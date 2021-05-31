Девушка из Горловки прошла через минные поля на подконтрольную территорию не из патриотизма, а потому что заблудилась, - СМИ

Девушка заблудилась и случайно вышла на подконтрольную территорию. Она скучает по оставшейся на оккупированной территории бабушке.

Об этом пишет издание Lb.ua, сообщает Цензор.НЕТ. Его журналистка виделась с девушкой и общалась с психологом Еленой, которая оказывает девушке поддержку. Сама бывшая горловчанка разговаривать с журналистами отказывается.

По словам психолога, девушка ночью заблудилась, прошла около 10 км и вышла на позиции украинских военнослужащих. Она просила отвезти ее обратно в Горловку, но те отказались и вызвали полицию.

"Я читаю посты и комментарии о том, что ребенок убежал и не хочет в "ДНР" жить. Она мне звонит и говорит, что ей такие новости присылают друзья, а это неправда. Прошу ее не переживать. А на самом деле каждый человек говорит через призму своих взглядов, кто-то хочет попиариться, и эта информация очень переборщена", - рассказала психолог Елена.

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По словам психолога, девушка уже начинает скучать по оставшимся на оккупированной территории бабушке и друзьям, но отпустить ее в Горловку не могут органы опеки, ведь она несовершеннолетняя.

При этом руководитель службы по делам детей Наталья говорит, что девушка сама не хочет возвращаться обратно из-за сложных отношений с бабушкой, с которой жила.

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Родители девушки умерли от болезней, она уже 4 года как сирота. Девушку уже готова принять патронатная семья. При этом у нее есть родственники в западной части Украины.

Напомним, девушка пешком пришла на подконтрольную территорию Украины вечером 27 мая.