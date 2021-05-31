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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26014) Севастополь (1701) водоснабжение (697) вода (880)

Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года не будет проблем с водой

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года не будет проблем с водой

Запасы воды в Чернореченском водохранилище позволяют при текущем объеме потребления обеспечивать водоснабжение города до января 2022 года.

Такое заявление сделали в подконтрольном Кремлю "правительстве" Севастополя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Отмечается, что в Чернореченском водохранилище сейчас 27,5 млн кубических метров воды (43% от полного объема). Расход составляет 50 тыс. кубических метров в сутки. По расчету, для стабильного водоснабжения данного объема Чернореченского водохранилища должно хватить до конца января 2022 года.

В качестве дополнительных источников используются также подземные водозаборы, которые ежесуточно предоставляют порядка 60 тыс. кубических метров. Новый водозабор на реке Бельбек дает городу до 25 тыс. кубических метров в сутки. Также вода в объеме около 17 тыс. кубических метров в сутки подается из Кадыковского карьера.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
Да какие могут быть у Севастополя проблемы с водой? Он же на берегу моря стоит!
Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года не будет проблем с водой - Цензор.НЕТ 2728
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31.05.2021 18:34
+7
сильный ливень 29 мая пошалил в крысме... думают обопьются дождевой водой? ))))
Севастополь:
Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года не будет проблем с водой - Цензор.НЕТ 3176
Керчь.
Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года не будет проблем с водой - Цензор.НЕТ 8256

..
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31.05.2021 18:38
+6



--Да пёс с ними.
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31.05.2021 18:31
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--Да пёс с ними.
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31.05.2021 18:31 Ответить
это с учётом понаехавших ?
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31.05.2021 18:32 Ответить
Да какие могут быть у Севастополя проблемы с водой? Он же на берегу моря стоит!
Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года не будет проблем с водой - Цензор.НЕТ 2728
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31.05.2021 18:34 Ответить
КРЫСМАНИН !
если хочешь пить воды -
у пуйла ... губой води !
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31.05.2021 18:38 Ответить
сильный ливень 29 мая пошалил в крысме... думают обопьются дождевой водой? ))))
Севастополь:
Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года не будет проблем с водой - Цензор.НЕТ 3176
Керчь.
Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года не будет проблем с водой - Цензор.НЕТ 8256

..
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31.05.2021 18:38 Ответить
Теперь напьются. Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года не будет проблем с водой - Цензор.НЕТ 2715
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31.05.2021 18:39 Ответить
У Сімферополі то точно води вистачить...бо 29.05. його затопило КРЫМ УХОДИТ ПОД ВОДУ! Наводнение в Крыму 31 мая, Ливень устроил потоп в крымской столице
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31.05.2021 18:38 Ответить
Все мечты кацапов сбываются наоборот Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года не будет проблем с водой - Цензор.НЕТ 3976
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31.05.2021 18:40 Ответить
Байдуже..
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31.05.2021 18:39 Ответить
У Севастополя особых проблем и раньше не было. К тому же там вовремя подсуетились с новым водозабором на Бельбеке. А вот в Симферополе ситуация похуже.
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31.05.2021 18:40 Ответить
Да какой там водозабор на Бельбечке, там летом по колено.
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31.05.2021 19:27 Ответить
А какое водохранилище на речке Чёрная? Но ведь питает же весь Севастополь с 50-х годов. 2,5 кубометра в секунду (такой среднегодовой выхлоп Бельбека) это 216 тысяч кубов в сутки.
Севастополь потребляет в районе 150 тыс. кубов в сутки.
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31.05.2021 19:48 Ответить
А якщо ще із-під дна Азовського моря "піде" вода то прийдеться залишки зливати з каналізацією в море.
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31.05.2021 18:40 Ответить
Як там казали ....хоч каміння з неба ?
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31.05.2021 18:41 Ответить
САЛГИР ВЫШЕЛ из БЕРЕГОВ
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31.05.2021 18:43 Ответить
Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года не будет проблем с водой - Цензор.НЕТ 5080 Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года не будет проблем с водой - Цензор.НЕТ 5245
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31.05.2021 18:46 Ответить
води було набирай - не хочу...навіть і набирати не треба ..на перші поверхи сама прийшла
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31.05.2021 18:46 Ответить
А шо там с курортным сезоном? Дождь покапал и прошел, а надо было не хлебалом щелкать, а в корыта воду набирать.
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31.05.2021 19:10 Ответить
Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года света не будет проблем с водой. А конец света и для оккупантов, и для крымской ваты, уже близок. И в прямом, и в переносном смысле - я про электричество.
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31.05.2021 19:17 Ответить
Ну вот все решилось само собой, даже Путину не пришлось трубы из Краснодара вести 😁😁😁
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31.05.2021 20:16 Ответить
А ЕСЛИ ПУТИН НОВИЧОК РАЗОЛЬЕТ !?)
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01.06.2021 04:21 Ответить
 
 