В рамках нормандского формата в последние месяцы достигнут прогресс, - Макрон
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает нужным продолжать искать решение урегулирования на востоке Украины через "нормандский формат".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В таких вопросах нужно смотреть, было ли возможно действовать более эффективно", - сказал он на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"Я не вижу более эффективных способов работы по украинскому кризису, чем "нормандский формат, в рамках которого в последние месяцы достигнут прогресс", - добавил французский президент. По его словам, для дальнейшей работы в этом формате "требуется решимость, систематическая работа".
"Мы продолжаем", - подытожил Макрон, говоря о "нормандском формате".
Топ комментарии
+9 Elena Maslova
показать весь комментарий31.05.2021 20:13
+8 alex orly
показать весь комментарий31.05.2021 20:14
+6 mrSmith
показать весь комментарий31.05.2021 20:13
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Пожалуйста, подождите...
Или это тайна?
Вся остальная Европа, полностью деградировала.
Наверное, ценности, которыми Европа когда то так гордилась, просто не успели за ростом благосостояния...
Человек через стекло, легко видит других людей.
Но стоит покрыть стекло слоем серебра, то получиться зеркало.
И теперь можно увидеть только себя...
а потом скажет,что его личная заслуга в урегулировании
а он наивный и доверчивый поверил... не проверив...
ибо откуда взялся прогресс ?