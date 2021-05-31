В рамках нормандского формата в последние месяцы достигнут прогресс, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает нужным продолжать искать решение урегулирования на востоке Украины через "нормандский формат".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В таких вопросах нужно смотреть, было ли возможно действовать более эффективно", - сказал он на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Я не вижу более эффективных способов работы по украинскому кризису, чем "нормандский формат, в рамках которого в последние месяцы достигнут прогресс", - добавил французский президент. По его словам, для дальнейшей работы в этом формате "требуется решимость, систематическая работа".

"Мы продолжаем", - подытожил Макрон, говоря о "нормандском формате".

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