалко.
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01.06.2021 01:39 Ответить
каждое слово, даже каждая буква и запятая - правда. да. 100%.
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01.06.2021 01:40 Ответить
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