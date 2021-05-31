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Новости За рубежом
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Литва (2117) Шарий Анатолий (220)

Шарий утверждает, что "впервые слышит" о том, что Литва объявила его персоной нон грата

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Шарий утверждает, что

Прокремлевский пропагандист Анатолий Шарий говорит, что еще не получал от властей Литвы официального уведомления о лишении его статуса беженца и объявления персоной нон грата.

Об этом Шарий пишет в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Прям не знаю, что же делать теперь, надо ждать официального сообщения от Литвы, думаю. Лично я впервые слышу. Но что-то мне не сильно верится", - написал он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что 10 мая 2021 года Литва аннулировала Шарию все документы и объявила его персоной нон грата. По данным источника, Шарий нанял дорогих адвокатов, чтобы оспорить это решение.

Читайте: Литва объявила пропагандиста Шария персоной нон грата и аннулировала все его документы, - источник

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+37
Прокатись в Литву гнида, так тебе персонально сообщат.
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31.05.2021 19:05
+23
Шарий тебя еще на живождерну не отправили ублюдок....
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31.05.2021 19:05
+19
шел бы он к бузине.......
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31.05.2021 19:07
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Шарий тебя еще на живождерну не отправили ублюдок....
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31.05.2021 19:05 Ответить
Прокатись в Литву гнида, так тебе персонально сообщат.
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31.05.2021 19:05 Ответить
Шарий утверждает, что "впервые слышит" о том, что Литва объявила его персоной нон-грата - Цензор.НЕТ 5666
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31.05.2021 20:00 Ответить
Шарій стверджує, що "вперше чує" про те, що Литва оголосила його персоною нон грата - Цензор.НЕТ 6366
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31.05.2021 21:33 Ответить
гы!!теперь сцыкотно!!батька может не только самолёт но и самого шарика на бутылку посадить!! гы,гы!! Шарий утверждает, что "впервые слышит" о том, что Литва объявила его персоной нон-грата - Цензор.НЕТ 592 Шарий утверждает, что "впервые слышит" о том, что Литва объявила его персоной нон-грата - Цензор.НЕТ 4513
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31.05.2021 20:19 Ответить
Все когда то впервые..
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31.05.2021 20:53 Ответить
ПНХ 🐖🐕 дырявая
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31.05.2021 19:09 Ответить
Следит - "Не сдох еще" -, чтобы первым сообщить об этом.
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31.05.2021 19:10 Ответить
Та кто там за этим пи.орасом следит ? Нах он кому нужён !
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31.05.2021 19:24 Ответить
шел бы он к бузине.......
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31.05.2021 19:07 Ответить
Так ему уже возле бузины прогулы ставят Шарий утверждает, что "впервые слышит" о том, что Литва объявила его персоной нон-грата - Цензор.НЕТ 9663
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31.05.2021 19:54 Ответить
Сподіваюсь позбавили.
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31.05.2021 19:08 Ответить
Це той, який як Ленін в вигнанні по закордонам?
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31.05.2021 19:10 Ответить
затримати цього петушару і обміняти на Протасевіча
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31.05.2021 19:11 Ответить
Об него никто не хочет руки пачкать.
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31.05.2021 20:54 Ответить
скажите ему еще раз
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31.05.2021 19:15 Ответить
так испанцы его могут теперь выкинуть так как он имеет депорт в одной из стран ЕС
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31.05.2021 19:19 Ответить
Немного не так. Он теперь вообще не имеет отношения к ЕС, соответственно шенгенской визы и права пребывания в ЕС. Скорее всего у него остался только внутренний паспорт Украины, с которым добро пожаловать на нары к тёплой похлёбке и коллекционным **********…
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31.05.2021 20:26 Ответить
у шарика -скота если не куриная слепота то петушиная глухота
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31.05.2021 19:22 Ответить
Анатоль, они не хотят уже)) Шарий утверждает, что "впервые слышит" о том, что Литва объявила его персоной нон-грата - Цензор.НЕТ 8731
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31.05.2021 19:27 Ответить
Петушария за решетку по всем уголовным статьям!
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31.05.2021 19:30 Ответить
Педофила петушария следует посадить на бутылку. Ведь он так любит рюзьге мир...
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31.05.2021 19:32 Ответить
Кукарекает из-за угла шавка шарикова.
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31.05.2021 19:39 Ответить
Решил попиариться. А то забывать его стали.
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31.05.2021 19:42 Ответить
вот и пригодился шарикову его рюзьга пасспорт...
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31.05.2021 19:45 Ответить
Всегда кто-то что-то слышит впервые.
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31.05.2021 19:46 Ответить
та да...впервые слышит...а от нанятые им адвокаты уже вошкаются с апелляцией...
сами наверное подсуетились...нанимателя в известность не поставили ))))
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31.05.2021 19:57 Ответить
Пєтушарій. І цим все сказано...
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31.05.2021 19:58 Ответить
хахха, все когда-то бывает в первый раз
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31.05.2021 20:10 Ответить
Конченный..) И далеко не в первый раз)
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31.05.2021 20:22 Ответить
То есть гражданин страны ещё не знает, что его собственный паспорт послал его на…кацапию?) Прелестно) Тем смешнее)
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31.05.2021 20:21 Ответить
Скажу больше. Он на столько не знает, и апервые слышит об этом, что уже успел в Литве нанять одну из самых дорогих адвокацких компаний в Литве , и подал в суд и оспорил ришение Литвы о отобрании у него статуса беженца.
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31.05.2021 22:50 Ответить
факт состоялся и передаст- шарий естественно услышал об этом факте впервые.... теперь в Литву ни ногой - арестуют гниду.
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31.05.2021 20:42 Ответить
петушарии-это вообще отбросы,так и надо их педофилу
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31.05.2021 20:43 Ответить
Так, хочется ведь на вилле в Испании, а не в избе под Вязьмой...
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31.05.2021 20:55 Ответить
Обидно....начал привыкать к испанским пейзажам ( а право на курортное проживание давал паспорт гражданина Литвы или....ЕС ) и тут "родина" (которую он и любил не очень) дала под дых!? Лишенный документа , блохер подлежит депортации....и куда?
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31.05.2021 20:56 Ответить
У цього покидька дуже багато шанувальників. Шарійопці! Як ви спите вночі?

Новина дуже приємна, от якби ще Іспанія його випхала, а віллу конфіскувала, щоб ця кремлівська шавка могла переїхати жити лише на расєю.
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31.05.2021 21:01 Ответить
Оно гражданин Украины.
Поэтому, выгнать его могут только в Украину.
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31.05.2021 21:04 Ответить
Так воно ж засцить їхати в Україну. Знає же , що шанувальники його не захистять, а ненависники вб'ють обов'язково.
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31.05.2021 22:14 Ответить
А спрашивать кто будет?
Это по тому и называется депортацией.
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31.05.2021 22:16 Ответить
Realno on teper mozet paprosit Ispaniji ubezice,ja neznaju zakoni u nix.No ubezice ot Litvi emu otniali
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01.06.2021 09:06 Ответить
Непонятно другое, непонятно, что эта тварь еще слышит.
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31.05.2021 21:10 Ответить
Типичные москалячие приемчики: врать врать и врать.
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31.05.2021 21:35 Ответить
Utocniu po povodu ego,sprosu nasego ministra ,potom napisu sto on skazet Шарій стверджує, що "вперше чує" про те, що Литва оголосила його персоною нон грата - Цензор.НЕТ 6126
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31.05.2021 22:26 Ответить
Ministr otvetil sto on uvi neznajet po etomu voprosu ,eto migraciji sluzba takije veci resajet.Ne ego kompetencija
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01.06.2021 08:56 Ответить
Ecio dobavil sto poxoze tak i jest otniali
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01.06.2021 09:03 Ответить
У москалів вуха, напевне, на дупі ростуть. Інакше чим пояснити, що вони починають "слишать" тільки після добрячого пенделя.
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31.05.2021 22:52 Ответить
 
 