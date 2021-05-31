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Чиновник Госгеокадастра попался на взятке 30 тыс. грн на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Правоохранители задержали на взятке начальника отдела Госгеокадастра в Харьковской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Чиновник требовал от предпринимателя 30 000 гривен взятки за непривлечение к административной ответственности и в дальнейшем невмешательство в хозяйственную деятельность.
В Харькове оперативники задержали чиновника во время получения части определенной им суммы - 20 тыс. грн.
31 мая взяточнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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