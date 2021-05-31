"Медзакупки" подали иск на "Лекхим" из-за срыва сроков поставки CoronaVac, - глава ГП Жумадилов
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Государственное предприятие "Медицинские закупки" подало иск о взыскании средств в госбюджет с компании "Лекхим" за срыв сроков поставки вакцины CoronaVac.
Об этом заявил глава ГП "Медзакупки" Арсен Жумадилов в интервью ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.
"Мы уже подали иск о взыскании соответствующих средств (с компании "Лекхим". - Ред.) в госбюджет в судебном порядке. Но важно другое. То, что "Лекхим" и, соответственно, их контрагенты тоже, я надеюсь, понимают и чувствуют, что должны как можно быстрее выполнить обязательства перед украинским государством", - сообщил он.
Жумадилов отметил, что договор публичный, вопросы просрочки там также указаны, поэтому к компании могут применить соответствующие санкции в части несвоевременных поставок.
Напомним, Украина законтрактовала 1,9 млн доз вакцины Sinovac и ожидала получить первые 700 тысяч доз в течение месяца со дня регистрации вакцины в Китае (это произошло 6 февраля). Поставщиком стала компания "Лекхим".
6 марта заместитель министра Игорь Иващенко заявил, что Минздрав оштрафует поставщика китайской вакцины Sinovac, компанию "Лекхим", за несвоевременную доставку препарата в Украине.
Украина уже получила 1,7 млн доз китайской вакцины.
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Есть там НАБУ какое, или ДБР, или СБУ, или прократура, или Бетман?
Выродки внаглую крутят бюджетные деньги через комеческие прокладки еще и "судятся"- типа вон какие мы молодцы...