Девушка из Горловки прошла через минные поля на подконтрольную территорию не из патриотизма, а потому что заблудилась, - СМИ
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Девушка заблудилась и случайно вышла на подконтрольную территорию. Она скучает по оставшейся на оккупированной территории бабушке.
Об этом пишет издание Lb.ua, сообщает Цензор.НЕТ. Его журналистка виделась с девушкой и общалась с психологом Еленой, которая оказывает девушке поддержку. Сама бывшая горловчанка разговаривать с журналистами отказывается.
По словам психолога, девушка ночью заблудилась, прошла около 10 км и вышла на позиции украинских военнослужащих. Она просила отвезти ее обратно в Горловку, но те отказались и вызвали полицию.
"Я читаю посты и комментарии о том, что ребенок убежал и не хочет в "ДНР" жить. Она мне звонит и говорит, что ей такие новости присылают друзья, а это неправда. Прошу ее не переживать. А на самом деле каждый человек говорит через призму своих взглядов, кто-то хочет попиариться, и эта информация очень переборщена", - рассказала психолог Елена.
По словам психолога, девушка уже начинает скучать по оставшимся на оккупированной территории бабушке и друзьям, но отпустить ее в Горловку не могут органы опеки, ведь она несовершеннолетняя.
При этом руководитель службы по делам детей Наталья говорит, что девушка сама не хочет возвращаться обратно из-за сложных отношений с бабушкой, с которой жила.
Родители девушки умерли от болезней, она уже 4 года как сирота. Девушку уже готова принять патронатная семья. При этом у нее есть родственники в западной части Украины.
Напомним, девушка пешком пришла на подконтрольную территорию Украины вечером 27 мая.
Пожалуйста, подождите...
Ну загубилась, ну не з патріотичних покликань прийшла.
Їй 16 років, отямиться з часом і вирішить що і куди їй треба.
Що що а тут вона цей вибір зробить у вільний спосіб.
Мені одній здається, що в цій фразі два речення суперечать одне одному? "Журналистка виделась с девушкой"? "бывшая горловчанка разговаривать с журналистами отказывается"?
Интересно, она провокатор или просто ******** на всю голову? Щас пацаны танк прогреют и отвезут её в Горловку к бабушке
Хотя память услужливо выталкивает на поверхность такую персону, как Н.Савченко, которая тоже "заохочувала" пацанов, которые потом почему-то попадали в засады.
Хорошая примета. У нее очень сильный ангел раз провернул такое!
Она как актер в пьесе жизни, зачем-то необходима и что-то совершит.
Следовало бы ей помогать и наблюдать за ней.
Что-то у нас так хреново, что вмешиваются ангелы.
Этот ангел - вжопечленец, который пинком под жопу отправил её через минные поля на наши позиции. Или вы думаете, что по ту сторону минных полей совсем никого нет?
Думаю (точнее, надеюсь) на то, что журналистам хватило ума "сдать назад" с темой патриотизма потому, что ещё не известно, не решит ли ребёнок вернуться взад из-за того, что скучает за бабушкой. Надеюсь, что это было сделано в целях безопасности ребёнка. Но зачем было обнародовать этот случай? Чтобы показать, что в Дыре плохо? Разве кто-то сомневается в этом? Или показать патриотичность РЕБЁНКА, подвергнув его опасности в случае возвращения? Жизнь невинного Человека (тем более РЕБЁНКА) должна быть превыше всего у нас в Украине! Не?