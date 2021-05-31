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Задержаны двое жителей Житомира, вымогавших у предпринимателя 17,5 тыс. долларов "долга", - прокуратура. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Житомире правоохранителями задержаны двое местных жителей, которые угрозами вымогали у частного предпринимателя 17 500 долларов несуществующего долга.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирской областной прокуратуры.

Задержаны двое жителей Житомира, вымогавших у предпринимателя 17,5 тыс. долларов долга, - прокуратура 01

"Злоумышленники, угрожая уничтожением имущества, из корыстных побуждений, требовали от частного предпринимателя передать им 17 500 долларов США под предлогом якобы долговых обязательств перед другим лицом", - говорится в сообщении.

В понедельник, 31 мая, вымогателей задержали в Житомире, непосредственно во время получения ими части ранее оговоренной суммы - 5000 долларов.

Задержаны двое жителей Житомира, вымогавших у предпринимателя 17,5 тыс. долларов долга, - прокуратура 02

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Задержаны двое жителей Житомира, вымогавших у предпринимателя 17,5 тыс. долларов долга, - прокуратура 03

Открыто уголовнок производство по факту вымогательства денежных средств, соединенного с угрозой уничтожения имущества, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст. 189 УК Украины).

В отношении одного из фигурантов дела областной прокуратурой ранее был направлен в суд обвинительный акт по факту незаконного завладения транспортным средством, за возвращение которого другие лица также требовали денежные средства и были задержаны "на горячем".

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Автор: Володимир Янченко
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ну нихх се- на секвойю уже коляднули...(((
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01.06.2021 02:28 Ответить
 
 