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Чиновник Госгеокадастра попался на взятке 30 тыс. грн на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Чиновник Госгеокадастра попался на взятке 30 тыс. грн на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке начальника отдела Госгеокадастра в Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник требовал от предпринимателя 30 000 гривен взятки за непривлечение к административной ответственности и в дальнейшем невмешательство в хозяйственную деятельность.

В Харькове оперативники задержали чиновника во время получения части определенной им суммы - 20 тыс. грн.

Чиновник Госгеокадастра попался на взятке 30 тыс. грн на Харьковщине, - Нацполиция 01

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31 мая взяточнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Автор: Володимир Янченко
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Да що ви кажете..... це на каву.... Що це за взятка така в Геокадастрі? Бомжи ряжені біля церкви попу з ранку більше збирають)) Чиновник Госгеокадастра попался на взятке 30 тыс. грн на Харьковщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2663
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31.05.2021 19:16 Ответить
Это дети лейтенанта Кернеса---по мелочи тырят. Но гири не пиляют.
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31.05.2021 21:42 Ответить
Чиновник Госгеокадастра попался на взятке 30 тыс. грн на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТО Рембрандт масло. Чиновник Госгеокадастра попался на взятке 30 тыс. грн на Харьковщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8120
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31.05.2021 19:38 Ответить
Это просто репетиция СБУ. Под видом учений идут обыски везде. Беспределу Зеленского нет предела. Мы переплюним Беларусь https://kharkov.comments.ua/news/society/developments/7127-v-harkove-sbu-ostanavlivala-i-obyskivala-avtomobili-na-alekseevke-zachem-video.html
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31.05.2021 20:38 Ответить
Тут и не мечтаешь даже о таких купюрах красивых с целью в матрасик зашивать по одной в месяц---а народ топчет в гараже как окурки! Геологи-кадастры гадючие!
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31.05.2021 21:38 Ответить
 
 