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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Нормандские переговоры
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Переговоры в нормандском формате не зависят от того, что происходит в Беларуси, - Меркель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Переговоры в нормандском формате не зависят от того, что происходит в Беларуси, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что "нормандский формат" по урегулированию ситуации на Донбассе не зависит от событий в Беларуси, несмотря на то, что договоренности, на основе которых идут переговоры, называются "минскими".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что "нормандский формат" не зависит от того, что происходит в Беларуси. Мы осуждаем самым жестким образом то, что Лукашенко делает со своим гражданским обществом и оппозицией, это никак не соответствует нашим стандартам... Мы будем очень целенаправленно реализовывать санкции", - сказала Меркель журналистам в Берлине в понедельник.

Тем не менее, отметила концлер ФРГ, "нормандский формат" должен работать дальше, несмотря на то, что прогресс в рамках этого переговорного процесса идет очень тяжело.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
дык воздушное саобчение отменено Переговоры в нормандском формате не зависят от того, что происходит в Беларуси, - Меркель - Цензор.НЕТ 5271.
а так,да,не зависят
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31.05.2021 19:38
+3
Меркеля давно завербованная рашистами и она выполнит любую рашистскую прихоть,начиная от создания ордло и войны в Украине для того,что бы недопустить Украину и украинский народ ни в ЕС ни в НАТО ,как и строительство северного потока для финансирования оккупанта Украины,отказ поставлять Украине оружие.Меркель - есть лоббист рашиста ,оккупанта Украины.следовательно она соучастница его престкплений в Украине
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31.05.2021 20:11
+2
Коли ж вона вже здохне
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31.05.2021 19:56
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дык воздушное саобчение отменено Переговоры в нормандском формате не зависят от того, что происходит в Беларуси, - Меркель - Цензор.НЕТ 5271.
а так,да,не зависят
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31.05.2021 19:38 Ответить
Бабка хочет верхом на Макроне прискакать Переговоры в нормандском формате не зависят от того, что происходит в Беларуси, - Меркель - Цензор.НЕТ 8533
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31.05.2021 21:09 Ответить
еще одна "какая разница" нарисовалась...
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31.05.2021 19:43 Ответить
И что, фрау готова сесть в аэроплан и слетать в бсср? Посмотреть, как выглядят в воздухе вооруженные лаптелеты?
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31.05.2021 19:46 Ответить
Да не станет никогда расчетливый фриц терять десятки миллиардов евро из-за какого-то подставного м*дака протасевича. Не будьте наивными. А СП-2 неизбежен как восход солнца.
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31.05.2021 19:46 Ответить
Он был "неизбежен" уже 3 года тому назад.
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31.05.2021 19:53 Ответить
Не соромно так лаяти безвинну дитину?
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31.05.2021 20:07 Ответить
Да не переживай ты так. Уже все это было. А потом были бычьи анусы Переговоры в нормандском формате не зависят от того, что происходит в Беларуси, - Меркель - Цензор.НЕТ 6224
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31.05.2021 21:10 Ответить
Це треба розуміти так, що Меркель проти перенесення зустрічей ТКГ з Мінська в іншу країну, тобто підтримала путіна.
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31.05.2021 19:50 Ответить
Коли ж вона вже здохне
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31.05.2021 19:56 Ответить
Переговоры в нормандском формате не зависят от того, что происходит в Беларуси, - Меркель

===============
а в Нормандии? Переговоры в нормандском формате не зависят от того, что происходит в Беларуси, - Меркель - Цензор.НЕТ 4945
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31.05.2021 19:56 Ответить
"то, что лукашєнко дєлаєт со СВОЇМ общєством"...
Перепрошую, дебіл то фрау М. чи перекладач з німецької?
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31.05.2021 20:05 Ответить
Дядька Альцгеймер фрау посетил. Какой в ж Минск в государстве нон грата с прибитым диктатором во главе?
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31.05.2021 20:08 Ответить
Меркеля давно завербованная рашистами и она выполнит любую рашистскую прихоть,начиная от создания ордло и войны в Украине для того,что бы недопустить Украину и украинский народ ни в ЕС ни в НАТО ,как и строительство северного потока для финансирования оккупанта Украины,отказ поставлять Украине оружие.Меркель - есть лоббист рашиста ,оккупанта Украины.следовательно она соучастница его престкплений в Украине
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31.05.2021 20:11 Ответить
Проф. Преображенский
@prof_preobr
Если вы вдруг решили, что уж по крайней мере обед Путина с Лукашенко - не инсценировка.
Салатик Путина обёрнут целлофаном.Ну забыли снять, когда постановочные кадры делали.

Переговоры в нормандском формате не зависят от того, что происходит в Беларуси, - Меркель - Цензор.НЕТ 2100
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31.05.2021 20:12 Ответить
к хорошим новостям
Литва лишила Шария статуса беженца
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31.05.2021 20:38 Ответить
Ну, что сказать, не забывает Анжела родные пенаты. Рюзькому языку ее учили в Минске. А , возможно, и вербовали там же.
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31.05.2021 20:39 Ответить
Переговори в нормандському форматі не залежать від того, що відбувається в Білорусі, - Меркель - Цензор.НЕТ 5373
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31.05.2021 21:19 Ответить
 
 