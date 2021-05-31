Порошенко призывает власть поднять зарплаты и пенсии для компенсации роста цен: Обещание снизить тарифы там же, где и обещание пересесть из кортежа?
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал власть увеличить зарплаты, пенсии и субсидии, поскольку в Украине существенно подорожали продукты питания и продолжают расти тарифы на коммунальные услуги.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом пятый президент заявил в ходе согласительного совета в Раде.
"Я сейчас должен признать, что Зеленский и компания настоящие мастера спорта - только не по преодолению коронавируса, а по ухудшению уровня жизни людей. Именно поэтому сейчас оппозиция и парламент мешает партии власти. Потому что отсюда народ должен услышать правду. С завтрашнего дня установленные цены на газ для населения будут рекордными за всю историю существования независимой Украины. Тарифы с учетом НДС и транспортировки будут составлять от 9 до 14 тыс. грн за тысячу кубометров. 500 долларов за тысячу кубометров. Разве выросла зарплата, разве выросли пенсии? А может, субсидиями кто-то компенсировал резкое ухудшение уровня жизни людей? Нет", - подчеркнул Порошенко.
Лидер "ЕС" отметил, что сегодня в повестке дня нет изменений в бюджет, которым предусмотрены средства на увеличение выплаты субсидий наименее защищенным слоям населения.
"Если не знаете как, посмотрите на наш опыт 2015 года. Автоматически 7 миллионам домохозяйств были перечислены субсидии, и люди получили мощную социальную защиту. Вы же сейчас предусмотрели субсидии для только чуть более 2 млн. Скажите, пожалуйста, а 5 миллионам украинских домохозяйств что надо делать?", - добавил Порошенко.
Кроме того, по словам пятого президента, с 1 января этого года вы впервые с 2017 года отменили льготный тариф на электроэнергию для населения.
"А как же ваши обещания вдвое снизить тариф? Так же как и обещания пересесть из кортежа и не заезжать на государственные дачи. Почему вы так быстро об этом забыли? ... Я твердо убежден, что все это должно быть компенсировано. Компенсирован двукратный рост цен на базовые продукты питания украинцев индексацией зарплат и пенсий. По этому поводу нам надо пригласить премьер-министра в пятницу для того, чтобы выполнять нормы закона по защите украинцев. Она предусматривает в случае резкого роста цен индексацию зарплат и пенсий", - подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".
Пожалуйста, подождите...
та й зростання пенсії та зарплати - повністтю компенсували паддіння гривні. (пункт 10)
До речі, саме твій коломойский винен в паддінні гривні, коли грабував приватбанк та виводив гроші на офшорні рахунки (у т.ч. на рахунки зеленского!): навіть зараз якщо скупити в Україні 5.5 мдрд.долл за 2 місяці - гривня впаде до 35..45.. (й це при ЗВР в 28 млрд.дол - які накопили саме при Порошенко!), а тоді у України було лише 4-5 млрд.долл ЗВР, з яких тільки 1,3..2 млрд дол саме валюта..
Ще раз: при 2 млрд.долл валюти в ЗВР - скупити 5.5 млрд.. що й привело до паддіня гривни з 14 до 40.. після чого Нацбанк зміг остановити паддіня та повернути гривну до 21..26 грн/
Зеленский повышает комуналку - все хорошо, - ведь при Петре тоже повышали.
Так ведь получается Петру тогда хватало а зеленскому с друзьями уже не хватает)
Зараз газ ДЕШЕВШЕ на 20..70 долл, але зеленскому та його гопникам вже не хватає деребану з бюджету - час минає, апетити зростают - офшорні рахунки в Омані чекають грошей з карману українців.
А то пэтро,как поднял пенсии со 120$ аж до 53$ так и фсё...
оно и "не помнит", что зп и пенсии (в долл) давно обогнали януковский уровень 2013 года.
При Алексеевиче пенсия стала вначале вообще около 80-90 баксов при том, что из них надо было платить за хату уже в полтора раза больше, чем в период "бакса по 8", а значит отдавались 70-80 баксов. Дальше - зима. Потом что-то там начали поднимать, в итоге человек выходил в ноль, а зимние расходы за отопление разбивались на год и человек летом платил всё больше и больше, пока кто-то выписывал себе премии миллионные.
Хлебушек при Янеке стоил в районе 2-2,5 гривен, при Порошенко - 12-14, качество испоганилось именно при Порошенко.
Про молоко, масло и т.д. напомнить? Особенно изменение объёма тары в меньшую сторону, вместе с тем повышение цены за единицу?
Помнится мне, что при порошенко зарплаты и пенсии поднялись от силы в 2 раза при том, что курс ушел в три раза... Где-то нестыковочка в Ваших словах...
https://ru.investing.com/commodities/natural-gas
"Однією із ключових передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського було зниження тарифів, але він не може її виконати, бо для цього потрібно вміти керувати країною!" - заявив в ефірі "Прямого" народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький.
"Програма енергоефективності, збереження газу і зниження тарифів не залежить від когось одного. Вона залежить від жорсткої координації РНБО цієї діяльності у всіх сферах: в антимонопольному законодавстві, в оптимізації, в енергоефективності, в контролі і в субсидування", - пояснив народний обранець.
Він зауважив, що через непрофесійну владу в країні постійно нестабільна ситуація з тарифами.
"А у нас влада настільки непрофесійна, що все це у них розсипалося, тому люди це відчувають на собі що з вакцинацією, що з тарифами постійно. Хоча дійсно обіцяли популістське і приходили до влади під гаслами зниження тарифів", - зауважив Княжицький.
За його словами Зеленський обдурив власний електорат, бо він не здатний виконати власні обіцянки.
"І коли оцінювали, чому переміг Зеленський, то на третьому пункті з пріоритетів, про які він говорив, люди за нього голосували, бо він обіцяв зниження тарифів. Але він їх обдурив, тому що не здатен керувати. От і все", - резюмував нардеп.
Порох не обещал "закончить войну"- он говорил, что АТО должно длиться недели! и так бы и было, если бы кацапье не влезло внаглую с танками , градами и Буками!
Шота я многих моментов не понимаю... Порох обещал войну закончить все 5 лет у власти. При чём "Крым вернём, войну закончим!" - это стандартные фразы всегда были после упоминания Томоса и мовы. Или я что-то путаю и не знаю? Может сам Алексеевич подскажет видосами о том, что в Дебальцево всё зашибись прошло? Может Семенченко в самом начале рассказывал о том, что чутка Алексеевич врёт о том, что да как и где? Удивительно как-то всё получается...