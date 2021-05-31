Задержаны двое жителей Житомира, вымогавших у предпринимателя 17,5 тыс. долларов "долга", - прокуратура. ФОТО
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В Житомире правоохранителями задержаны двое местных жителей, которые угрозами вымогали у частного предпринимателя 17 500 долларов несуществующего долга.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирской областной прокуратуры.
"Злоумышленники, угрожая уничтожением имущества, из корыстных побуждений, требовали от частного предпринимателя передать им 17 500 долларов США под предлогом якобы долговых обязательств перед другим лицом", - говорится в сообщении.
В понедельник, 31 мая, вымогателей задержали в Житомире, непосредственно во время получения ими части ранее оговоренной суммы - 5000 долларов.
Открыто уголовнок производство по факту вымогательства денежных средств, соединенного с угрозой уничтожения имущества, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст. 189 УК Украины).
В отношении одного из фигурантов дела областной прокуратурой ранее был направлен в суд обвинительный акт по факту незаконного завладения транспортным средством, за возвращение которого другие лица также требовали денежные средства и были задержаны "на горячем".
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