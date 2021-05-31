Порошенко призывает власть поднять зарплаты и пенсии для компенсации роста цен: Обещание снизить тарифы там же, где и обещание пересесть из кортежа?

Пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал власть увеличить зарплаты, пенсии и субсидии, поскольку в Украине существенно подорожали продукты питания и продолжают расти тарифы на коммунальные услуги.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом пятый президент заявил в ходе согласительного совета в Раде.

"Я сейчас должен признать, что Зеленский и компания настоящие мастера спорта - только не по преодолению коронавируса, а по ухудшению уровня жизни людей. Именно поэтому сейчас оппозиция и парламент мешает партии власти. Потому что отсюда народ должен услышать правду. С завтрашнего дня установленные цены на газ для населения будут рекордными за всю историю существования независимой Украины. Тарифы с учетом НДС и транспортировки будут составлять от 9 до 14 тыс. грн за тысячу кубометров. 500 долларов за тысячу кубометров. Разве выросла зарплата, разве выросли пенсии? А может, субсидиями кто-то компенсировал резкое ухудшение уровня жизни людей? Нет", - подчеркнул Порошенко.

Лидер "ЕС" отметил, что сегодня в повестке дня нет изменений в бюджет, которым предусмотрены средства на увеличение выплаты субсидий наименее защищенным слоям населения.

"Если не знаете как, посмотрите на наш опыт 2015 года. Автоматически 7 миллионам домохозяйств были перечислены субсидии, и люди получили мощную социальную защиту. Вы же сейчас предусмотрели субсидии для только чуть более 2 млн. Скажите, пожалуйста, а 5 миллионам украинских домохозяйств что надо делать?", - добавил Порошенко.

Кроме того, по словам пятого президента, с 1 января этого года вы впервые с 2017 года отменили льготный тариф на электроэнергию для населения.

"А как же ваши обещания вдвое снизить тариф? Так же как и обещания пересесть из кортежа и не заезжать на государственные дачи. Почему вы так быстро об этом забыли? ... Я твердо убежден, что все это должно быть компенсировано. Компенсирован двукратный рост цен на базовые продукты питания украинцев индексацией зарплат и пенсий. По этому поводу нам надо пригласить премьер-министра в пятницу для того, чтобы выполнять нормы закона по защите украинцев. Она предусматривает в случае резкого роста цен индексацию зарплат и пенсий", - подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

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