Украина станет главной темой возможного заседания Совета Россия - НАТО, - заместитель генсека Джоанэ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Ситуация в Украине станет главной темой заседания Совета Россия - НАТО в случае его проведения.
Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское госагентство ТАСС.
"Что касается повестки возможного Совета НАТО - Россия, то первой темой для обсуждения является Украина, - приводит его слова агентство Agerpres. - Мы говорим не только о мобилизации войск несколько недель назад, но и о начале 2014 года с незаконной аннексией Крыма, с войной на востоке Украины, с милитаризацией Крыма и его использованием в качестве трамплина для распространения влияния не только в расширенном регионе Черного моря, но и в Средиземноморье и на многих других направлениях. Мы должны обсудить это, [так как] это тема, которая заставляет нас принимать меры по сдерживанию и обороне наших территорий и населения".
Джоанэ отметил, что сторонам пока не удалось договориться о проведении такого заседания. По словам замгенсека, он направил в очередной раз соответствующий запрос российской стороне несколько дней назад.
При этом он утверждал, что действия России носят "дестабилизирующий" характер. "Мы адаптируемся к этой реальности", - сказал Джоанэ.
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