Окружной админсуд Киева рассматривает дело о плате за транспортировку газа для населения

ОАСК открыл производство по иску, оспаривающему постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) относительно платы за транспортировку газа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу относительно обжалования постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 6 марта 2020 года №580 "О внесении изменений в Кодекс газораспределительных систем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановлением предусмотрено с начала 2021 года, что годовая заказанная мощность потребителя определяется, исходя из фактического объема потребления природного газа этим объектом за газовый год, предшествовавший расчетному календарному году, но не может быть меньше 126 куб. м для бытового потребителя, использующего газ для подогрева воды и приготовления пищи.

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Истец считает, что постановлением нарушаются его права, поскольку он использует вдвое меньший объем природного газа, а должен платить за транспортировку 126 куб. м. в обязательном порядке, отмечают в суде.

ОАСК принял решение рассматривать дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание по делу на 15 июля 2021 года.

Напомним, в постановлении НКРЭКУ от 6 марта 2020 года отмечается, что с 1 января 2021 года годовая заказанная мощность объекта (объектов) потребителя на расчетный календарный год определяется Оператором ГРС исходя из фактического объема потребления природного газа этим объектом за газовый год, предшествовавший расчетному календарному году, но не может быть меньше 39 куб. м - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовления пищи; 126 куб. м - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи; 314 куб. м - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется комплексно, в том числе для отопления, или объекта потребителя, который не является бытовым.

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