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Тарифы на газ (350) Окружной админсуд Киева (390)

Окружной админсуд Киева рассматривает дело о плате за транспортировку газа для населения

Новости Цензор.НЕТ Общество

Окружной админсуд Киева рассматривает дело о плате за транспортировку газа для населения

ОАСК открыл производство по иску, оспаривающему постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) относительно платы за транспортировку газа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу относительно обжалования постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 6 марта 2020 года №580 "О внесении изменений в Кодекс газораспределительных систем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановлением предусмотрено с начала 2021 года, что годовая заказанная мощность потребителя определяется, исходя из фактического объема потребления природного газа этим объектом за газовый год, предшествовавший расчетному календарному году, но не может быть меньше 126 куб. м для бытового потребителя, использующего газ для подогрева воды и приготовления пищи.

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Истец считает, что постановлением нарушаются его права, поскольку он использует вдвое меньший объем природного газа, а должен платить за транспортировку 126 куб. м. в обязательном порядке, отмечают в суде.

ОАСК принял решение рассматривать дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание по делу на 15 июля 2021 года.

Напомним, в постановлении НКРЭКУ от 6 марта 2020 года отмечается, что с 1 января 2021 года годовая заказанная мощность объекта (объектов) потребителя на расчетный календарный год определяется Оператором ГРС исходя из фактического объема потребления природного газа этим объектом за газовый год, предшествовавший расчетному календарному году, но не может быть меньше 39 куб. м - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовления пищи; 126 куб. м - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи; 314 куб. м - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется комплексно, в том числе для отопления, или объекта потребителя, который не является бытовым.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
Мало того. По планам власти плату за доставку введут еще и на электрику. Так сказать "по просьбам трудящихся". А вообще, как же мы получали газ при Порохе, если мы не платили за его доставку? Прямо чудеса.
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31.05.2021 19:43
+5
Пля!
Пора уже вводить отдельную плату за транспортировку интернета, доставку телевидения до телевизора, перевозку голоса до мобилы ну т д.😁
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31.05.2021 19:54
+4
бандитское гнездо
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31.05.2021 20:08
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Мало того. По планам власти плату за доставку введут еще и на электрику. Так сказать "по просьбам трудящихся". А вообще, как же мы получали газ при Порохе, если мы не платили за его доставку? Прямо чудеса.
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31.05.2021 19:43 Ответить
Хай платять, бидлюки. Наголосували - мають...
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31.05.2021 19:48 Ответить
...ти перший побіжиш платити - перекриють газ. Окружний адмінсуд Києва розглядає справу про плату за транспортування газу для населення - Цензор.НЕТ 4270
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31.05.2021 20:11 Ответить
так це твій порох плату за доставку газу запровадив
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31.05.2021 20:50 Ответить
Т.е. у нас в 2020 году президентом был Порох? Что ты, свинопас, принимаешь такое забористое?
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31.05.2021 20:55 Ответить
Ти жополиз потрохівський, корупційно-схематозний закон про ринок природного газу хто впарив? Почитай закон і не воняй тут
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31.05.2021 21:17 Ответить
Точно дебил? Так кто ввел в платежки оплату за транспортировку газа? Лупу подарить, дебил, или сам в своих платежках увидишь когда стал платить за доставку?
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31.05.2021 21:47 Ответить
Короткая память? При порохе хотели ввести вообще оплату за доставку по мощности счётчика. Столько газа в стране нет. Только митинги прекратили этот беспредел и отсрочили введение этой оплаты. А все документы были подписаны при порохе. Оплата за транспортировку нужна, но не в таких суммах. Облгазы просто на этом наживаються .
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01.06.2021 08:15 Ответить
Да неужели? Закон о рынке газа был принят в 2015 году. Вы покажите здесь платежки за 2015-2019 годы где выделена доставка или так и будете дальше обманывать? При Порохе мы платили реальную стоимость закупаемого на рынке газа, а не так, как в последнее время с почти двойной наценкой. А с 1 июля нас ждет новое "веселье".
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01.06.2021 16:08 Ответить
Пля!
Пора уже вводить отдельную плату за транспортировку интернета, доставку телевидения до телевизора, перевозку голоса до мобилы ну т д.😁
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31.05.2021 19:54 Ответить
Не подсказывай зеленым дебилам. Окружний адмінсуд Києва розглядає справу про плату за транспортування газу для населення - Цензор.НЕТ 3767 А то введут и на доставку воздуха.
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31.05.2021 20:21 Ответить
Або ж Голобородьку за їзду на велосипеді введуть податок за загазованість повітря.
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31.05.2021 20:31 Ответить
Так это любимая схема бункерфюрера "Бери или плати".
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31.05.2021 20:06 Ответить
ЬІ-ы-ы) "Судья" Вовк борется с поднятием тарифов.
Ну и как после єтого разогнать тот ОАСК
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31.05.2021 20:08 Ответить
... бджоли проти меду - неправильні бджоли. Окружний адмінсуд Києва розглядає справу про плату за транспортування газу для населення - Цензор.НЕТ 2728 Окружний адмінсуд Києва розглядає справу про плату за транспортування газу для населення - Цензор.НЕТ 2728
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31.05.2021 20:14 Ответить
бандитское гнездо
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31.05.2021 20:08 Ответить
...бариги, бо банда то група озброєних людей, що займається розбоєм і пограбуванням.
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31.05.2021 20:16 Ответить
100% геноцид.
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31.05.2021 20:16 Ответить
Очередной геноцид украинской нации.
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31.05.2021 21:18 Ответить
Свой газ в Европу,населению с рашки и всем пох на эту схему.Подумаешь транспортировка,это копейки по сравнению с основным ******
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31.05.2021 20:20 Ответить
да...об это и говорит наступный наш президент---АНТОН ГУРА!!!!!!!он говорит...что газ россия до сих пор качает из УКРАИНЫ ......а мы просто лохи из УКРАИНЫ!!!
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31.05.2021 21:40 Ответить
плата за транспортування газу передбачена у законі потроха про ринок природного газу. Потрібно всім йому дружно подякувати за покращення.
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31.05.2021 21:19 Ответить
ТРАНСПОРТИРОВКА ГАЗА---это основной показатель добычи газа....!!!!!!!!!!ДОБЫЧА ГАЗА-----ЕТО ТРАНСПОРТИРОВКА......!!!!!!!!асам газ принадлежит народу...!!!!!!!!!!тут ПОРОХ прав.
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31.05.2021 21:38 Ответить
поцелуй его у очко
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31.05.2021 21:41 Ответить
ну вы просто---тов....корнель...так не интересно
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31.05.2021 21:44 Ответить
Добичі де, на московії? Тільки чомусь всі платили за схемами Роттердам і Дюссельдорф ++, а не за собівартістю українського видобутку
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31.05.2021 21:42 Ответить
Вот тут ПОРОХ не прав....!!!!видать если рашке газ прекрыть начнется серьезная война
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31.05.2021 21:45 Ответить
да.....АНТОН ГУРА обьяснил этот механизм...Просто при СССР --сУКРАИНЫ газ шел в россию 80 миллиардовкубов....и при росвале ссср етот газ продолжает качать россия и продавать Европе...ну и конечно...остатки газа народуУКРАИНЫ...остальное президентам и олигархам
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31.05.2021 21:53 Ответить
Відкрию великий-великий секрет - плата за транспортування газу була ЗАВЖДИ, просто раніше вона була включена в тариф за газ, а у 2020 зелені зробили її окремим платежем!

В принципі, мало б бути без різниці. як платити - разом, чи окремо, якби не два АЛЕ:
- чому коли людина не споживає газ (поїхала у відпустку, наприклад) і лічильник накрутив 0 кубометрів, їй все одно виписують платіжку за транспортування?
- чому сумарний тариф за газ і за транспортування зараз БІЛЬШИЙ, ніж у 2018-2019, якщо ціни на газ через карантин обвалилися???
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31.05.2021 21:42 Ответить
потому что газ нужно добывать ...даже если вы на отдыхе....ПОЭТОМУ ЕСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКА....опять------газ принадлежит народу....!!!!!!!поетомуплата за газ ---НЕЗАКОННА
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31.05.2021 21:48 Ответить
Цей суд може ввести плату за доставку платіжок по уплаті за комуналку.Так цей суд він такий. Окружний адмінсуд Києва розглядає справу про плату за транспортування газу для населення - Цензор.НЕТ 1314
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31.05.2021 22:53 Ответить
 
 