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В рамках нормандского формата в последние месяцы достигнут прогресс, - Макрон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В рамках нормандского формата в последние месяцы достигнут прогресс, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает нужным продолжать искать решение урегулирования на востоке Украины через "нормандский формат".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В таких вопросах нужно смотреть, было ли возможно действовать более эффективно", - сказал он на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Я не вижу более эффективных способов работы по украинскому кризису, чем "нормандский формат, в рамках которого в последние месяцы достигнут прогресс", - добавил французский президент. По его словам, для дальнейшей работы в этом формате "требуется решимость, систематическая работа".

"Мы продолжаем", - подытожил Макрон, говоря о "нормандском формате".

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
Замість того, що б зробити обрізання х"лу Макрон та Меркельша його смокчуть. Навіщо він взагалі потрібен?
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31.05.2021 20:13
+8
Макрон , ти дебіл????? Який прогрес????? тИ з меркель хєр забили на той формат, він на сьогодні нульовий!!!!! Воно прогрес побачило!!!!!!!!!!! Жопаліз путлєровский!!!!!!!
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31.05.2021 20:14
+6
Можно озвучить в чем суть "прогресса"?
Или это тайна?
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31.05.2021 20:13
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Замість того, що б зробити обрізання х"лу Макрон та Меркельша його смокчуть. Навіщо він взагалі потрібен?
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31.05.2021 20:13 Ответить
А що хотіли українські виборці? Під час війни придворного шута і путінху#ло зробили собі лідером нації і головнокомандувачем ЗСУ, і це всі оцінять як дуже мудрий і патріотичний вчинок. І почнуть відривати від себе на користь такого мудрого наріду? Треба бути ідіотом, щоб таке відчубучити. А де ви бачили добре ставлення до ідіотів?
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31.05.2021 20:21 Ответить
Можно озвучить в чем суть "прогресса"?
Или это тайна?
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31.05.2021 20:13 Ответить
Ото аби ляпнути!!!! О це і весь макрон, воно не чим не ліпше за нашого зєлєпукіна!!!!!!!!
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31.05.2021 20:17 Ответить
Макрон , ти дебіл????? Який прогрес????? тИ з меркель хєр забили на той формат, він на сьогодні нульовий!!!!! Воно прогрес побачило!!!!!!!!!!! Жопаліз путлєровский!!!!!!!
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31.05.2021 20:14 Ответить
Ага. Небывалый. Как и во всех остальных вопросах где зебил всунул свой шнобель.
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31.05.2021 20:15 Ответить
Макрон учится у шмарки втирать всем очки.
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31.05.2021 20:15 Ответить
смерть украинских защитников этот прорашистский французский членосос называет "прогрессом"
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31.05.2021 20:16 Ответить
Ну так! Глубокая озабочєность перейшла в просто озабочєность. Прогрес, а якже!
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31.05.2021 20:17 Ответить
нет украинского кризиса, макаронник. Есть российская оккупация.
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31.05.2021 20:19 Ответить
А уж какой прогресс в Китае...Правительство Китая объявило, что отныне каждой паре будет позволено заводить до трех детей. Вот прогресс так прогресс, а это так, бредни лягушатника.
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31.05.2021 20:19 Ответить
Шо він меле, чи з дуба впав? Нічого собі "прогрес"! Щоденні обстріли, дистанційні мінування, снайпери "тренуються" вбивати.
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31.05.2021 20:26 Ответить
жабоед хренов! В рамках нормандского формата в последние месяцы достигнут прогресс, - Макрон - Цензор.НЕТ 5938
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31.05.2021 20:32 Ответить
Если условно, то можно положиться на Польшу, Литву, Латвию, Эстонию.
Вся остальная Европа, полностью деградировала.
Наверное, ценности, которыми Европа когда то так гордилась, просто не успели за ростом благосостояния...
Человек через стекло, легко видит других людей.
Но стоит покрыть стекло слоем серебра, то получиться зеркало.
И теперь можно увидеть только себя...
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31.05.2021 20:33 Ответить
Прогресс с клистерами? Ну, чё, зебилоиды, вы довольны?!
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31.05.2021 20:38 Ответить
короче,хитрый француз ждет,пока ***** ноги протянет В рамках нормандского формата в последние месяцы достигнут прогресс, - Макрон - Цензор.НЕТ 5819.
а потом скажет,что его личная заслуга в урегулировании
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31.05.2021 20:43 Ответить
это ему видать зенелох рассказал... про 100500 дней перемирных...
а он наивный и доверчивый поверил... не проверив...
ибо откуда взялся прогресс ?
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31.05.2021 20:48 Ответить
Столько возмущений..Граждане а вы задавались вопросом- а на фига Макрону и Меркель Украина? У них свои страны есть и свои интересы на первом месте. Поболтать про Украину они могут а что то делать - оно им 100 лет не нужно.
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31.05.2021 21:14 Ответить
и в чём жэ он выражаицца, осмелюсь спрасить?
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31.05.2021 21:21 Ответить
НЕ МЕЛИ ЯЗЫКОМ !!! ИДИ У СВОЕЙ ЖЕНЫ ЛУЧШЕ ПОЛИЖИ И ТО БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ БУДЕТ !)
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01.06.2021 04:16 Ответить
 
 