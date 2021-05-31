Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года не будет проблем с водой
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Запасы воды в Чернореченском водохранилище позволяют при текущем объеме потребления обеспечивать водоснабжение города до января 2022 года.
Такое заявление сделали в подконтрольном Кремлю "правительстве" Севастополя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Отмечается, что в Чернореченском водохранилище сейчас 27,5 млн кубических метров воды (43% от полного объема). Расход составляет 50 тыс. кубических метров в сутки. По расчету, для стабильного водоснабжения данного объема Чернореченского водохранилища должно хватить до конца января 2022 года.
В качестве дополнительных источников используются также подземные водозаборы, которые ежесуточно предоставляют порядка 60 тыс. кубических метров. Новый водозабор на реке Бельбек дает городу до 25 тыс. кубических метров в сутки. Также вода в объеме около 17 тыс. кубических метров в сутки подается из Кадыковского карьера.
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--Да пёс с ними.
если хочешь пить воды -
у пуйла ... губой води !
Севастополь:
Керчь.
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Севастополь потребляет в районе 150 тыс. кубов в сутки.
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годасвета не будет проблем с водой. А конец света и для оккупантов, и для крымской ваты, уже близок. И в прямом, и в переносном смысле - я про электричество.