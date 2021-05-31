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Харьковская ОГА выделяет миллион гривен на ремонт больницы, о котором уже отчитались, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Харьковская ОГА выделяет миллион гривен на ремонт больницы, о котором уже отчитались, - СМИ

Департамент капитального строительства Харьковской облгосадминистрации заключил дополнительное соглашение с ООО "Смарт Будстрой" по реконструкции приемного отделения больницы в Валках стоимостью 1,059 млн грн.

Об этом стало известно из сайта Prozorro, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsroom.

Как сообщили в "Харьковском антикоррупционном центре", в 2020 году после проведения торгов с этой же компанией заключили соглашение на 15,37 млн грн. Позже дополнительными соглашениями сумма уменьшилась вполовину, но в декабре уже без торгов подрядчику докинули 4,24 млн грн. В апреле этого года чиновники отчитались, что работы уже завершены.

Напомним, ранее подобная ситуация была с реконструкцией приемного отделения Дергачевской ЦРБ. 28 апреля пресс-служба ХОГА сообщила о том, что завершился ремонт этого приемного отделения. Подрядчиком стала компания "Буд Гранд Украины", стоимость работ составила 12,4 миллиона гривен. Однако уже 5 мая Департамент коммунального строительства ХОГА подписывал дополнительный договор на замену окон, демонтажные и другие работы - всего на 750 тысяч гривен. Деньги без получения тендера получил все то же ООО "Буд Гранд Украины".

Автор: Володимир Янченко
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Харьковская ОГА выделяет миллион гривен на ремонт больницы, о котором уже отчитались, - СМИ - Цензор.НЕТ 2026
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31.05.2021 18:25 Ответить
Мем: "Один раз - не п...рас"
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31.05.2021 18:27 Ответить
ха.. удивили... вот если придет нормальная власть и сделает ПОЛНЫЙ аудит ВСЕГО - то Мы прозреем в натуре от масштабов воровства этих наглых упырей во Всех сферах Украины !!! Харьковская ОГА выделяет миллион гривен на ремонт больницы, о котором уже отчитались, - СМИ - Цензор.НЕТ 9271
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31.05.2021 18:29 Ответить
гепа Жив гепа Живий гепа Продовжує Жити !!!
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31.05.2021 18:30 Ответить
большаязеленая стройка - и так по всей стране - зебилы ,вам нравиться))))
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31.05.2021 18:31 Ответить
видосик сняли, - значит ремонт сделан.
Страна в смартфоне ...ля.
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31.05.2021 18:45 Ответить
Золотое дно , разные ремонты бюджетных организаций! Хоть каждый год.... Все довольны....
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31.05.2021 18:55 Ответить
 
 