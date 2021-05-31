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Шарий утверждает, что "впервые слышит" о том, что Литва объявила его персоной нон грата
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Прокремлевский пропагандист Анатолий Шарий говорит, что еще не получал от властей Литвы официального уведомления о лишении его статуса беженца и объявления персоной нон грата.
Об этом Шарий пишет в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Прям не знаю, что же делать теперь, надо ждать официального сообщения от Литвы, думаю. Лично я впервые слышу. Но что-то мне не сильно верится", - написал он.
Ранее Цензор.НЕТ сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что 10 мая 2021 года Литва аннулировала Шарию все документы и объявила его персоной нон грата. По данным источника, Шарий нанял дорогих адвокатов, чтобы оспорить это решение.
Топ комментарии
+37 mrSmith
показать весь комментарий31.05.2021 19:05
+23 VOLVO XC 70
показать весь комментарий31.05.2021 19:05
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показать весь комментарий31.05.2021 19:07
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сами наверное подсуетились...нанимателя в известность не поставили ))))
Новина дуже приємна, от якби ще Іспанія його випхала, а віллу конфіскувала, щоб ця кремлівська шавка могла переїхати жити лише на расєю.
Поэтому, выгнать его могут только в Украину.
Это по тому и называется депортацией.