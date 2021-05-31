РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14478 посетителей онлайн
Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
22 460 143
Горловка (2381) подростки (379) Донбасс (26945)

Девушка из Горловки прошла через минные поля на подконтрольную территорию не из патриотизма, а потому что заблудилась, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Девушка из Горловки прошла через минные поля на подконтрольную территорию не из патриотизма, а потому что заблудилась, - СМИ

Девушка заблудилась и случайно вышла на подконтрольную территорию. Она скучает по оставшейся на оккупированной территории бабушке.

Об этом пишет издание Lb.ua, сообщает Цензор.НЕТ. Его журналистка виделась с девушкой и общалась с психологом Еленой, которая оказывает девушке поддержку. Сама бывшая горловчанка разговаривать с журналистами отказывается.

По словам психолога, девушка ночью заблудилась, прошла около 10 км и вышла на позиции украинских военнослужащих. Она просила отвезти ее обратно в Горловку, но те отказались и вызвали полицию.

"Я читаю посты и комментарии о том, что ребенок убежал и не хочет в "ДНР" жить. Она мне звонит и говорит, что ей такие новости присылают друзья, а это неправда. Прошу ее не переживать. А на самом деле каждый человек говорит через призму своих взглядов, кто-то хочет попиариться, и эта информация очень переборщена", - рассказала психолог Елена.

Читайте: 16-летняя жительница Горловки сбежала из ОРДЛО, перейдя минное поле, - МВД

По словам психолога, девушка уже начинает скучать по оставшимся на оккупированной территории бабушке и друзьям, но отпустить ее в Горловку не могут органы опеки, ведь она несовершеннолетняя.

При этом руководитель службы по делам детей Наталья говорит, что девушка сама не хочет возвращаться обратно из-за сложных отношений с бабушкой, с которой жила.

Также читайте: Террористы "ДНР" заставили школьников на оккупированных территориях сдавать российский экзамен

Родители девушки умерли от болезней, она уже 4 года как сирота. Девушку уже готова принять патронатная семья. При этом у нее есть родственники в западной части Украины.

Напомним, девушка пешком пришла на подконтрольную территорию Украины вечером 27 мая.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+33
я сразу сказал что это даунбаская шлюха бухая заблудившаясь...
а с нее уже начали хероиню лепить типа Надя -2!
показать весь комментарий
31.05.2021 21:13
+32
гадя вне конкуренции - даже голодовка ее разнесла вширь)))
показать весь комментарий
31.05.2021 21:18
+28
Она просила отвезти ее обратно в Горловку, но те отказались и вызвали полицию.

... а в полиции сказали, что бы шла домой через то самое поле - она на нём уже всё знает... Девушка из Горловки прошла через минные поля на подконтрольную территорию не из патриотизма, а потому что заблудилась, - СМИ - Цензор.НЕТ 2194
показать весь комментарий
31.05.2021 21:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
дайте ей мину и пусть идет обратно
показать весь комментарий
31.05.2021 21:57 Ответить
мины в дефиците. только монтажная пена
показать весь комментарий
31.05.2021 22:06 Ответить
легенда для шпионов. ***** тоже рассказывал, что его "десантники" заблудились
Дівчина з Горлівки пройшла через мінні поля на підконтрольну територію не з патріотизму, а тому що заблукала, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1044
показать весь комментарий
31.05.2021 22:05 Ответить
Угу,заблудились во время поисков по украинским лесам и полям орденов-медалей во славу паРашии.
показать весь комментарий
01.06.2021 03:08 Ответить
Щось ви тут злі такі піпец.
Ну загубилась, ну не з патріотичних покликань прийшла.
Їй 16 років, отямиться з часом і вирішить що і куди їй треба.
Що що а тут вона цей вибір зробить у вільний спосіб.
показать весь комментарий
31.05.2021 22:12 Ответить
Треба побільше таких історій. Такі історії лікують суспільство. Лугандонам треба те саме, що і українцям - щастя, здоров'я і впевненість у завтрішньому дні. Лугандони шукають це у паРаші, а українці на заході. Насправді правда в Україні.
показать весь комментарий
31.05.2021 22:19 Ответить
так у сюжеті ТСН вона бреше?
показать весь комментарий
31.05.2021 22:31 Ответить
Так пусть идет лесом Дівчина з Горлівки пройшла через мінні поля на підконтрольну територію не з патріотизму, а тому що заблукала, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4498
показать весь комментарий
31.05.2021 22:31 Ответить
Скорее всего в дыныре начали угрожать и бабушке и знакомым. Это кк в Северной Корее, или в сесеэре бывшем, если кто бежал, то родственников репрессиррвали почти всегда, либо заставляли отказываться. В Сев Корее вообще 3 поколения родни сидят в конц трудовых лагерях. Дыныры ни чем от Сев Кореи не отличается. Только в СК ты должен любить товарища Кима и учить Чучхе, а в Дыныре ты должен любить скрепы и российский мир. А репрессии почти такие же. Всё прелести к вашим услугам: безнадега, не признанные дипломы, исчезновения людей, разграблено все, нижайшие зарплаты, нищенские, задолженности по зарплате, железный занавес, репрессии, аресты и пытки.
показать весь комментарий
31.05.2021 22:33 Ответить
Ну от, що правда-то правда: п"яних і закоханих сам Господь оберігає. Перейти на тверезу голову мінні поля людині абсолютно не розуміючій,що то воно є таке,практично,неможливо.Не кожен професіонал щасливо подолає їх навіть удень,а тут уночі,та й ще,практично,дитина. Але,скоріш за все,отоє чортеня було-таки під га-а-арною "мухою"
показать весь комментарий
31.05.2021 22:51 Ответить
За таку "відвертість" психологу потрібно язика підрізати. Не твоя справа, ******, давати інтерв'ю. Іде війна і пропагандисти повинні з цього випадку видавити максимум на користь держави. Дівчина з Горлівки пройшла через мінні поля на підконтрольну територію не з патріотизму, а тому що заблукала, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2873
показать весь комментарий
31.05.2021 23:01 Ответить
Совок в жопі грає?
показать весь комментарий
31.05.2021 23:38 Ответить
Ваш опонент в дечому все таки правий. Україна повинна на восьмому році війни навчитися перемагати інформаційно.
показать весь комментарий
01.06.2021 01:37 Ответить
За рахунок брехні та фейків?
показать весь комментарий
01.06.2021 07:01 Ответить
Ні. За рахунок грамотної подачі інформаціі.
показать весь комментарий
01.06.2021 14:05 Ответить
Ти вважаєш, якщо брехню назвати "грамотною подачою інформації", то це щось змінить по суті?
показать весь комментарий
01.06.2021 14:10 Ответить
Я не кажу вигадувати щось на кшталт "розп'ятих руцкаязичних мальчіков". Але інформацію можна і треба подавати з розумом. Чому би, наприклад, не запропонувати цій дівчині за державний рахунок закінчити тут якийсь заклад освіти, надати безкоштовне місце в гуртожитку, знайти місце праці поки в гуртожитку живе і паралельно вчиться, а потім не подати це гарно в новинах?
показать весь комментарий
01.06.2021 17:09 Ответить
І хто буде подавати цю інформацію? Канали Бєні? Пінчука? Ахметова? Якій країні це потрібно? Країні зеленого бидлолюмпену? Та навіть якщо нова ******* прахвесіаналов почне щось робити в запропонованому вами напрямку - отримаєм разпятих мальчікав. Краще хай буде чиста правда, без прикрас.
показать весь комментарий
02.06.2021 12:15 Ответить
какие патриотические чувства у девушки в 16 лет альо? Ей еще в куклы играть и математику зубрить, не женское это дело из-за патриотизма по миному полю шастать.
показать весь комментарий
31.05.2021 23:23 Ответить
ну чому ми такі злі, хіба ця дитина чим завинила?
показать весь комментарий
31.05.2021 23:31 Ответить
Это сепарская шмара, пробуханая и ********* вдоль и поперек!
показать весь комментарий
01.06.2021 01:31 Ответить
Аді, єк вона варе Українов кленцувала-єс і визирає москаля, гейби рідного дєді з терхівками - то най щезне, то раз гукля прокуратна, ніц наша дівка. Най паде бефель: у кайданки взяти, гаптах тримати, і під жовнірськими кольбами най чімхає анцвай домів на Лугандінщину. Гаптах, гукле виволана, кацаба, здрайцо!
показать весь комментарий
31.05.2021 23:31 Ответить
Об этом пишет издание Lb.ua, сообщает Цензор.НЕТ. Его журналистка виделась с девушкой и общалась с психологом Еленой, которая оказывает девушке поддержку. Сама бывшая горловчанка разговаривать с журналистами отказывается.Источник: https://censor.net/ru/n3268605

Мені одній здається, що в цій фразі два речення суперечать одне одному? "Журналистка виделась с девушкой"? "бывшая горловчанка разговаривать с журналистами отказывается"?
показать весь комментарий
31.05.2021 23:32 Ответить
Ну видеться - это ж не разговаривать. Пришла, увидела, была послана нахрен.
показать весь комментарий
01.06.2021 00:36 Ответить
Якщо у неї є тут на неокупованій території родичі, то могли б відвезти її назад до бабусі і друзів. В цій історії більше політики, ніж здорового глузду.
показать весь комментарий
31.05.2021 23:35 Ответить
Каким образом? Сказать местной кацапне "мы щас деваху в Горловку подкинем, а вы по нам пока не стреляйте". Так чтоли?
показать весь комментарий
01.06.2021 00:37 Ответить
"вышла на позиции украинских военнослужащих. Она просила отвезти ее обратно в Горловку"
Интересно, она провокатор или просто ******** на всю голову? Щас пацаны танк прогреют и отвезут её в Горловку к бабушке
показать весь комментарий
01.06.2021 00:34 Ответить
Просто радистка Кэт... Все высмотрела, дурочку включила...
показать весь комментарий
01.06.2021 01:30 Ответить
Подібним чином та горловчанка намагалася заохотити українських військових до наступу і звільнення Горловки.
показать весь комментарий
01.06.2021 01:41 Ответить
Ох! Я как-то даже не подумал про такой поворот.

Хотя память услужливо выталкивает на поверхность такую персону, как Н.Савченко, которая тоже "заохочувала" пацанов, которые потом почему-то попадали в засады.
показать весь комментарий
01.06.2021 13:53 Ответить
Насправді то був звісно сарказм.
показать весь комментарий
01.06.2021 14:03 Ответить
Да я вас понял.
показать весь комментарий
01.06.2021 14:15 Ответить
Как бы там ни было, что бы там ни было, но даже леший водил-водил заблудшую овцу, а в рiднi терени вивiв... Карл, слышишь, сквозь минные поля не в каазлабад - а в рiдну неньку...
показать весь комментарий
01.06.2021 01:39 Ответить
Як прізвище отієї дівчинки і у якій із західноукраїнських областей України проживають її родичі? Питання не задано просто так.
показать весь комментарий
01.06.2021 03:13 Ответить
Разведывала позиции, случайно напоролась на бойцов и выклала легенду о своей больной бабушке. Явилась в блиндаж за романтическими приключениями ( такого на войне вдоль и впоперек). Там бы командирам разобраться, что произошло на самом деле. Может и провокаторша, какая. Русский мир он весь в медовых ловушках. Так что надо бы разобраться, чтоб потом было не "мучительно больно за бесцельно потраченные" теплые чувства к ней. Уже был дедуля с банкой меда. Ничего не научил, похоже.
показать весь комментарий
01.06.2021 04:00 Ответить
ШО ЗА ПЗДНЯ !!!??? БОЙЦЫ ВСУ ГОВОРИЛИ, ЧТО ОНА ИМ СКАЗАЛА, ЧТО БОЛЬШЕ ТАМ НАХОДИТЬСЯ НЕ МОЖЕТ !!!
показать весь комментарий
01.06.2021 04:12 Ответить
Та скоріше за все,що подзвонили її бабця і друзі,щоби не патякала про своє небажання повертатись до ДРчиЛНДР,бо там їм усім настане капець.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:25 Ответить
НА ПОЛИГРАФ БЫ... !)
показать весь комментарий
01.06.2021 16:39 Ответить
а я сразу сказал, что бухая.
показать весь комментарий
01.06.2021 07:58 Ответить
Она в 16 прошла минные поля!!!
Хорошая примета. У нее очень сильный ангел раз провернул такое!
Она как актер в пьесе жизни, зачем-то необходима и что-то совершит.
Следовало бы ей помогать и наблюдать за ней.
Что-то у нас так хреново, что вмешиваются ангелы.
показать весь комментарий
01.06.2021 08:08 Ответить
"У нее очень сильный ангел раз провернул такое"
Этот ангел - вжопечленец, который пинком под жопу отправил её через минные поля на наши позиции. Или вы думаете, что по ту сторону минных полей совсем никого нет?
показать весь комментарий
01.06.2021 14:17 Ответить
СКОЛЬКО ЖЕ ГОРЯ ИЗ ЗА ПУТИНА !!! КОГДА ЖЕ ОН ОТВЕТИТ ЗА ВСЕ СВОИ ГРЕХИ !!!???
показать весь комментарий
01.06.2021 16:38 Ответить
А зачем же она с собой документы взяла, если "просто заблудилась"?

Думаю (точнее, надеюсь) на то, что журналистам хватило ума "сдать назад" с темой патриотизма потому, что ещё не известно, не решит ли ребёнок вернуться взад из-за того, что скучает за бабушкой. Надеюсь, что это было сделано в целях безопасности ребёнка. Но зачем было обнародовать этот случай? Чтобы показать, что в Дыре плохо? Разве кто-то сомневается в этом? Или показать патриотичность РЕБЁНКА, подвергнув его опасности в случае возвращения? Жизнь невинного Человека (тем более РЕБЁНКА) должна быть превыше всего у нас в Украине! Не? Дівчина з Горлівки пройшла через мінні поля на підконтрольну територію не з патріотизму, а тому що заблукала, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6108
показать весь комментарий
01.06.2021 16:58 Ответить
Страница 2 из 2
 
 