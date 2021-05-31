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импорт (544) Яценюк (7983) электроэнергия (762)

Украина могла купить 80 танков за деньги, которые последние два года платила России и Беларуси за электроэнергию, - Яценюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украина могла купить 80 танков за деньги, которые последние два года платила России и Беларуси за электроэнергию, - Яценюк

Безответственная политика в отношении импорта электроэнергии из России и Беларуси привела к потере страной 3,147 млрд грн.

Об этом сообщил бывший премьер-министр (2014-2016), лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Я посмотрел на цифры, сколько украинское государство за последние 2 года заплатило за электроэнергию, которую изготавливали в России и в Беларуси, а по факту - это российская электрическая энергия. За 2 года украинцы из своего кармана заплатили Путину и Лукашенко 3 миллиарда 147 млн гривен ", - цитирует партийный сайт слова экс-премьера.

По его словам, на эти деньги можно было купить около 80 танков "Булат".

"За эти деньги Россия, Путин и Лукашенко купили для себя свои танки, которые воюют против Украины", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул: "Поэтому для меня Медведчук – такой же государственный изменник, как и те в украинской власти, которые спонсировали российский военный бюджет и лукашенковский военный бюджет".

Он убежден, что запрет на закупку электроэнергии только до 1 октября – это не более чем дешевый политический шаг.

"У нас как? Мы боремся с Россией только по месяцам? Три месяца поборолись до октября, а уже с октября все, уже можно не бороться? Поэтому это абсолютно безответственная антигосударственная политика. И за эту политику должны нести ответственность так же, как и несет Медведчук, конкретные должностные лица украинского государства ", - сказал Арсений Яценюк.

Напомним, 26 мая НКРЭКУ приняла решение ограничить импорт всего на 4 месяца, вопреки требованиям закона, предусматривающий запрет как минимум до конца 2021 года.

Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности НЭК "Укрэнерго" 2020 закончило с убытком 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грн.

В том числе более 10 млрд грн НЭК "Укрэнерго" должна генерирующим компаниям за услуги балансировки, это ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.
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Топ комментарии
+33
Яценюк - наилучший кризис - менеджер Украины. Он своими действиями подтверждал это не один раз.
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31.05.2021 18:15
+27
Сча зелебобики и прочие пiд-рашки взвоют в комментах Временный запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси противоречит национальным интересам, – Яценюк - Цензор.НЕТ 7382
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31.05.2021 17:58
+17
Временный запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси противоречит национальным интересам, – Яценюк - Цензор.НЕТ 3668
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31.05.2021 18:00
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Сча зелебобики и прочие пiд-рашки взвоют в комментах Временный запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси противоречит национальным интересам, – Яценюк - Цензор.НЕТ 7382
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31.05.2021 17:58 Ответить
Такие разрывы в цифрах (3 и 27 млрд.) даже обсуждать странно. Это точно Яценюк сказал, а не какой-то школьник безграмотный?
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31.05.2021 19:14 Ответить
https://biz.censor.net/news/3268487/*************************************************************************************

причина сениного негодования. покупать надо у правильных людей по правильным тарифам.
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31.05.2021 19:52 Ответить
Что у рашки покупать, что у Ахметова - всё равно у врагов Украины.
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31.05.2021 17:59 Ответить
Україна експортує в Європу електрики вдвічі більше ніж імпортуєз кацапії - тобто по суті Україна з наваром перепродує дешеву кацапську електрику - питання тільки в тому, куди цей навар дівається
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31.05.2021 19:34 Ответить
Временный запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси противоречит национальным интересам, – Яценюк - Цензор.НЕТ 3668
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31.05.2021 18:00 Ответить
только вспомнил про сеню в пред статье про газ, тарифы, и вот сеня, сенечка про газ по 100 долл забыл!? я ВОТ ОДНОГО НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, ВСЕ ОБЪЯСНЯЮТ ЧТО ПОКПАТЬ У РАШКИ ПОРХО, новсе покупают когда у власти, и при этом не говорят причин таких решений!?
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31.05.2021 18:00 Ответить
зебанат?
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31.05.2021 18:10 Ответить
Еще какой ! ЗЬйобнутый на всю голову. Временный запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси противоречит национальным интересам, – Яценюк - Цензор.НЕТ 7007
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31.05.2021 18:13 Ответить
нет... что то не так написал?
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31.05.2021 18:17 Ответить
так это же очевидно.
Когда ты не у власти - ты не можешь воровать бабло, наживаемое на торговле с РФ. И это плохо. Потому ты и кричишь, что это плохо.
А когда ты у власти - ты с торговли с РФ имеешь свой гешефт и это хорошо.
Ну а раз это хорошо, то не будешь же ты кричать, что это плохо
Всё очень понятно и "честно" ))
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01.06.2021 08:56 Ответить
Яценюка надо в ОП президента !
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31.05.2021 18:01 Ответить
Яценюк - наилучший кризис - менеджер Украины. Он своими действиями подтверждал это не один раз.
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31.05.2021 18:15 Ответить
в 2010г. именно за него и голосовал
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31.05.2021 19:16 Ответить
Импорт на 3,147 млрд грн вызвал убыток минимум на 27,5 млрд грн?
А где остальные?
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31.05.2021 18:04 Ответить
Яценюк ничего нового не сказал , причем преступление против Украины он назвал "Безответственная политика в отношении импорта электроэнергии из России и Беларуси Источник: https://censor.net/ru/n3268564 ...
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31.05.2021 18:09 Ответить
Мастера заголовка...
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31.05.2021 18:13 Ответить
80 lvl
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31.05.2021 18:18 Ответить
***** купує зеліни серіали, а Зеля у нього електрику. Все логічно. ЗЕ барижить на крові.
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31.05.2021 18:18 Ответить
Судя по заголовку сеня против запрета.
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31.05.2021 18:20 Ответить
Яценюк завжди правий, бо він умничка!
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31.05.2021 18:25 Ответить
а сколько страна потеяла на СТЕНЕ КОТОРУЮ ТЫ СРОИЛО ???
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31.05.2021 18:30 Ответить
Временный запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси противоречит национальным интересам, – Яценюк - Цензор.НЕТ 7081
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31.05.2021 18:40 Ответить
мудило, а ну-ка агрументы в студию! Тимчасова заборона на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі суперечить національним інтересам, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7370
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31.05.2021 19:19 Ответить
От чому всі *папередніки * стають такими зарозумними ,коли отримають копняка !?
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31.05.2021 18:40 Ответить
Тибе и копняк не поможет. Только декапитация.
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31.05.2021 18:41 Ответить
Сейчас все украинцы будут платить Ахметову по 3грн, и что поменяется? деньги в ЛНР и ДНР? Значит электроэнергия из РФ и Беларуси по 1грн, -- это ОЧЕНЬ плохо, а Ахметову по 3 грн -- это очень хорошо, патриотично? Эл.энергия по 1грн из рашки реально дешево, и можно высасывать из рашки, почему нет. А почему в такой кризис, в пандемию, когда из людей последнюю копейку высасывают, Ахметов поступает не патриотично? Почему повышают цены? на очередной домик нехватает? Если хотят приравнять к Европе, то пускай, для начала, пенсии поднимут под Европу под 2000евро, тогда и можно будет платить по европейскому тарифу. А то показывают европейские цены, а зарплаты и пенсии не показывают.
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31.05.2021 18:56 Ответить
О, партія ходячих шлунків підтягнулася.
Твій мозок, який у тебе в шлунку, намагається зрозуміти, чому платити своєму вбивці - погано?..
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31.05.2021 19:02 Ответить
А чого ти ховаєшся за чужим прізвищем? чи ти троль?
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31.05.2021 19:36 Ответить
Будь вже поіслідовним і доведи, що використовуєш справжнє ім'я та прізвище.
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31.05.2021 21:39 Ответить
Так это же сырьё! Чем плохо для Украины купить дешевую энергию, добавить свой труд и продать готовый товар?
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31.05.2021 21:22 Ответить
Якщо б чикатило із тюрми продавав би тобі дуже дешево своє лайно, ти б теж так казав?
Це ж сировина, город удобрювати можна, правда?
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31.05.2021 21:36 Ответить
Могу тебя огорчить, лайном уже давно никто огороды не удобряет. Это как раньше было: передайте, что в Европе ружья кирпичем никто не чистит.....
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31.05.2021 22:34 Ответить
А Вы из-за Чикатило и Челентано с Чиполино тоже не любите?
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31.05.2021 22:35 Ответить
Це всі слова на "Ч", які ти знаєш? Співчуваю.
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01.06.2021 09:58 Ответить
Так скажи мне как агроном агроному, город удобрювати можна, говном Челентано и Чиполино, или таки нельзя из-за сходства с говном Чикотилы? Для растений, есть разница, или нет? Или ты просто из вредности не хочешь? Или мелкую картошку любишь? В чём дело?
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01.06.2021 10:37 Ответить
Правильно - это дешевое сырье, товар, но у нас ахмеды не умеют думать, они троли только и знают что подвывать олигархам, которые привыкли обдирать народ прикрываясь патриотизмом.
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31.05.2021 22:26 Ответить
Дитятко, я понимаю, что ты не жило в 90+, и не знаешь, что бывает когда раша, например объявляет, что не будет поставлять газ в Украину с завтрашнего утра. А на этом "сырье" завязана вся страна. Хер с ним, с газом, у нас его мало но электроэнергия у нас СВОЯ и не хрен подпитывать кремль, чтобы он потом таким как ты ботам платил.
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02.06.2021 21:25 Ответить
До тех пор пока власть имущим будет выгодно , до тех пор будут импортировать И не только эл.энергию В стране с 45 миллионами населения нет своих нефтеперерабатывающих заводов Даже патронного завода нет Не смотря на то что Украина седьмой год в состоянии войны За 7 лет так и не захотели отключить российское ТВ вещание в приграничных регионах Украинский сигнал там вообще отсутствует Но, все при делах Делают всё исключительно для себя... Где им в карман не капает там всё травою заросло.
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31.05.2021 18:58 Ответить
Патронного нет, а НПЗ семь было недавно.
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31.05.2021 19:21 Ответить
Ну, по правде говоря, в Кременчуге НПЗ "Укртатнефти" работает. Правда на 30% мощности и с выходом светлых нефтепродуктов 75%, что по нынешним временам немного. Нэ, таки, работает. У него, правда с поставками нефти проблема.
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31.05.2021 19:25 Ответить
А кому из власть имущих выгодно импортировать дешевое элетричество? Если импортировать дешевое электричество, то и ахмету и коломойскому нужно снижать тарифы, чтобы как-то конкурировать, а это для них недокупка очередного домика в Европе. Что лучше для пенсионеров или малообеспеченных платить по 1, 68грн за квт или платить по 3грн/квт ахмету, но власть имущие и по 1,68 не платят, за все расплачивается простой народ, песионеры. Депутаты -- это полная Рада дебилов. Как можно рассчитывать новый тариф за обслуживание газовой трубы от квадратных метров? Газовая труба во всех квартирах (хоть трёшка, хоть однушка) проходит снизу вверх, а не по всей квартире. Т.е. сейчас вводят очередной тариф на обслуживание газовой трубы от квадратных метров, так же как и уборка подъездов от квадратных метров, как будто дворник убирает у вас в квартире...
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31.05.2021 19:52 Ответить
А нахрена вам, вообще импортировать электроэнергию? В 1990г. Украина произвела 296,3 млрд кВт·ч, (https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/1074/1/V_67_22.pdf), а в 2020г. - 148 млрд 809,8 млн кВт-ч (https://interfax.com.ua/news/economic/716548.html), т.е. падение производства электроэнергии составило как раз 50%.

Восстановите производство хоть чуть-чуть и будете сами электроэнергию экспортировать. Про Бурштынский остров я знаю.
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31.05.2021 19:11 Ответить
Да это ботяра, ты что не понял. Он одно и тоже пишет, строго по методичке.
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02.06.2021 21:31 Ответить
Сеня,як завжди,правий. Важко з ним непогодитись. До речі,хтось ще пам*ятає,що якби не Сєня,то ми б і досі купували газ у кацапів. Хоча в нас свого стільки,що ми займаємо друге місце в Европі після Норвегії по його запасах. Не вірите? Ну так Googlе вам на допомогу...
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31.05.2021 19:49 Ответить
Если бы она могла купить за "разницу", тогда да,а так просто ля-ля-ля.
Хотя покупать у врага-это просто предательство, но нарид же надо обеспечиватб...
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31.05.2021 20:54 Ответить
Яценюк бедолага неправильно считает, наоборот, покупая более дешевую чем у Ахметова энергию, Украина может сэкономить деньги на те же танки. Покупка импортной электроэнергии сразу сбивает цену на украинском рынке, заставляя Ахметова снижать ненормальные цены . То есть достаточно покупать 10-12% электроэнергии по импорту, чтобы сэкономить на цене в целом. Я не думаю, что Яценюк этого не знает, видимо Ахметов по-дружески попросил сделать это заявление, наверняка на коммерческой основе..
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31.05.2021 21:22 Ответить
Наши АЭС уже Ахметову принадлежат?
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02.06.2021 21:33 Ответить
Если посчитать сколько газа купили, то можно всю армию на эти деньги содержать.
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31.05.2021 21:54 Ответить
Нафига Украине 80 танков? Купите лучше системы связи и управления войсками современные, дроны купите ударные - дешевле , а эффект в 100 раз больше. Опять эту армянщину разводят с железом...
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01.06.2021 00:21 Ответить
Танки просто как пример, эквивалент. Купить можно, что угодно.
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02.06.2021 21:35 Ответить
Цікавіше було б взнати якої довжини мур міг би стояти на отримані ним кошти...
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01.06.2021 07:10 Ответить
А если продать всю украинскую э/э в Европу, можно будет купить 10 000 ударных беспилотников.
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01.06.2021 09:48 Ответить
 
 