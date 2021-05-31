Переговоры в нормандском формате не зависят от того, что происходит в Беларуси, - Меркель
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Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что "нормандский формат" по урегулированию ситуации на Донбассе не зависит от событий в Беларуси, несмотря на то, что договоренности, на основе которых идут переговоры, называются "минскими".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я думаю, что "нормандский формат" не зависит от того, что происходит в Беларуси. Мы осуждаем самым жестким образом то, что Лукашенко делает со своим гражданским обществом и оппозицией, это никак не соответствует нашим стандартам... Мы будем очень целенаправленно реализовывать санкции", - сказала Меркель журналистам в Берлине в понедельник.
Тем не менее, отметила концлер ФРГ, "нормандский формат" должен работать дальше, несмотря на то, что прогресс в рамках этого переговорного процесса идет очень тяжело.
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а так,да,не зависят
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а в Нормандии?
Перепрошую, дебіл то фрау М. чи перекладач з німецької?
@prof_preobr
Если вы вдруг решили, что уж по крайней мере обед Путина с Лукашенко - не инсценировка.
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