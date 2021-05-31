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иск (635) Жумадилов (23) Лекхим (15) Sinovac (28)

"Медзакупки" подали иск на "Лекхим" из-за срыва сроков поставки CoronaVac, - глава ГП Жумадилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Государственное предприятие "Медицинские закупки" подало иск о взыскании средств в госбюджет с компании "Лекхим" за срыв сроков поставки вакцины CoronaVac.

Об этом заявил глава ГП "Медзакупки" Арсен Жумадилов в интервью ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже подали иск о взыскании соответствующих средств (с компании "Лекхим". - Ред.) в госбюджет в судебном порядке. Но важно другое. То, что "Лекхим" и, соответственно, их контрагенты тоже, я надеюсь, понимают и чувствуют, что должны как можно быстрее выполнить обязательства перед украинским государством", - сообщил он.

Жумадилов отметил, что договор публичный, вопросы просрочки там также указаны, поэтому к компании могут применить соответствующие санкции в части несвоевременных поставок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-вакцина китайской Sinovac оказалась в реальных условиях эффективнее, чем в испытаниях, - исследование

Напомним, Украина законтрактовала 1,9 млн доз вакцины Sinovac и ожидала получить первые 700 тысяч доз в течение месяца со дня регистрации вакцины в Китае (это произошло 6 февраля). Поставщиком стала компания "Лекхим".

6 марта заместитель министра Игорь Иващенко заявил, что Минздрав оштрафует поставщика китайской вакцины Sinovac, компанию "Лекхим", за несвоевременную доставку препарата в Украине.

Украина уже получила 1,7 млн доз китайской вакцины.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
то есть вакцину зебилы покупают все-таки через прокладку?
Есть там НАБУ какое, или ДБР, или СБУ, или прократура, или Бетман?
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31.05.2021 20:04
+7
степанов-ли?) А бубочко брал под "личный контроль" и не знал?
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31.05.2021 20:21
+7
Вони зайняті. Шукають Порошенка, щоб, у відповідності до закону, вручити виклик на допит.
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31.05.2021 20:21
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Вони там скільки заробили на цих вакцинах, що штрафи для них, як дрібязок жебраку кинути.
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31.05.2021 20:04 Ответить
так чому б не подоїти. нехай діляться, ти паче є за що.
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31.05.2021 20:20 Ответить
то есть вакцину зебилы покупают все-таки через прокладку?
Есть там НАБУ какое, или ДБР, или СБУ, или прократура, или Бетман?
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31.05.2021 20:04 Ответить
Вони зайняті. Шукають Порошенка, щоб, у відповідності до закону, вручити виклик на допит.
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31.05.2021 20:21 Ответить
дело ж даже не в качестве вакцин.
Выродки внаглую крутят бюджетные деньги через комеческие прокладки еще и "судятся"- типа вон какие мы молодцы...
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31.05.2021 20:28 Ответить
ах ты "доля" моя "доля"...дальняя дорога - курорты , и все прочее...
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31.05.2021 20:40 Ответить
похоже, государство Украина к закупке вакцин для своего населения никакого отношения не имеет....
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31.05.2021 20:42 Ответить
Правильно ! Корупционеров к ногтю.
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31.05.2021 20:09 Ответить
Барыжат на крови? Не ,вы не понимаете, это другое!😁😁😁
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31.05.2021 20:12 Ответить
а что мешало медзакупкам самим закупить вакцину?
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31.05.2021 20:18 Ответить
степанов
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31.05.2021 20:19 Ответить
степанов-ли?) А бубочко брал под "личный контроль" и не знал?
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31.05.2021 20:21 Ответить
Лекхим богатыревой, подружки ахметова. Поэтому зеля оттуда хрен прикурит. Вот он и курит что то другое, и рассказывает сказки
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31.05.2021 20:25 Ответить
таки прорвалась Богатырева к бюджетным деньгам. сидела как мышь под веником 2 года, но правду не скроешь
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31.05.2021 22:53 Ответить
ну так со степанова пускай и спрашивают
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31.05.2021 20:21 Ответить
им запретили
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31.05.2021 20:21 Ответить
догадайтесь с 3-х раз почему госкомпания МЗ за наши с вами ДЕНЬГИ сама напрямую не ведет закупки ...- яхты - виллы - особняки - и дольче вита понимаем откуда затем у честных и законопослушных "слуг"...
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31.05.2021 20:38 Ответить
Подали позов на прокладку степашки, прокладка-одноденка збанкротує, а бабло залишиться в карманах китайців і українських корупціонерів, а держава без вакцини.
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31.05.2021 20:47 Ответить
Зато Степанов в дорогой куртке)))
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31.05.2021 20:47 Ответить
Так вот оказывается кто виноват в провале вакцинации и в борьбе с короновирусом! Подножки подставляют понимаешь мастеру спорта и меценату прафессоров.
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31.05.2021 20:48 Ответить
Пока Бубочка делает конкуренцию Поплавскому - эти негодяи гадят ему в рейтузы...
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31.05.2021 20:49 Ответить
А каким боком тут какая-то компания "Лекхим"?Без прокладки никак нельзя?
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01.06.2021 11:27 Ответить
 
 